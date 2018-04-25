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    Эксперт раскритиковал новую бюджетную резолюцию Кабмина

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    Экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что улучшение социальных стандартов не предусматривается в бюджетной резолюции на 2019-2021 годы, которую утвердило правительство Украины.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Об экономическом росте, бурном, стремительном, можно забыть, исходя из показателей, которые заложены в бюджетной резолюции", — заявил Скаршевский в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Кабинет Министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы. Документ определяет основные направления бюджетной политики на последующие годы и макропрогноз, на основе которого будет рассчитываться проект бюджета на 2019 год. Согласно правительственному документу в 2019 году ожидается рост ВВП на 3,6%, инфляция на уровне 6,5%, рост цен производителей на 7,2%. Курс гривны — 30 гривен 50 копеек за доллар. Безработицу правительство видит в следующем году на уровне чуть менее 9%, предельный размер госдолга — 56% ВВП.

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