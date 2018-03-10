Заявление Минфина об ограничении финансирования международных организаций может иметь негативные последствия для инвестиционного климата и экономики страны в целом, считает экономист Евгений Невмержицкий.
Управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что если бы Нацбанк прибегнул к помощи правоохранителей, это не вернуло бы людей работать в Украину.
Ограничение на пользование зарплатными, пенсионными и другими картами, введенное НБУ, навредит не только потребителям, но экономике страны в целом, считает кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.
Эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, вместо того чтобы массово выдавать субсидии, государство должно снизить налоги на заработную плату, что будет способствовать наполнению бюджета.
Эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что рейтинг Киева может расти гораздо быстрее и стать более высоким, если бороться с коррупцией и использовать все возможности города.
Управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что банковская система Украины остается нестабильной, а деятельность НБУ наносит вред всей экономике страны.
Управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий сказал в эфире Голос Столицы, что перечень товаров и услуг, указанный в потребительской корзине, позволяет разве что не погибнуть.
Управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий заявил, что обновленная Кабмином потребительская корзина больше похожа на комикс и показывает катастрофическую неэффективность работы правительства.
Кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" прокомментировал, что потери закономерны, и если в европейском рейтинге в 2014 году было 53 украинские компании, то через год их осталось уже 32.
Управляющий партнер Консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что действия властей во время принятия закона под нового главу ГПУ были проявлениями коррупции в стране.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".