Кушнирук: деньги заробитчан - это и есть инвестиции в Украину

Борис Кушнирук, facebook

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Более 21% прямых инвестиций за прошлый год поступили в Украину из Российской Федерации. Об этом сообщает Госстат. При этом отмечается, что больше всего от общего объема поступлений прямых инвестиций принадлежит инвесторам из Кипра (27%), Россия — на втором месте с результатом инвестирования в Украине на уровне 21%, активно вкладывали деньги в украинскую экономику также Нидерланды — 14% от общего объема и Великобритания — 11,3%. По данным Госстата, всего в 2017 году в экономику Украины иностранные инвесторы из 79 стран мира вложили около 2 млрд долларов прямых инвестиций.

Озвученную статистику в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал глава экспортно-аналитического совета Украинского аналитического цента Борис Кушнирук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Про які прямі інвестиції йдеться? Це акціонерний капітал, який вкладається в реальний сектор економіки з подальшим правом контролю над об'єктом вкладення?

— Давайте зупинимося на інвестиціях з Росії. Вони переважно були пов'язані з банківською сферою, і в чому там була особливість? Річ в тому, що російські банки, банки з державним капіталом, вони, як і всі наші українські банки, знаходяться в доволі поганому становищі, і постала проблема, що їх треба або закривати, ліквідовувати, або вони мають доповнити свої статутні фонди капіталом, щоб відповідати вимогам НБУ. І умовно кажучи, для НБУ, для української держави закриття цих банків обійшлося б дорожче. В цьому випадку банки би збанкрутували і вклади фізосіб довелося б виплачувати з ФГВ.

То цей 21% — це саме через російські банки?

— Так, там переважно російські банки. І щоб було зрозуміло, там не було фізично руху грошей. Річ в тому, що ці банки ще за часів до 2013 року, вони активно кредитувати свої дочірні банки, тобто російські банки кредитували дочірні банки в Україні. Після подій 2013-2014 років, коли вся банківська система опинилася в дуже поганому стані, вивести ці гроші вони не могли. Єдина можливість вирішити проблему, це було якраз переоформити ці кошти з кредиту, тобто від дочірнього банку, переоформити в капітал. Таким чином, за рахунок цього збільшився номінально капітал цих банків і фінансове становище стало кращим. Але, по статистиці, це показано як інвестиції в капітал, які зробили. Це щодо Росії, щодо інвестицій в банківський капітал.

За оцінками Держстату, іноземні інвестори вклали в 2016 році в економіку України 4,4 млрд доларів прямих інвестицій. НБУ оцінив приплив іноземних інвестицій в економіку України в тому ж 2016 році в 3,4 млрд доларів. Чому статистика — різна?

— На жаль, це стосується взагалі цих особливостей статистичних даних, які дає Держкомстат і НБУ. Чому? Тому що у них — різна методика оцінки. Якщо Держкомстат оцінює дані митної статистики і іншої статистики номінальної, тобто які дають інформацію від суб'єктів господарювання, то НБУ оцінює лише дані банків щодо фізичного руху грошей. От гроші надійшли — оце тоді інвестиції. В тому числі, наприклад, і інвестиції банківської системи, мені навіть цікаво, як вони показали, адже фізичного руху грошей не було, нічого додаткового в Україну не ввійшло. Тому тут є питання технології оцінки, це не дуже добре, що вони так відрізняються, і дискусія ведеться, що вони мають бути наближені один до одного, щоб не було таких розбіжностей, бо це стосується і зовнішньої торгівлі, і платіжного балансу, тощо, там є певні суттєві розбіжності.

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Цей показник — прямі інвестиції — це переважний якийсь показник з усього обсягу інвестицій?

— Якщо ми кажемо, наприклад, про кошти заробітчан, то у нас надходить значно більше коштів від заробітчан, ніж прямих інвестицій. Тобто фізично грошей заходить в Україну по іншим напрямкам, на жаль, значно більше, ніж з інвестиціями саме в комерційну діяльність. Це не дуже добре, тому що краще щоб це були прямі інвестиції в комерційну діяльність, тоді вони б додавали більше позитиву.

Чи можемо ми сказати, що Кіпр є ледь не головним інвестором в українську економіку?

— Ні, безперечно, Кіпр саме є транзитом для багатьох компаній і багатьох осіб.

Можете перелічити фактори і чинники, які б змогли поліпшити клімат та середовище для того, аби інвестор йшов в Україну?

— В першу чергу, це питання прямих податків. Нам конче необхідно зменшити в межах системи оподаткування податковий тиск прямих податків, в першу чергу, податок на прибуток, і зараз активно обговорюється, що ми все ж таки зможемо зробити, щоб перейти на податок на розподілений прибуток. Це надзвичайно може суттєво вплинути, бо тоді цей тиск прямого податку на прибуток скоротиться. Крім того, потрібно ухвалити новий закон про акціонерні товариства, бо він має відповідати законодавству. Є питання монетарної політики центрального банку, бо як можна вкладати кошти в Україну, тому що інвестор, як правило, вкладає в фонди, маючи на увазі, що якщо йому потрібен просто капітал, він може взяти кредит у влади. В українських умовах процентна ставка по кредитам для бізнесу на сьогодні складає 20-30%, очевидно, що це — вбивчі проценти, і ніхто за такими ставками не хоче їх брати, тому у нас четвертий рік поспіль падає кредитування. Зрозуміло, що це явно не сприяє тому, щоб в українську економіку йшли інвестиції, потрібно повністю міняти підхід, усвідомлюючи, що без сильної економіки не може бути сильної національної грошової одиниці.

К слову, экономический эксперт Вячеслав Лысенко в эфире «ГС» отметил, что инвестировать деньги в Украину — все равно, что играть в казино.

А доктор экономических наук Сергей Якубовский прогнозирует, что после вступления в силу нового закона о приватизации, в Украине не останется и духа иностранного инвестора.