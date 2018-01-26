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    Аналитика и комментарии

    Скаршевский: НБУ сам себе противоречит в своих прогнозах

    (обновлено: )15110
    Нацбанк не может сдержать инфляцию в украинской экономике, потому что инфляция вызвана на монетарными причинами, на которые НБУ не имеет никакого влияния, отмечает экономист Виктор Скаршевский.
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Национальный банк повысил свой прогноз роста ВВП на 0,2% в 2018 году – до 3,4%. Достичь этого власти планируют за счет роста зарплат и пенсий. Также регулятор улучшил прогноз по росту инфляции.

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    "В 2017 году потребительская инфляция выросла до 13.7% и, таким образом, превысила прогноз Национального банка 8% ± 2п.п. В течение 2018-2020 годов инфляция будет постепенно снижаться. Это прежде всего будет результатом жесткой монетарной политики на прогнозном горизонте. Однако Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году инфляция будет оставаться высокой: 8,9% общая и 8,2% базовая", – говорится в сообщении НБУ.

    Кроме этого Нацбанк повысил учетную ставку до 16% годовых.

    Деньги еще дальше уйдут от реальной экономики

    Национальный банк сам себе противоречит, рассказал в комментарии РИА Новости Украина экономический эксперт Виктор Скаршевский

    "Потому что если бы сейчас все было бы хорошо и нормально развивалась экономика и все было бы в порядке, они бы не повышали так резко учетную ставку – до 16%. А учетная ставка – кроме того, что она будет отбирать финансовые ресурсы, которые могли пойти в реальную экономику, она будет их отбирать обратно в финансовую систему – депозитные сертификаты и ОВГЗ. Банки будут вкладывать туда, потому что эти вложения становятся еще более доходными и безрисковыми", – отметил эксперт.

    Национальный банк Украины
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    Из-за этого реальный сектор не увидит денег и новых кредитов – благодаря такой политике, добавляет Скаршевский: "их и так не было, теперь тем более не будет, потому что банкам более выгодно играться с депозитными сертификатами ОВГЗ, а не рисковать и вкладывать в экономику". 

    "И второй момент: учетная ставка – это ожидаемая инфляция на ближайшие 12 месяцев. То есть Нацбанк понимает и поэтому он это сделал, что в 2018 году инфляция может составить 16%. По моим прогнозам, она может составить 12-14%, но Нацбанк, видимо, еще что-то дополнительно учел. Поэтому на фоне учетной ставки в 16% заявление об инфляции в 8,9% – это дисбаланс", – сообщил экономист. 

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    Неуместный оптимизм

    Также Скаршевский упомянул еще один очень важный фактор.

    Гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Повышая учетную ставку, Нацбанк не может сдержать инфляцию в украинской экономике. Инфляция вызвана на монетарными причинами, потому что идет падение производства, сельского хозяйства, увеличивается экспорт, повышаются минимальные зарплаты и на это Нацбанк не имеет никакого влияния", – заявил эксперт.

    Получается, что, повышая учетную ставку до 16%, Нацбанк не достигает своей цели по сдерживанию инфляции и дополнительно еще больше тормозит развитие украинской экономики, объяснил экономист. 

    "А то, что говорят, что рост ВВП будет 3,4% – это излишне оптимистично, исходя из той политики, которую они проводят", – подытожил Скаршевский. 

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