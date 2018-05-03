Украина провалила план по доходам в бюджет

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Доходы государственного бюджета Украины за четыре месяца текущего года составили 272,45 миллиарда гривен, что на 5,1 миллиарда гривен меньше от запланированного, сообщила Государственная казначейская служба.

Читайте также: Игры на понижение. Приватизация ОПЗ: миллионы тают на наших глазах

Общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 2,2%, или на 5,6 млрд грн. Спецфонд перевыполнен по доходам на 2,2%, или на 511 млн грн.

В январе-апреле в бюджет поступило 68,39 млрд грн ЕСВ, тогда как в апреле было перечислено в госбюджет 18,6 млрд грн.

В апреле госбюджет был перевыполнен по доходам на 2,2%, или на 1,67 млрд грн. Доходы госбюджета в прошлом месяце составили 78,9 млрд грн при плане 77,2 млрд грн.

Общий фонд госбюджета в апреле перевыполнен по доходам на 4,3%, или на 3,1 млрд грн, тогда как спецфонд недовыполнен по доходам на 20,2%, или на 1,4 млрд грн.

Ранее сообщалось, Украина не выполнила план доходов государственного бюджета на 2017 год, недополучив 3,4 млрд грн, то есть не выполнив бюджет на 0,4%.