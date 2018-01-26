Скаршевский: НБУ сам себе противоречит в своих прогнозах

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Национальный банк повысил свой прогноз роста ВВП на 0,2% в 2018 году – до 3,4%. Достичь этого власти планируют за счет роста зарплат и пенсий. Также регулятор улучшил прогноз по росту инфляции.

"В 2017 году потребительская инфляция выросла до 13.7% и, таким образом, превысила прогноз Национального банка 8% ± 2п.п. В течение 2018-2020 годов инфляция будет постепенно снижаться. Это прежде всего будет результатом жесткой монетарной политики на прогнозном горизонте. Однако Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году инфляция будет оставаться высокой: 8,9% общая и 8,2% базовая", – говорится в сообщении НБУ.

Кроме этого Нацбанк повысил учетную ставку до 16% годовых.

Деньги еще дальше уйдут от реальной экономики

Национальный банк сам себе противоречит, рассказал в комментарии РИА Новости Украина экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"Потому что если бы сейчас все было бы хорошо и нормально развивалась экономика и все было бы в порядке, они бы не повышали так резко учетную ставку – до 16%. А учетная ставка – кроме того, что она будет отбирать финансовые ресурсы, которые могли пойти в реальную экономику, она будет их отбирать обратно в финансовую систему – депозитные сертификаты и ОВГЗ. Банки будут вкладывать туда, потому что эти вложения становятся еще более доходными и безрисковыми", – отметил эксперт.

Из-за этого реальный сектор не увидит денег и новых кредитов – благодаря такой политике, добавляет Скаршевский: "их и так не было, теперь тем более не будет, потому что банкам более выгодно играться с депозитными сертификатами ОВГЗ, а не рисковать и вкладывать в экономику".

"И второй момент: учетная ставка – это ожидаемая инфляция на ближайшие 12 месяцев. То есть Нацбанк понимает и поэтому он это сделал, что в 2018 году инфляция может составить 16%. По моим прогнозам, она может составить 12-14%, но Нацбанк, видимо, еще что-то дополнительно учел. Поэтому на фоне учетной ставки в 16% заявление об инфляции в 8,9% – это дисбаланс", – сообщил экономист.

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Неуместный оптимизм

Также Скаршевский упомянул еще один очень важный фактор.

"Повышая учетную ставку, Нацбанк не может сдержать инфляцию в украинской экономике. Инфляция вызвана на монетарными причинами, потому что идет падение производства, сельского хозяйства, увеличивается экспорт, повышаются минимальные зарплаты и на это Нацбанк не имеет никакого влияния", – заявил эксперт.

Получается, что, повышая учетную ставку до 16%, Нацбанк не достигает своей цели по сдерживанию инфляции и дополнительно еще больше тормозит развитие украинской экономики, объяснил экономист.

"А то, что говорят, что рост ВВП будет 3,4% – это излишне оптимистично, исходя из той политики, которую они проводят", – подытожил Скаршевский.