Два слова о (не)важности продолжения сотрудничества Украины с МВФ

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

27 декабря — День создания Международного валютного фонда и Международного Банка реконструкции и развития. Обе структуры существуют уже 72 года. Идея о создании МВФ возникла на конференции ООН в США, чтобы избежать повторения печальных событий Великой депрессии — финансового кризиса 1930-х годов, а также чтобы способствовать восстановлению международной финансовой системы после Второй мировой войны.

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МВФ часто критикуют различные ученые и политики. В частности, в 1989 году МВФ предоставил Руанде заем при условии, что правительство перестанет оказывать поддержку фермерским хозяйствам. Такое решение спровоцировало крах доходов населения и, как следствие, кровавую гражданскую войну. В Аргентине в результате сотрудничества с МВФ произошел дефолт. Однако в большинстве стран, с которыми работает фонд, все же нет глобальных негативных последствий.

Как складывается сотрудничество МВФ с Украиной и насколько для страны важен следующий транш фонда, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия", кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

Евгений Невмержицкий, facebook Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

Ваше мнение, сотрудничество с МВФ для Украины — плохо или хорошо?

— Не бывает исключительно серого или исключительно белого, или черного. Безусловно, это очень хороший и нужный инструмент для экономического развития в тех условиях, в которых находится Украина с 1992 года. Главной проблемой нашего государства является коррупция и отсутствие механизма контроля общества за выбранными представителями власти. Сотрудничество с МВФ является очень и очень важным потому, что этот институт дает хотя бы какие-то индикаторы контроля за использованием международных средств, полученных Украиной. То есть, сама сумма, полученная за всю историю независимости Украины, очень незначительна в рамках всей экономики страны. Всего лишь было получено 31,3 миллиардов долларов. Говорить о том, что МВФ является каким-то вредным институтом и приносит огромный вред, нельзя. Потому как, если мы хотим, чтобы наша экономика развивалась, чтобы социальные программы работали, нужно создавать условия внутри своей страны для того, чтобы повышалась заработная плата, пенсии, и т. д. То есть, говорить о том, что во всем виноват, к примеру, МВФ, ни в коем случае нельзя.

То есть, не нравится — не берите? Все просто с кредитами?

— Не совсем так. МВФ является индикатором того, что с Украиной, несмотря на тот колоссальнейший уровень коррупции, который есть в стране, еще сотрудничают международные организации, и есть основания для инвестирования. Это индикатор для международных инвесторов, для частных инвесторов. Это очень важно. Если Украина достигнет результатов в урезании коррупции, назовем это таким образом, то сюда могут потечь непосредственно частные инвестиции, за которые не нужно будет платить процент. Финансовый мир безусловно смотрит и на развитие отношений с МВФ. Подобное сотрудничество является очень важным, и говорить, что оно вредное, ни в коем случае нельзя.

Допустим, взять выравнивание тарифов с европейскими. Да, действительно, если выполнить это требование, выровнять тарифы на коммунальные услуги, отопление, газ, энергоносители, действительно, для экономики страны, для социального климата, для социальной ситуации это может быть даже губительным. Но правительство на то и получило власть, чтобы решать эти вопросы. Соответственно, выравняйте другие показатели, дайте возможность платить, дайте какие-то льготы в каких-то направлениях, чтобы это работало, и чтобы взаимоотношения с МВФ продолжались на условиях выполнения тех договоренностей.

Вы можете назвать пример страны, которая выполняла требования МВФ и в результате стала экономически успешной?

— Я думаю, этих стран, безусловно, большинство. Можно любую успешную в экономическом отношении страну взять, и эта страна, скорее всего, имела взаимоотношения с МВФ. 189 стран в МВФ, практически все страны мира участвуют. Однако фактор сотрудничества с МВФ не может ни в коем случае быть определяющим для экономического успеха государства.

Насколько МВФ самостоятельная организация?

— Эта организация построена на условиях членства, 189 стран являются ее членами. И преимущество, безусловно, у США, потому что она является главным инвестором, это совершенно справедливо и нормально. Тем не менее данная организация не может принимать каких-то решений в чьих-то исключительно узких интересах и это каким-то образом скрыть, потому как, если такие решения будут, это будет влиять на репутацию данной организации. А репутация имеет огромное значение. То есть, я сказал бы, что среди международных организаций, у МВФ самый высокий уровень "самостоятельности", подразумевая, что эта организация является открытой.

Насколько мы зависим от кредитов МВФ? Насколько очередной транш жизненно важен для украинской экономики?

— С финансовой точки зрения, эта важность весьма и весьма незначительна. Косвенные вопросы сотрудничества с МВФ гораздо более важны для экономики. Еще раз подчеркну, если Украина продемонстрирует тенденции сокращения коррупции и защиты инвесторов, имею в виду прямые шаги наших властных институтов, правительства, президента, ВР, Украина за один год может получить частных инвестиций, которые лишь увеличат покупательную способность населения, бюджет, доходы и налоги, в большей сумме, чем за всю историю взаимоотношений с МВФ.

К слову, глава комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что без траншей МВФ в 2018-2019 году государству придется объявить дефолт.

Глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова считает, что без роста экономики Украина обречена одалживать до бесконечности.