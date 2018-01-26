Что мешает НБУ сбить курс доллара?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Национальный банк Украины объявил аукцион по продаже в 100 миллионов долларов, однако продал на межбанке 47 миллионов по 28 грн 86 коп. за доллар. Именно на такую сумму регулятор получил 30 заявок, о чем сообщается на веб-сайте нацрегулятора.

Отметим, что доллар подешевел на межбанке впервые за три недели. В частности на закрытии межбанка 23 января курс безналичного доллара снизился до 28,82-28,85 USD. Большинство сделок было осуществлено по курсу 28,8526 UAH/USD.

Насколько сильно НБУ может влиять на валютный курс в стране, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

(текст публикуется на языке оригинала)

Проведення валютних аукціонів Нацбанком яким чином позначається на самому валютному ринку і на готівковому курсі, зокрема?

— Готівковий курс залишається з такою плавною тенденцією до збільшення. Але на міжбанківському ринку ми бачимо, що фактично курс долара зменшився. Якщо ранок вівторка починався з котирувань 28,85 —28,91, то торги закінчилися після аукціону вже 28,83-28,85. Тобто, фактично він збив курс на міжбанку. Я думаю, що у середу це вже буде відображено на динаміці готівкового ринку.

Тобто, НБУ може виходити з подібними ініціативами? Раніше заходили по 15-20, а зараз — 47 мільйонів. Тобто, він міг і раніше таке зробити, щоб курс знижувався?

— Так. Він може керувати, може впливати на ситуацію. У його розпорядженні близько шести мільярдів чистих резервів зараз. Це з урахуванням заборгованостей перед МВФ. Але вони економлять резерви, і тому ми бачимо таку плавну тенденцію до девальвації. Але я хочу зауважити, що така ж сама тенденція у нас була 16 січня 2017 року. Тобто, майже рік тому ми мали такі ж самі курси валют на готівковому ринку і трохи нижчий курс був на міжбанку. Але по мірі того, як сезонний фактор буде послаблюватися, ми будемо бачити, ринок буде працювати самостійно, без опіки НБУ.

Чому вихід НБУ на міжбанк нічого не змінив? І чому 47 було продано при пропозиції в 100?

— Я б не сказав, що нічого не змінив. Він фактично збив курс, тому що початок торгового дня був з вищим курсом, ніж закінчення. Тому бачимо плавну тенденцію до ревальвації. Вони вкинули в ринок рівно стільки, щоб збити курс. Тому що є така тенденція, що вони не хочуть витрачати зайві резерви просто на підтримку курсу.

Можна у такому разі і такою ж методикою збити курс до 25? Чи це неможливо?

— Це можливо. Але вони витратять на це 100-200 мільйонів доларів з резервів, резерви будуть менші. В них же подвійне завдання: і утримувати більш-менш стабільний курс, й економити резерви, а насправді їх збільшувати, тому що рано чи пізно програма МВФ закінчиться, і потрібно буде кошти віддати. А країна, у якої сім мільярдів резервів у наявності довго не протримається. Тому в них завдання довгострокове. І це довгострокове завдання вони намагаються виконати вже другий рік підряд.

Чи взагалі загрожує скорочення резервів?

— Вони скоротилися. У 2014-2015-му у нас взагалі деякий час золотовалютні резерви були від'ємні, чисті золотовалютні резерви. І якщо б МВФ не прийшов не допомогу, то нам би не вдалося виторгувати з ринку ці шість мільярдів, що зараз в них є. Тому без резервів жоден центральний банк не зможе потім впливати на валютний ринок. І про це будуть знати всі спекулянти та учасники ринку. І це теж загрожує значними коливаннями курсу. Тому насправді у довгостроковій перспективі НБУ робить все правильно. Тому що в них завдання — це збереження резервів. А буде гривня по 27 чи по 28, 90 — це вже незначні відсотки. У порівнянні з інфляцією річною в 13,7% в нас девальвація того року десь склала приблизно 5%. Тобто, це зовсім незначна девальвація. І я не бачу приводу для паніки насправді.

Таке зниження на кілька копійок скільки протримається?

— Розумієте, ми з вами вже третій рік підряд потрапляємо у мертвий сезон — це січень, перша половина лютого, десь до 20 чисел. Тобто, ми чекаємо чого? Того, що наші основні експортери, які 50% валютної виручки постачають у країну, це сільгоспвиробники почнуть посівну. В них гроші в основному знаходяться в іноземній валюті. І ми чекаємо, поки їм потрібна буде гривня для початку посівної кампанії. Чим тепліше буде довгостроковий прогноз на лютий місяць, тим більш вірогідно, що вони скоріше почнуть витрачати свої долари та обмінювати їх на національну валюту на міжбанківському ринку.

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Володимир Гройсман казав про те, що зараз низька ділова активність. А в НБУ заявили, що це справа декількох тижнів, з приводу стабілізації курсу. Ви розділяєте цей оптимізм?

— Я очікував, що на минулому тижні буде стабілізація курсу, але розумієте, воно не відбулося так, як гадалося. Ми бачимо плавну тенденцію до девальвації. Сьогодні був перший день, коли на міжбанку гривня укріпилася фактично. Принаймні, по котируванням купівлі-продажу. Момент невизначеності залишається, тому що тут відіграють роль і погодні умови також. Чим скоріше почнеться посівна кампанія, тим більше валюту будуть викидувати на ринок. Тому що у наших аграріїв валюта є. У них сезон продажу, врожаю був досить вдалим, ціни на зовнішніх ринках лишаються на зернові дуже високими. Тому насправді проблема саме в тому, коли закінчиться цей мертвий сезон для валютного ринку.

Курс збився на 1 копійку, хоча НБУ продав на міжбанку втричі більше, ніж зазвичай. Це звичайна пропорція? А євро подорожчав на 1 копійку.

— На євро прошу не звертати уваги. Саме валютний курс встановлюється на ринку гривня-долар. І відповідаючи на ваше запитання, я думаю, що це випадковість. Тобто, такої пропорції може не бути, тому що ви апелюєте до середньозваженого курсу, а ми дивимося на котирування. Тобто, з чого починався робочий день, чим він закінчився. Середньозважений встановлюється на 12 чи на 13 годину торгівлі. Тобто це навіть не курс на кінець робочого дня. Тому насправді це випадковість, я думаю, що у середу чи четвер ми побачимо інші цифри, якщо будуть інтервенції.

У чому причина зростання рубля?

— Зростання рубля зумовлене зростанням цін на нафту. І прогнози такі, що ціна нафти в подальшому буде зростати в довгостроковому періоді, рубль дуже чутливий до цих цін. Там фактично майже 95% кореляції між цінами на нафту та курсом рубля.

Напомним, политтехнолог Ярослав Макитра считает, что признание властями, что повышение пенсий и зарплат — это фактор, который привел к резкому скачку курса, нивелирует заслугу Кабмина в повышении соцстандартов.

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Советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ высказал мнение, что адвокатов усиления гривны нет ни в Кабмине, ни в НБУ.