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    доходы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Модернизированный БТР-4 на выставке Укроборонпрома
    "Укроборонпром" сообщил о рекордном доходе в 2017 году
    17:32 22.12.2017
    133
    По словам генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова, в 2017 году предприятие планирует получить доход превышающий 30 миллиардов гривен.
    Виктор Рыбаченко
    Рост цен и тарифов съест все надбавки украинцев – эксперт
    10:33 24.11.2017
    851Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам социального психолога Виктора Рыбаченко, политики только делают вид, что интересуются проблемами народа, чтобы затем на этих темах спекулировать накануне выборов.
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    Гольдарб: украинская семья стала беднее в четыре раза
    08:02 29.10.2017
    2370Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Четыре года назад люди украинцы тратили на себя 80 млрд долларов в год, а сейчас - лишь 22 млрд, таким образом нормальная украинская семья обеднела в четыре раза, отмечает глава "Публичного аудита" Максим Гольдарб.
    Людмила Супрун. Архивное фото
    Эксперт: расходы украинцев растут бешеными темпами
    05:03 01.10.2017
    2438Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по вопросам бюджетной политики, заслуженный экономист Украины Людмила Супрун в эфире радиостанции Голос столицы заявила, что рост расходов украинцев растет бешеными темпами и значительно превышает рост доходов.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    СМИ посчитали, сколько банковских процентов ежемесячно получает Порошенко
    17:08 06.09.2017
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    По информации СМИ, в среднем в месяц президент Петр Порошенко получает около миллиона гривен процентов по вкладам в "Международный инвестиционный банк".
    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    Охрименко: банковская система Украины в стагнации
    09:06 07.08.2017
    577Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Хотя в финотчетности банки показывают прибыль, но от этого количество проблемных кредитов не уменьшается, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
    Войцех Балчун
    Балчун заработает на "вагонах Клименко" 170 млн грн
    19:45 04.08.2017
    211Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    По словам председатель правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, только до конца года переданная тысяча вагонов принесет 170 млн гривен дохода, а при рентабельности 25% это даст прибыль перед налогообложением в размере 32,5 млн грн.
    Гривны
    Платежеспособные банки Украины заработали 3,7 млрд грн прибыли за два месяца
    05:46 19.04.2017
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    Как сообщается на сайте Нацбанка, доходы банков за этот период выросли на 18,9% - до 29,502 млрд гривень за счет роста комиссионных доходов. Расходы банков снизились на 3,8% - до 25,769 млрд гривень за счет процентных и других операционных расходов.
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    НБУ даже не пытается контролировать заграничные доходы украинцев - эксперт
    18:21 26.02.2017
    650Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что если бы Нацбанк прибегнул к помощи правоохранителей, это не вернуло бы людей работать в Украину.
    Гривны
    Вещи под своими именами: война в Донбассе и миллиардные доходы
    09:55 29.01.2017
    10653Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Страшно представить, сколько денег заработали на войне в Донбассе. Ясно, что на крови граждан Украины сделано уже не одно состояние, а каждый день войны приносит хорошо устроившимся людям новые прибыли.
    Петр Порошенко
    Порошенко: "от затягивания поясов" переходим к повышению доходов украинцев
    20:43 31.12.2016
    3054Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам президента Украины Петра Порошенко, есть осторожные основания считать, что самое трудное в социально-экономической сфере Украины уже позади.
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Парасюк сообщил о своих источниках доходов и скромном образе жизни
    03:22 27.11.2016
    2362Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    По словам народного депутата Владимира Парасюка, помимо зарплаты народного депутата, дополнительным истоником его доходов является семейный бизнес, "есть общая касса и каждый имеет свою долю".
    Врач. Архивное фото
    Дореформировались. Из Украины уже массово бегут врачи
    16:53 19.11.2016
    13287Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    Если в Украине в ближайшее время не примут экстренных мер по улучшению условий для медицинских работников, и не будут вливать значительные финансовые средства в здравоохранение, наша страна рискует вообще остаться без врачей.
    Игорный бизнес. Архивное фото
    Казино в развлекательных центрах и отелях принесут миллиарды в бюджет - эксперт
    10:58 11.11.2016
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    Эксперт в сфере игорного бизнеса Юрий Кожема в эфире ГС заявил, что на данный момент в ВР находится 29 законопроектов, касающихся казино, на запрете которых бюджет потерял не менее 12 млрд гривен.
    Генеральный директор публичного акционерного общества Укрзализныця, гражданин Польши Войцех Бальчун
    Миллионеры нищей страны. Руководители госпредприятий, чиновники
    16:26 24.05.2016
    8036Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Большая разница: разрыв в заработных платах простых украинцев и руководителей госкомпаний поражает. Цифры отличаются в десятки, сотни и даже тысячи раз.
    Гривны
    Карточный домик. Эксперт об экономических показателях нашей жизни
    08:03 05.05.2016
    1885Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире радиостанции Голос Столицы перечислил риски, которые могут привести к повышению уровня инфляции в стране.
    График. Архивное фото
    Украина и ДНР на языке статистики: доходы граждан и отношение к власти
    18:47 17.04.2016
    4268Донбасс: мир или война.
    Минэкономразвития ДНР недавно на своем сайте представило отчет о социально-экономических итогах 2015 года. Обобщенный показатель средней зарплаты за 12 месяцев составил около 2700 гривен.
    Лионель Месси. Архивное фото
    Месси остается самым высокооплачиваемым футболистом в мире
    23:58 11.04.2016
    223"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Заработки пятикратного обладателя премии лучшему футболисту мира в 2015 году Лионеля Месси увеличились по сравнению с 2014-м на 9 миллионов евро.
    Павел Климкин
    Климкин задекларировал за 2015 г около 611 тыс грн доходов
    17:18 02.04.2016
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    Согласно информации, зарплата Климкина за год составила 74,79 тысяч гривен (2,8 тысяч долларов), а доход от отчуждения движимого или недвижимого имущества – 536,3 тысячи гривен (20,5 тысяч долларов).
    Покупатель идет в зале супермаркета. Архивное фото
    Украинцы тратят свои доходы на еду - Охрименко
    20:30 20.02.2016
    1657Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, после затрат на продукты питания, транспорт, коммунальные услуги, покупку одежды, обуви на развлечения денег не хватает.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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