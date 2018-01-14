В Украине изменился мониторинг продуктов для формулы инфляции

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Украина с января перешла на новый тип мониторинга продуктов, товаров и услуг, на основании которых рассчитывается инфляция. Об этом сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Новый перечень продуктов стал более расширенным: вместо 23 социальных наименований теперь мониторингу подлежит 31 позиция. Среди новых продуктов те, стоимость которых вызвала резонанс этого года: куриное филе, а также батон, хлеб пшеничный из муки высшего сорта, крупа манная, ячневая, пшено, яблоки и рыба мороженая", — написал он на своей странице в Facebook.

При этом Дорошенко добавил, что учитывать будут только отечественные макаронные изделия.

Сливочное масло, которое будет лидером подорожания и в 2018 году, будет измеряться не в килограммах, а по 200 г, а молоко будет мониториться не 2,5% жирности, а до 2,6%, написал эксперт.

"Кроме того государство будет следить за ценами на алкоголь и сигареты. Впервые начинается отслеживание цен на водку, отечественное пиво и четыре вида сигарет: от сигарет без фильтра до премиум-класса", — заключил Дорошенко.

Алексей Дорошенко/Facebook, 12 января 2018

Напомним, за минувший год в Украине больше всего подорожали сало, мясо, сыр и масло. Лидером подорожания стало сало, цена которого взлетела почти на 30 грн за килограмм.