Будет холодно. В состоянии ли США и ЮАР обеспечить Украину углем?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украину прибыли последние в 2017 году судна с антрацитовым углем. Как стало известно, накануне они пришвартовались в порте "Южный" Одесской области.

Судна доставили более 60 тысяч тонн антрацита для холдинга ДТЭК, и более 70 тысяч тонн — для "Центрэнерго".

С какими запасами угля мы завершаем 2017 год, и сможет ли Украина в 2018 году отказаться от импортного угля, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

В этом году прибыли последние судна с углем. Речь идет об американском антраците?

— Здесь надо уточнять. Скорее всего, что это пришли партии американского и юаровского антрацита, который контрактовался "Центрэнерго" и ДТЭК для покрытия дефицита, возникшего в текущем году вследствие блокады Донбасса. Скорее всего, что это и тот, и другой, но, в принципе, если мы будем говорить о ценовых параметрах, разницы особой нет, потому что юаровский антрацит заходит и по 100 долларов за тонну, а американский где-то приблизительно 110.

В общем прибыло 130 тысяч тонн — насколько это много? Сколько нужно одной теплоэлектростанции в сутки такого угля?

— Ситуация следующая. Нам вообще в целом на отопительный сезон необходимо было порядка пяти миллионов тонн антрацита. Потихонечку эти объемы на сегодня закрываются. Одна станция, один блок, точнее, в течении суток берет порядка семи тысяч тонн. Дней на десять, условно говоря, работы. Поэтому мы понимаем, что антрацитовые станции нагружаются меньше, чем станции на углегазовые, соответственно, расход его идет тоже меньше, то есть антрацитовые блоки включаются последними в данном случае для того, чтобы сэкономить, и для того, чтобы больше угля осталось на складах.

Вообще, какой сейчас объем поставок антрацитового угля в Украине?

— Было законтрактовано порядка 700 тысяч тонн в ЮАР, тот, который законтрактовался «ДТЭК», было законтрактовано приблизительно столько же "Центрэнерго" в США, то есть это 1,4 миллиона. Мы говорим о том, что нам для нормального прохождения отопительного сезона нужно приблизительно взять полтора миллиона антрацита. С высокой долей вероятности этот антрацит будет завозится с РФ по причине того, что угля ресурсно, физически просто уже не осталось ни в США, ни в ЮАР. Следовательно, так или иначе нам придется докупить недостающие объемы в России. Просто нет другого выхода, потому что Россия является крупнейшим производителем антрацита на сегодня вообще в мире, то есть никто больше не добывает такое количество антрацита, как добывает РФ. Нужно очень четко понимать, что даже если Украина закупает антрацит в ЮАР, в США или в Австралии, эти объемы, которые закуплены, они потом замещаются российским антрацитом, то есть, по большому счету, после блокады Донбасса, мы работаем на российского производителя. То есть чем больше Украина импортирует по миру, закупает, тем больше Россия проэкспортирует своего антрацита в зарубежье.

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У нас уже сколько разговор идет о том, что мы переходим на газовую группу угля. Работа продолжается, и нам этого антрацита все меньше и меньше нужно?

— С одной стороны, да, но это не происходит одномоментно. Нельзя щелкнуть пальцами и перевести все блоки на марку «Г». То есть, требуется время… У нас четыре блока перешло. У нас перешло два блока на Змиевской ТЭС и два блока перешло на Приднепровской ТЭС. Работа в этом направлении идет, но я говорю о том, что это не происходит быстро, то есть потребуется какое-то время, то есть, речь идет о периоде в 2-3 года, чтобы перевести ТЭС с антрацитовой группы на газовую. И вторая проблема: у нас не хватает газовой группы. То есть, мы уже говорили о том, что мы будем импортировать и газовую группу, потому что собственной добычи угля не хватает, то есть, если ДТЭК допустим нарастил мощности в этом году по добыче угля примерно на два миллиона тонн, то в же время государственные шахты Львовско-Волынского бассейна сократили добычу примерно на один миллион тонн. И правительство в данном случае, одна из основных задач — это вопрос развития отечественной государственной угледобычи, потому что у нас есть собственный ресурс, и если мы собираемся переходить на марку «Г», то было бы целесообразно инвестировать в эту отрасль.

Объясните, что происходит с отечественными шахтами?

— Вопрос остается открытым. Потому что в апреле Минэнерго представляло концепцию реструктуризации угольной отрасли, где предполагалось, что шахты будут либо закрываться, либо продаваться, приватизироваться. Теперь мы видим заседание правительства, когда премьер дал поручение профильному министру за три месяца подготовить новую программу. Что будет в ней, сказать сейчас достаточно сложно, но мы видим, что хотя бы в бюджете уже предусмотрены хоть какие-то деньги, для того чтобы компенсировать так называемую разницу, потому что себестоимость добычи украинского угля достаточно высокая, она составляет порядка 2400-2500 гривен за тонну. И соответственно без вложений, без увеличения объемов, эта цена будет только расти. И гораздо логичнее было бы инвестировать государственные средства в развитие государственной угледобычи, чем отдавать эти деньги, импортируя уголь из-за рубежа и давая возможность заработать кому угодно. Это деньги, которые не принесут добавочной стоимости, это деньги, которые не пойдут на зарплаты, на налоги, не дадут возможность для создания инфраструктуры внутри страны.

А почему этого не делается?

— Любители поиска "зрады" во всем обвиняют компанию ДТЭК. Хотя рынок настолько сейчас у нас емкий, что здесь как бы места хватит всем — и государственным шахтам, и частным, а тем более в логике перевода на марку «Г». По большому счету, политика правительства последние три года была направлена на закрытие и приватизацию украинских шахт, то есть отказ от угольной отрасли. Так вот, я хочу сказать, что последние данные британских экономистов показывают, что производство в реальном секторе очень сильно сократилось после закрытия угольных шахт, и Британия очень серьезно потеряла. Поэтому, я думаю, что это просчеты и отсутствие стратегии. То есть у нас создают стратегии до 2035 года под определенную энергетику, но не смотрят в сегодняшний день и не обращают внимания на те насущные проблемы, которые нужно решать сейчас. То есть, просчеты стратегического порядка.

Мы можем сократить закупки иностранного угля в 2018 году?

— Если будет продолжаться реализация программы перевода блоков и будет реализовываться программа, о которой говорит правительство, по развитию собственной добычи угля, если эти два фактора сохранятся и правительство возьмем этот процесс под контроль, я думаю, что мы можем сократить и импорт антрацита, где-то с сегодняшних 5,5 миллионов тонн до 3 миллионов тонн, и, соответственно, у нас не будет потребности или потребность будет минимизирована в импорте угля марки «Г». То есть в этом году такая потребность составляла где-то порядка миллиона тонн.

Напомним, по мнению эксперта по вопросам энергетики Юрия Корольчука, достичь энергонезависимости возможно, но Гройсман не знает как. Корольчук подчеркнул, что необходимо разработать план развития экономики государства, а не такой хаотичный процесс, который предлагает премьер.