В Украине коррупция стала госполитикой — Невмержицкий

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Государственный бюджет Украины в прошлом году получил почти триллион гривен от детенизации экономики. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

По его словам такой резкий рост поступлений в госбюджет страны является следствием детенизации работы таможни и эффективной ликвидации схем с выплатой фиктивного НДС. По сравнению с предыдущим годом эти поступления выросли более чем на четверть, что позволило в июле 2017 года увеличить расходную часть бюджета.

Действительно ли экономика "вышла из тени" и какая ее часть еще находится вне контроля, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Скільки у нас грошей приблизно у тіні зараз? Яка частка економічного життя в Україні поза увагою офіційних органів фінансового контролю? Що вам відомо?

— Відповідно до офіційних даних, наш внутрішній валовий продукт складає 3 трильйони 300 мільйонів гривень. Знову ж таки, за офіційними даними, до 40% перебуває у тіні, тобто, це більше трильйона гривень. Що це означає? Якщо половина бюджету, половина економічних оборотів знаходиться у тіні, то держава повністю корумпована, і ми маємо відповідні економічні показники. Про це кажуть політики, про це каже весь світ, і навіть МВФ вимагає вперше в історії своєї діяльності створення антикорупційного суду, щоб якось зменшити рівень корупції. Тінізація – це прямий наслідок цієї корупції. Що таке тінізація? Це поза бюджетом, і можна поговорити про схеми цієї тінізації, як і чому вона відбувається.

Розкажіть, будь ласка.

— Дивіться, перш за все, несприятливий інвестиційний клімат, недотримання законності, слабкий доступ до судової системи. Головна ознака корупції, одна з головних, це ПДВ, яке непрозоро розподіляється. Наприклад, якщо товар перетинає кордон, і стягується одразу ПДВ, доданої вартості ще немає, а податок вже стягнутий. Оце один з таких показників. Якщо б замінити цей податок на податок з обороту або зменшити суттєво ПДВ, то коли б товар продавався, відбувалас б автоматично сплата у бюджет, і це б наповнило його досить суттєво. Відбувається руйнація банківської системи, зменшення довіри до банківської системи, руйнація банківських портфелів. Держава своїми діями показала – в наших банках небезпечно зберігати свої кошти. 300 мільярдів гривень було втрачено, це офіційні дані, клієнтами банків — як приватними, так і корпоративними. Потім наїзди правоохоронців на легальний бізнес, і ми бачимо як наслідок, що наші економічні показники дуже низькі, бюджет знизився, і валовий внутрішній продукт зменшився удвічі після того, як відбулася Революція Гідності. Це все свідчить про те, що корупція у нас є державною політикою, на жаль.

Смотрите также: Кто спасет экономику: заробитчанин — главный инвестор Украины

А як Ви прокоментуєте заяви влади про детінізацію економіки?

— Мені важко сказати, на підставі чого ці заяви роблять. Дивіться, якщо є детінізація, це означає, що ті розрахунки, які, наприклад, відбувалися готівкою, зараз пішли через бюджет, і економіка отримала ці гроші. Але ми бачимо зростання бюджету всього на 2%. Якщо б такі цифри мали місце насправді, то в нас бюджет і валовий внутрішній продукт зросли б на інші показники, тобто, тут є пряма невідповідність, і звідкіля взялись ці цифри – досить важко сказати. З одного боку, в нас є заяви уряду про те, що треба зробити, там п’ять задач, які озвучив прем’єр, і вони цілком відповідають тому, що справді треба робити – збільшувати доступ до кредитних державних ресурсів, захищати бізнес, покращувати інвестиційний клімат, сприяти інноваціям. Але що ми бачимо насправді. Від’їжджають закордон найкращі фахівці, особливо з ІТ-бізнесу. До речі, ІТ-бізнес так само ведеться поза бюджетом, тому що тут величезні податки і несприятливі умови. Якщо б ми сприяли цьому, захистили нашого постачальника послуг, то не варто було б від’їжджати, можна було б залишатися в Україні і працювати на цей бюджет. Але все це насправді держава відповідно не робить.

А які схеми тінізації економіки?

— Це контрабанда, контрабанда з окупованими територіями, навіть з Криму, і про це всі знають, по телеканалам, у ЗМІ, яким чином це відбувається, усім відомо. Розрахунки через офшори поза бюджетом, тому що через легальні схеми невигідно, тому що деколи взагалі неможливо вести бізнес, якщо проводити прямо розрахунки, тому бізнес таким чином виходить із ситуації. Далі – зарплата в конвертах, хоча це носить масовий характер, але це не досить великі показники. Однак якщо б податки були дуже сильно знижені, перш за все, на тих, хто мізерну, жалюгідну зарплату отримує, на яку прожити дуже важко на сьогодні, то бюджет набагато більше отримував би коштів. Головне, це розрахунки готівкою і розрахунки в доларах. В Україні цілком можливо, що готівкових доларів більше, ніж у США, тому що в цивілізованих країнах сприяють безготівковим розрахункам, а у нас про це лише говорять – ми маємо сприяти безготівковим розрахункам, там зменшують можливі розрахунки готівкою, але все це — лише слова, і дій відповідних не відбувається, і тінізація не зменшується, на мій погляд, якщо розглядати факти, фактичну ситуацію, яку ми маємо.

Напомним, экономический эксперт Борис Кушнирук высказал мнение, что экономика Украины не выйдет из тени, пока чиновникам нужны взятки. Он также считает, что тенизация экономики Украины — замкнутый круг, из которого нет выхода.