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    Украина провалила план по доходам в бюджет

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    По информации Государственной казначейской службы, общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 2,2%, или на 5,6 млрд грн.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Доходы государственного бюджета Украины за четыре месяца текущего года составили 272,45 миллиарда гривен, что на 5,1 миллиарда гривен меньше от запланированного, сообщила Государственная казначейская служба.

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    Общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 2,2%, или на 5,6 млрд грн. Спецфонд перевыполнен по доходам на 2,2%, или на 511 млн грн.

    В январе-апреле в бюджет поступило 68,39 млрд грн ЕСВ, тогда как в апреле было перечислено в госбюджет 18,6 млрд грн.

    В апреле госбюджет был перевыполнен по доходам на 2,2%, или на 1,67 млрд грн. Доходы госбюджета в прошлом месяце составили 78,9 млрд грн при плане 77,2 млрд грн.

    Общий фонд госбюджета в апреле перевыполнен по доходам на 4,3%, или на 3,1 млрд грн, тогда как спецфонд недовыполнен по доходам на 20,2%, или на 1,4 млрд грн.

    Ранее сообщалось, Украина не выполнила план доходов государственного бюджета на 2017 год, недополучив 3,4 млрд грн, то есть не выполнив бюджет на 0,4%. 

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