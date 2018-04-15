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    Скаршевский: почему бы власти самой не уехать на заработки в Европу?

    (обновлено: )280100
    По мнению экономического эксперта Виктора Скаршевского, несмотря на все потуги представителей власти построить что-либо в Украине, ни стены, ни дорог, ни правопорядка, ни соблюдения законов в результате этого строительства не наблюдается.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Имитация бурной деятельности украинских представителей власти за счет денег налогоплательщиков не приносит стране видимых результатов, отмечает экономический эксперт Виктор Скаршевский

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    "Яценюк строил стену, Гройсман строит дороги, Парубий строит депутатов, депутаты тоже строят, судя по е-декларациям, гарант Порошенко пытается строить Яценюка, Гройсмана, Парубия и депутатов", — написал Виктор Скаршевский на своей странице в Facebook.

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    При этом, отмечает экономист, процесс их бурного "строительства", в виде налогов, оплачивают простые украинские граждане

    "Правда, ни стены, ни дорог, ни правопорядка, ни соблюдения законов в результате этого строительства не наблюдается.

    Почему бы этим высокоуважаемым строителям не поехать куда-нибудь на заработки в Европу? Говорят, там строителям платят в несколько раз больше, чем в Украине. Или они эдакие строители-патриоты?" — задается вопросом Виктор Скаршевский. 

    Виктор Скаршевский/Facebook

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