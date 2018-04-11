Скаршевский: украинские хуацяо, отзовитесь

РИА Новости Украина

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что только в прошлом году Украину покинули около миллиона украинцев, ежемесячно из страны уезжают 100 тысяч человек. Министр отметил, что едут не только за более высокой зарплатой: "это вообще понимание будущего и качества жизни".

В 2011 году численность канадцев, имеющих только украинское происхождение, составляла около 276 тысяч человек, кроме того еще более 975 тысяч имели частично украинское происхождение. В настоящее время украинская этническая группа занимает пятое место по численности среди всех этнических общностей Канады.

В этой связи экономист Виктор Скаршевский задается вопросом: "где же вы, украинские хуацяо?"

Скаршевский отмечает, что хуацяо — это этнические китайцы, проживающие в других странах, от которых Китай получает до 80% прямых иностранных инвестиций.

А вот любовь американской диаспоры к Украине, серьезными намерениями, в виде инвестиций — не подтверждается, констатирует экономист.

"Что касается Украины. По разным оценкам, более 12 млн человек, выходцев из Украины, проживает за рубежом. Например, в Канаде проживает 1,2 млн человек украинского происхождения, а в США — около 1 млн. Можно было бы ожидать инвестиций из этих стран?", — задается вопросом Скаршевский у себя в Facebook.

По его словам, иностранные инвестиции из Канады в Украину составляют невидимые 0,1% от общей суммы инвестиций, а из США — 0,2%.

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"Как видим любовь диаспоры к Украине, серьезными намерениями, в виде прямых иностранных инвестиций в Украину — не подтверждается. Вместо инвестиций, нам из 1 млн человек украинского происхождения, проживающих в США, отсылают в командировку в Украину, то Наталию Энн Яресько, то Уляну Надию Супрун", — добавляет Скаршевский.

"Понятно, что условия в Украине для иностранных инвесторов, как, впрочем, и для внутренних, никудышные, особенно, что касается защиты прав собственности. Но все же, где же вы, украинские хуацяо?", — иронично задается вопросом эксперт.