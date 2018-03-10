Четыре года назад люди украинцы тратили на себя 80 млрд долларов в год, а сейчас - лишь 22 млрд, таким образом нормальная украинская семья обеднела в четыре раза, отмечает глава "Публичного аудита" Максим Гольдарб.
Эксперт по вопросам бюджетной политики, заслуженный экономист Украины Людмила Супрун в эфире радиостанции Голос столицы заявила, что рост расходов украинцев растет бешеными темпами и значительно превышает рост доходов.
По словам председатель правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, только до конца года переданная тысяча вагонов принесет 170 млн гривен дохода, а при рентабельности 25% это даст прибыль перед налогообложением в размере 32,5 млн грн.
Как сообщается на сайте Нацбанка, доходы банков за этот период выросли на 18,9% - до 29,502 млрд гривень за счет роста комиссионных доходов. Расходы банков снизились на 3,8% - до 25,769 млрд гривень за счет процентных и других операционных расходов.
Управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что если бы Нацбанк прибегнул к помощи правоохранителей, это не вернуло бы людей работать в Украину.
Страшно представить, сколько денег заработали на войне в Донбассе. Ясно, что на крови граждан Украины сделано уже не одно состояние, а каждый день войны приносит хорошо устроившимся людям новые прибыли.
Если в Украине в ближайшее время не примут экстренных мер по улучшению условий для медицинских работников, и не будут вливать значительные финансовые средства в здравоохранение, наша страна рискует вообще остаться без врачей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".