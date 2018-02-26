Люди работают "в тени", так как их права и так не соблюдаются - юрист

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Госслужба по вопросам труда назвала снижение уровня теневой занятости одним из приоритетов для себя на этот год. По данным Международной организации труда, примерно половина трудоспособных граждан Украины работает в тени, то есть около шести миллионов человек. Таким образом нелегальное трудоустройство остается одной из главных проблем страны.

Почему в Украине существует проблема нелегального трудоустройства, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Які підстави того, що в Україні так гостро стоїть питання правової зайнятості?

— Загалом ситуація пояснюється тим, що права працівників не є в пріоритеті для держави. На першому місці стоїть інтерес бізнесу. Податки у нас не такі вже і високі податки, як показує дослідження Світового банку, той же рейтинг "Doing busyness", у Європі у нас одні з найнижчих податків. Питання в тому, що держава повинна докладати значно більше зусиль для того, щоб громадяни почувалися захищеними і отримували високі зарплати. В умовах, коли нема розвиненого соціального партнерства між роботодавцями та профспілками, коли культура бізнесу дуже низька, саме адміністративні заходи визначають, як будуть жити мільйони українців. Якщо звернутися до юридичної сторони, то у нас є закон про держнагляд за господарською діяльністю №877, який зв'язує руки інспекторам праці. Провести перевірку прихованих трудових відносин без попередження дуже ризиковано, бо на підставі цього закону дії інспекторів можна оскаржувати. Влада намагається нібито і перевіряти підприємців, але робить це досить помірно, щоб не образити бізнес.

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Чому самі українці погоджуються на неофіційне працевлаштування?

— Ситуація соціальна є жахливою для багатьох людей, і те ж питання субсидій змушує людей відмовлятися від більшого заробітку і офіційного. Тому держава має подумати, як обмежити тарифи, або радикально підвищити зарплати. Те, що існує зараз, призводить до стагнації, до приховування реальних доходів, оцінити реальний рівень економіки стає неможливим. Ідеї, які висловлюються — це запровадити не єдину ставку мінімальної зарплати, а диференційовану мінімальну зарплату, щоб директори, або якісь ІТшники отримували мінімум в 1,5 рази вище, ніж мінімальна зарплата. Зараз же можна отримувати мінімалку уніфіковану у всіх, і певні кошти в конвертах.

Ранее директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов заявлял, что теневой бизнес в Украине "крышует" Кабмин.

А главный редактор журнала Деньги.ua Александр Крамаренко высказал мнение, что теневая экономика спасает Украину от краха.