Невмержицкий: инфляция – это итог коррупции и некомпетентности чиновников

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Национальный банк объяснил, почему инфляция в 2017 году превысила цели, установленные регулятором. Там показывают следующий алгоритм: в прошлом году была плохая погода, плюс производители увеличили экспорт за рубеж, поэтому продукции на внутреннем рынке стало меньше. Также топливо подорожало. Это все напрямую повлияло на рост цен.

Масла в огонь подлило и правительство: минималку подняли, пенсии подняли. Это увеличило потребительский спрос, потому что у людей стало больше денег, и они стали больше покупать, а это тоже подстегнуло рост цен. А Нацбанку в этой ситуации оставалось только ужесточать монетарную политику и выходить на валютный рынок с интервенциями, чтобы гривна была плюс-минус стабильна.

Читайте также: Устенко: не будет денег от МВФ, не будет никаких денег вообще

Больше всего за 2017 год подорожали: баклажаны — больше чем 200% плюс, арбузы — плюс 150%, кабачки — плюс 120%, пшеница, почтовые услуги, свёкла — добавили к цене около 60%, сало, ягоды, морковь и яблоки — примерно по 50% плюс. А вот подешевел больше всего за прошлый год чеснок — минус 36%, гречка, салат, виноград — снизились в ценах от 30 до 15%. На 5% подешевели женские блузки, селедка и бобовые, а платья и мобильные телефоны подешевели на 3%.

Подробнее о причинах роста цен в 2017 году в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

Евгений Невмержицкий, facebook Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

Объяснения, что на рост цен повлияли погодные условия, увеличение экспорта, подорожание топлива, рост зарплат и пенсий, соответствуют действительности?

— Очень и очень частично можно согласиться с подобными трактовками. Потому как действительно рост зарплат имел место, но на серьезное повышение покупательной способности населения это не повлияло. В госсекторе, да, действительно, люди получили эту заработную плату, и это имело значение для повышения цен. Но на малый и средний бизнес повышение минимальной заработной платы повлияло негативно, и соответственно большие налоги предприятия должны были платить. А эти налоги просто многие не в состоянии платить, и многие предприятия просто закрывались. И это также негативно отразилось на экономике. И в конечном итоге увеличило инфляцию.

Я кардинально не могу согласиться с основными объяснениями НБУ, потому как, чтобы разобраться в причинах инфляции, сравнивать нужно не только внутри страны по ряду товаров, а и с другими странами, которые нас окружают. К примеру, в ЕС инфляция составила 2,6%, в странах СНГ — 6,7%. То есть у нас превышение более чем в 2 раза уровня инфляции, чем странах с подобной экономикой, как у нас. То есть причины кроются совершенно не в погодных условиях, как об этом говорит НБУ, а в коррупционной модели государства, которая только усиливается и укрепляется. И в, скажем так, кричащей некомпетентности чиновников, которая имеет место на сегодня у нас в стране.

Насколько была существенной так называемая инфляция спроса? Можно ли ее как-то сдерживать?

— Я бы что отметил: покупательная способность населения остается очень и очень низкой. И говоря о таргетировании инфляции НБУ, какие инструменты есть у центрального банка для снижения инфляции? Это упрощение доступа к кредитным ресурсам, это стабилизация гривны. Но на сегодняшний день уровень доверия к банковской системе катастрофически низкий, и уровень доступа к кредитным ресурсам — также низкий. И если говорить, к примеру, о существенном подорожании мясных продуктов, то это результат государственной политики, которая у нас есть. То есть это нонсенс: Украина в 2017 году импортировала мясо, свинину, то есть наш, скажем так, стратегический продукт, который имеет постоянный спрос, импортировала больше, чем экспортировала. Это нонсенс, и причина этому — исключительно очень неблагоприятные условия для развития данного вида производства у нас в стране, нерешенность вопроса земли, отсутствие контроля над экспортом зерновых, которые являются основной кормовой базой для животноводства. Также сокращение поголовья скота, крупного рогатого скота, и повышение цен на мясную продукцию. То есть основная причина — значительное превышение уровня инфляции с плановыми показателями, это коррупционная модель государства, которая у нас есть, это некомпетентность и это результат политики, которая проводится в государстве на сегодняшний день.

Есть инструменты для сдерживания инфляции? Например, у НБУ?

— Следует отметить, что они делали и хорошо делали, по сравнению с предыдущими годами, это действительно не было серьезных скачков гривны, то, что мы наблюдали в предыдущие годы, и то, что катастрофически разрушительно влияло на нашу экономику. У НБУ, прежде всего — повышение уровня доверия к банковской системе, повышение доступа к кредитным ресурсам, снижение процентных ставок, контроль за уровнем рисков в коммерческих банках. Не только с помощью учетной ставки, а путем именно контроля за риском в коммерческих банках. То есть способствование кредитованию малого бизнеса, государственные программы. Но здесь уже совместная работа с Кабмином должна быть. То есть у НБУ есть широкий перечень инструментов, которые он может использовать. Но результат — это практически двойное, почти двойное превышение плановых показателей, хота плановые показатели были тоже очень высокие, 9% — это очень высокий уровень инфляции, более чем в 3 раза выше, чем в ЕС, в развитых экономиках, 2,6 — это нормальный уровень инфляции, естественный, и такого именно уровня следует придерживаться. У нас эта работа должным образом на сдерживание инфляции не велась, и экономика получила серьезные проблемы.

С января Украина перешла на новый тип мониторинга продуктов, товаров и услуг, на основании которых считается инфляция. Новый перечень продуктов стал более расширенным, вместо 23 социальных наименований сейчас подлежит мониторингу уже 32 позиции. Это существенным образом что-то меняет? Для чего расширили перечень этих продуктов?

— Перечень продуктов — для того, чтобы более объективно складывалася, формировалась потребительская корзина. То есть это нормально. Но существенного влияния на уровень инфляции это не имеет. Это имеет на более точные показатели отражение этой инфляции. А на уровень инфляции имеет существенное значение именно государственная политика. И политика власти заявляет одно, заявляет, к примеру, децентрализацию, децентрализации фактически не было, проведение реформ, способствование развитию малого бизнеса — этого не просто нет, а совершенно наоборот. То есть опять же то, что мы упомянули — доступ к кредитным ресурсам очень и очень низкий, Украина является аграрной страной, то есть аграрная продукция — это основной вид деятельности, и государство должно содействовать этому развитию. У нас этого нет. То есть большие аграрные холдинги выращивают зерновые и экспортируют эти зерновые, а для малого фермера условия в стране не создаются. И в сельской местности — кошмарные условия, обеднение, люди уезжают из села, им просто-напросто не интересно, очень и очень сложно работать. И естественно, в таких условиях будет инфляция, будет повышение цен на продукты питания, в то время, когда мы действительно можем быть мощнейшим экспортером высококачественной аграрной продукции, если будет на то соответственно политическая воля и соответствующая государственная политика в интересах страны. На сегодняшний день этого, к сожалению, не происходит.

Какие группы товаров будут дорожать в этом году? И когда это начнется?

— Сезонное подорожание растениеводства, продукции, то есть к весне. То есть это происходит каждый год. Овощи, фрукты к весне дорожают. К лету, после того как уже есть урожай, они будут снижаться. Мясо-молочная продукция, вопросы данной отрасли были нерешенными, и они остаются нерешенными. На сегодняшний день уровень цен уже очень и очень высокий. Подорожание там до 50% имело место. На мой взгляд, подобный уровень цен и останется. То есть, может быть, незначительное повышение будет иметь место. Потому как повышать дальше цены — это не целесообразно, потому как продолжает быть очень низкой покупательная способность на внутреннем рынке.

К слову, экономический эксперт Борис Кушнирук отмечает, что возможное повышение минимальной зарплаты до 4100 гривен, о котором заявил Петр Порошенко, приведет к дальнейшему уходу малого бизнеса в "тень".