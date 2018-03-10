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    Капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли - Порошенко

    (обновлено: )13503
    По словам главы государства Петра Порошенко, капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 21% против 18% за 2016 год. Это – свидетельство веры инвесторов в Украину.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    twitter.com/poroshenko

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 21% по сравнению с 18% за 2016 год.

    Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики заявил президент Петр Порошенко в своем Twitter.

    "По данным Госстата, капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 21% против 18% за 2016 год. Это – свидетельство веры инвесторов в Украину", – написал Порошенко.

    ​По словам главы государства, украинский IT-сектор демонстрирует значительный успех.

    "По данным венчурного фонда AVentures Capital, общий объем инвестиций в украинские ИТ-компании в 2017 году составил 265 млн долларов, что в 3,3 раза выше показателя 2016 года", – сообщил Порошенко.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение НАТО предоставить Украине статус страны-аспиранта.

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