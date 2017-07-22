Кибератаки мало задели украинский бизнес, потому что он в тени - эксперт

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. После масштабной кибератаки 27 июня только 10% украинских компаний позаботились о защите своей техники, сообщили в департаменте киберполиции. Также там отметили, что киберполиция не исключает возможности повторения такой же масштабной хакерской атаки.

Почему украинский бизнес после масштабной хакерской атаки не заботится о своей безопасности, рассказал председатель Всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация" Вячеслав Кредисов.

"По разным оценкам, около 50% бизнеса в тени, то есть тем самым украинский бизнес научился защищаться от таких или других проблем, форс-мажоров в разной форме. Поэтому украинский бизнес, скажем, не очень сильно задели атаки. Они задели государственные структуры и очень большие структуры. А малый и средний бизнес, как правило, живет в такой обстановке, поэтому он был к этому плюс минус готов", — заявил эксперт.

Глобальная атака вируса-вымогателя Petya во вторник, 27 июня, поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

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Вирус блокировал компьютеры и требовал 300 долларов в биткоинах. Атака началась около 11.00. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. По данным СМИ, на 18:00 биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов, с учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

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По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия.