наверх
14.01.201807:05
Курсы валют НБУ
  • USD28.45+ 0.12
  • EUR34.18+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Украине изменился мониторинг продуктов для формулы инфляции

    (обновлено: )124
    Новый перечень продуктов расширился: вместо 23 социальных наименований теперь мониторингу подлежит 31 позиция. Впервые начинается отслеживание цен на водку, отечественное пиво и четыре вида сигарет.
    Мясо. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Украина с января перешла на новый тип мониторинга продуктов, товаров и услуг, на основании которых рассчитывается инфляция. Об этом сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

    Вячеслав Кредисов
    Facebook Вячеслава Кредисова
    Цены на продукты взлетят — появился новый повод

    "Новый перечень продуктов стал более расширенным: вместо 23 социальных наименований теперь мониторингу подлежит 31 позиция. Среди новых продуктов те, стоимость которых вызвала резонанс этого года: куриное филе, а также батон, хлеб пшеничный из муки высшего сорта, крупа манная, ячневая, пшено, яблоки и рыба мороженая", — написал он на своей странице в Facebook.

    При этом Дорошенко добавил, что учитывать будут только отечественные макаронные изделия. 

    Сливочное масло, которое будет лидером подорожания и в 2018 году, будет измеряться не в килограммах, а по 200 г, а молоко будет мониториться не 2,5% жирности, а до 2,6%, написал эксперт.

    "Кроме того государство будет следить за ценами на алкоголь и сигареты. Впервые начинается отслеживание цен на водку, отечественное пиво и четыре вида сигарет: от сигарет без фильтра до премиум-класса", — заключил Дорошенко.

    Алексей Дорошенко/Facebook, 12 января 2018

    Напомним, за минувший год в Украине больше всего подорожали сало, мясо, сыр и масло. Лидером подорожания стало сало, цена которого взлетела почти на 30 грн за килограмм.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Вирус кори
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших