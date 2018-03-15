Политика НБУ давит на экономику страны - экономист

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Меры воздействия на инфляцию, используемые НБУ, не в полной мере дают положительный эффект. Поэтому приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6% ± 2 п.п. в 2018 году, как это определено Основными принципами денежно-кредитной политики, скорее всего, не будет достигнута. Об этом сообщил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин. Поэтому, по словам Данилишина, Совет НБУ на одном из ближайших заседаний планирует рассмотреть вопрос о соответствии Основных принципов денежно-кредитной политики на 2018-й фундаментальным требованиям текущего социально-экономического состояния Украины.

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Какие новые меры может предложить НБУ для сдерживания инфляции, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономический эксперт Борис Кушнирук.

Борис Кушнирук, facebook Борис Кушнирук

(текст публикуется на языке оригинала)

Що означає зміна і перегляд монетарної політики?

— Потрібно питати в НБУ, що вони в це вкладають. Тому що питання полягає в тому, що монетарна політика — це політика, по-перше, відсоткових ставок НБУ і це політика монетарних показників, які НБУ хоче досягти в економіці. Враховуючи, що на сьогодні монетарна політика НБУ є помилковою, причому це помилка не сьогоденна, а це помилка, яку вони сповідують і реалізовують протягом декількох років, вони призведуть до того, що вплинути на немонетарну інфляцію, яка дуже значна в Україні зараз, вони не можуть. А що таке немонетарна інфляція? Якщо виросте ціна на сировинні товари на зовнішніх ринках, то всі ці товари здорожчають і в Україні, і нічого з цим зробити не можна. Якщо у вас монополії підвищують ціни на ту продукцію, то центральний банк, знову ж таки, нічого з цим зробити не може. Якщо уряд чи НКРЕКП ухвалює рішення про підвищення тарифів на газ чи на електроенергію, то, знову ж таки, НБУ ніяким чином вплинути на цю немонетарну інфляцію не може. Тому потрібно зрозуміти, що в сировинній економіці не діє такий прямий взаємозв'язок між кількістю грошей в обігу і інфляцією.

Що саме намагається змінити НБУ і як це відіб'ється на нас?

— На жаль, я поки що не можу сказати, що вони будуть робити. Для мене очевидна помилковість самого підходу. Потрібно просто усвідомити, що гроші відображають стан економіки. Гроші не можуть функціонувати самостійно, без того, в якій економіці вони знаходяться. Тому спочатку мають бути, в тому числі, за допомогою монетарної політики, економічної політики уряду, створені максимально сприятливі умови для бізнесу і розвиток економіки, а саме цей розвиток економіки і не залежить від сировини, а ми експортуємо переважно сировину, а імпортуємо — готову продукцію, то зрозуміло, що ми постійно будемо знаходитися в проблемі залежності від факторів, які носять немонетарний характер. Зміна цієї політики мала би бути. На жаль, враховуючи, що я знаю погляди членів ради НБУ, погляди керівництва НБУ, я можу сказати, що цього не буде. Вони будуть сповідувати ту теорію, яка не має підтвердження в практичному економічному житті України.

Це — питання довгострокової перспективи. А що зараз можна зробити? Переглянути політику ціноутворення на продукти харчування, повернути регуляцію цін урядом і так далі?

— На мій погляд, всі ці штучні механізми стримування цін ні до чого гарного не призведуть. Нічого, крім корупції і зловживань, це не породить. Необхідно, в першу чергу, уряду займатися монополіями, які у нас — повсюдно. По-друге, створенням умов для розвитку внутрішнього виробництва. Вирішити цю проблему протягом одного-двох днів — не можна. Але якщо ви будете намагатися лише в штучний, адміністративний спосіб утримати зростання цін, то це нічого не дасть. Саме економічна політика НБУ зараз фактично блокує будь-які сподівання і можливості для розвитку бізнесу. Тому що економіка не може зростати, якщо у вас фактично обсяг кредитування в економіці падає. А він у нас падає четвертий рік поспіль. І саме це — наслідок помилковості дій НБУ, який каже: от ми зробимо гроші дуже дорогими і тоді впаде інфляція. Нічого подібного. В сировинній моделі економіки так це не працює.

Чи пов'язане рішення щодо перегляду основних засад грошово-кредитної політики з тим, що останній тиждень курс гривні зміцнився?

— Це, на жаль, приклад скоріше негативу, який буде мати негативні наслідки для економіки за півроку. Проблема в тому, що у нас, в цій сировинній моделі економіки, є два річних цикли, коли курс починає зміцнюватися, а потім знецінюється. У нас курс починає знецінюватися наприкінці серпня, в вересні, і так — щороку, протягом багатьох років. І потім ситуація стабілізується. Така ж ситуація починається в грудні і січні, коли гривня знецінюється, а потім з лютого починає зміцнюватися. На жаль, це проблема, з одного боку, сировинної моделі економіки, і коли доводиться імпортерам багато купувати імпорту перед Новим роком, і у вересні ділова активність зростає, тоді гривня знецінюється. І друге, це бюджетна політика уряду, яка призводить до того, що наприкінці року у нас викидається дуже велика кількість коштів на ринок одночасно. Буквально в грудні викидаються великі суми, які провокують інфляцію і тиск на курс гривні. Питання полягає в тому, що на сьогоднішній момент це змінити неможливо, до того часу, поки ми не змінимо всю економічну політику. Що зробив НБУ? Він підвищив облікову процентну ставку, причому бізнес точно знає, і західний бізнес точно знає, що гривня буде зміцнюватися до серпня за будь-яких умов практично, бо кожен рік це у нас відбувається. Зараз їм вигідно завести в Україну кошти, купити ОВДП під 17% річних, і потім в серпні, коли вони почнуть їх виводити, по-перше, вони зароблять неймовірні 17-20% дохідності в валюті, з іншого боку, з серпня ми побачимо додатковий тиск на курс гривні, тому що коли ті кошти, які зараз були заведені, почнуть виводити з України, зрозуміло, що буде додатковий тиск на гривню і гривня почне стрімкіше знецінюватися, ніж це мало би бути.

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12 березня президент підписав законопроект про валюту і направив для розгляду в парламент. Наскільки цей закон доречний зараз?

— Він цілком на часі, бо він не вирішує проблему стабільності чи дестабілізації курсу нацвалюти, але він прибирає зайве адміністративне регулювання, яке лише сприяє детінізації і корупції. Тому що якщо бізнесу потрібно принести купу папірців в НБУ просто для того, щоб проплатити якісь мізерні операції по кілька тисяч доларів, то зрозуміло, що це призводить лише до того, що бізнесу іноді вигідно створювати офшорні компанії лише для того, щоб просто проводити ці операції через офшорні компанії, щоб просто не мати проблеми з цією купою папірців. Тому це кроки, які будуть скоріше сприяти дерегуляції економіки, але на стабільність гривні це ніяк не вплине, бо стабільність валюти, в першу чергу, забезпечується якістю економіки і її станом. Якщо у вас економіка — сировинна, якщо економіка — надто регульована, якщо у вас немає можливості розвивати промисловість, то в цьому випадку у вас національна валюта буде слабкою і вона буде знецінюватися, незалежно від того, щоб там не робив Національний банк.

Ми з'ясували, що за цю ситуацію несе відповідальність як регулятор НБУ і уряд. В чому конкретно проблема і чи поліпшить ситуацію новий очільник НБУ?

— Ні, на жаль не поліпшить, бо при всій повазі до Якова Смолія, він не є макроекономістом, і він буде проводити ту саму помилкову політику, яку проводила Валерія Гонтарева. І, на жаль, нема розуміння ні в уряді, ні в НБУ цього економічного взаємозв'язку, що гроші не можуть бути сильніше ніж стан економіки.

Напомним, финансовый аналитик Виктор Федоров в эфире "ГС" отметил, что укрепление гривны относительно доллара будет продолжаться до лета.

А экономический эксперт Виктор Скаршевский выразил уверенность, что падение гривны превысит прогнозы правительства.