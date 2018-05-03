На оборонный бюджет "давит" госдолг — Зимовец

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Военные расходы стран нашей планеты в минувшем году вновь достигли рекордных затрат времен "холодной войны". Всего на вооружение и потребности армий во всем мире было потрачено около 1,7 триллиона долларов. Таким образом, на каждого человека на Земле приходится 230 долларов таких расходов.

Лидером рейтинга по затратам на военные цели остаются США – 610 миллиардов, около трети от глобальной суммы. На втором месте — Китай у которого военный бюджет втрое меньше. А на третьей позиции оказалась Саудовская Аравия, которая потратила на своих военных в 2017 году более 69 миллиардов долларов. Россия долгое время в этом рейтинге была третьей. Но поскольку в минувшем году эта страна резко сократила расходы на свою армию, то впервые за 20 лет опустилась в рейтинге военных затрат на четвертую позицию.

Что касается Украины, то в 2017 году у нас на оборону истрачено более трех с половиной миллиардов долларов – и это значительно больше, чем годом ранее. Впрочем, до 5% от всего бюджета все равно не дотянули, и по оценкам экспертов, украинские затраты на армию составили лишь 3,4%.

В каких случаях эти затраты оправданы, и на каком уровне их нужно поддерживать, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що можна сказати про рівень фінансування оборонних потреб в Україні?

— Якщо б Україна не мала державного боргу, такого як на сьогодні має, то вона могла б виділяти і 5%, і 6%, оскільки це є нормальним рівнем для країни, яка зазнала, наприклад, збройної агресії, і відповідно частина кордону не контролюється. Але державний борг, витрати на його обслуговування, ці кошти, які мають йти на оборону, просто з'їдають.

А ці 3,4% які йдуть на оборону, це реальні цифри?

— Ці цифри відповідають статистичній звітності Міноборони, але у тих можливостях, які Україна сьогодні має, це звичайно стеля. Тобто більше витратити на оборону Україна не здатна, тому що немає джерел фінансування. Але порівняно з іншими країнами, звичайно, це маленький військовий бюджет.

Скільки це в грошах?

— 5% — це біля 150 мільярдів гривень, наприклад. У нас сьогодні 82 мільярди гривень — це військовий бюджет. От і порівняйте. Витрати на обслуговування державного боргу — 130 мільярдів гривень. Якби цього боргу не було, то ці кошти ми могли би витратити на зміцнення армії і на військові цілі.

Чи можна зробити якісь висновки зі зменшення військових витрат Росією про стан її економіки?

— Річ у тім, що там створена програма переозброєння армії. І ВПК диктує свою політику, і відповідно свої інтереси як пріоритетними. Стан економіки дійсно погіршився, моментом є зниження цін на енергоносії впродовж останніх двох років, то це і вплинуло. Це в жодному разі не зміна пріоритетів, але просто нема також грошей.

Ранее экономический эксперт Максим Праздников заявлял, что уплаченный украинцами военный сбор растворяется в бюджете.

А руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что совершить рывок в сфере обороны при нынешнем бюджете нереально.