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    Евгений Невмержицкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 36
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    Гривны
    Невмержицкий: инфляция – это итог коррупции и некомпетентности чиновников
    09:24 21.01.2018
    775Курс гривны летит в пропасть
    Повышать дальше цены — нецелесообразно, поскольку покупательная способность населения остается очень низкой, подчеркнул эксперт.
    Женщина просит милостыню
    Будущее Украины: стабильно нищая страна с переходом в очень нищую
    13:27 15.01.2018
    1976
    По словам Евгения Невмержицкого, единственные сферы в Украине, которым присуще устойчивое развитие, это коррупция и теневая экономика.
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    Два слова о (не)важности продолжения сотрудничества Украины с МВФ
    08:31 30.12.2017
    1293Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий отметил, что для Украины важно сотрудничество с МВФ, поскольку его наличие демонстрирует, что в страну можно инвестировать.
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Moody's оказало Украине услугу, повысив ее рейтинг — эксперт
    11:16 29.08.2017
    151
    Экономика нашей страны будет продолжать показывать рост и окончательно стабилизируется, если власти не будут принимать резких решений, считает эксперт Евгений Невмержицкий.
    Министерство финансов Украины
    Минфин своей работой нивелирует интерес к Украине – эксперт
    11:28 17.08.2017
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    Заявление Минфина об ограничении финансирования международных организаций может иметь негативные последствия для инвестиционного климата и экономики страны в целом, считает экономист Евгений Невмержицкий.
    Деньги. Архивное фото
    Коллектор наступает. Должники банков становятся все более бесправными
    17:27 30.07.2017
    3253Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Если коллекторы оскорбляют заемщиков, звонят в нерабочее время или в выходные, то это является основанием для обращения в правоохранительные органы, подчеркивает экономист Евгений Невмержицкий.
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Невмержицкий: конфискация денег Януковича – это просто перевод со счета на счет
    12:05 29.04.2017
    840
    Эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что из конфискованных денег Януковича экономика страны не получила ни одной копейки дополнительно.
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Экономист: обыски в Dragon Capital – показатель коррупционной модели страны
    19:28 26.04.2017
    311
    Экономист Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что обыски в Dragon Capital вредят интересам не только этой компании, но и других граждан, поскольку подрывают безопасность государства.
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    НБУ даже не пытается контролировать заграничные доходы украинцев - эксперт
    18:21 26.02.2017
    650Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что если бы Нацбанк прибегнул к помощи правоохранителей, это не вернуло бы людей работать в Украину.
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Эксперт о законности ограничений на зарплатные карты
    18:44 12.02.2017
    4741
    Ограничение на пользование зарплатными, пенсионными и другими картами, введенное НБУ, навредит не только потребителям, но экономике страны в целом, считает кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    "Укрпочта" - отказ от коммунальных платежей. Мнение эксперта
    15:15 13.01.2017
    2173Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире ГС заявил, что "Укрпочта" не хочет сделать свою работу более прибыльной и найти способ, чтобы и дальше обслуживать коммунальные платежи.
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Экономика стабильна, но банкам никто не доверяет - эксперт
    07:39 17.12.2016
    446Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, вместо того чтобы массово выдавать субсидии, государство должно снизить налоги на заработную плату, что будет способствовать наполнению бюджета.
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Бюджет будет наполняться, если снизить налоги для малого бизнеса - эксперт
    00:24 17.12.2016
    113Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" управляющий партнер Консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий заявил, что вместо выплаты субсидий, нужно снизить налоги на заработную плату.
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Невмержицкий: как рост в рейтинге S&P улучшит инвестиционный климат
    09:26 27.11.2016
    146Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что рейтинг Киева может расти гораздо быстрее и стать более высоким, если бороться с коррупцией и использовать все возможности города.
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Деятельность НБУ наносит вред всей экономике Украины - Невмержицкий
    01:49 14.11.2016
    467Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что банковская система Украины остается нестабильной, а деятельность НБУ наносит вред всей экономике страны.
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Невмержицкий: товаров потребительской корзины хватит только на выживание
    20:53 13.10.2016
    244
    Управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий сказал в эфире Голос Столицы, что перечень товаров и услуг, указанный в потребительской корзине, позволяет разве что не погибнуть.
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Потребкорзина: политика Кабмина остается неэффективной - эксперт
    13:10 13.10.2016
    241Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий заявил, что обновленная Кабмином потребительская корзина больше похожа на комикс и показывает катастрофическую неэффективность работы правительства.
    Экономический график. Архивное фото
    Почему Украина падает в рейтинге топ-компаний Европы. Мнение эксперта
    13:09 09.09.2016
    798
    Кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" прокомментировал, что потери закономерны, и если в европейском рейтинге в 2014 году было 53 украинские компании, то через год их осталось уже 32.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Украине не хватит миллиарда долларов на социальное нужды - эксперт
    15:35 03.06.2016
    345
    Соединенные Штаты предоставили Украине кредитные гарантии на один миллиард долларов, которые пойдут на социальные нужды. Но, по словам Евгения Невмержицкого, этих средств не хватит.
    Взятка. Архивное фото
    По масштабам коррупции Украина на уровне африканских стран - Невмержицкий
    12:51 14.05.2016
    682
    Управляющий партнер Консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что действия властей во время принятия закона под нового главу ГПУ были проявлениями коррупции в стране.
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