Капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли - Порошенко

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КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 21% по сравнению с 18% за 2016 год.

Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики заявил президент Петр Порошенко в своем Twitter.

"По данным Госстата, капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 21% против 18% за 2016 год. Это – свидетельство веры инвесторов в Украину", – написал Порошенко.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 марта 2018 г.

​По словам главы государства, украинский IT-сектор демонстрирует значительный успех.

"По данным венчурного фонда AVentures Capital, общий объем инвестиций в украинские ИТ-компании в 2017 году составил 265 млн долларов, что в 3,3 раза выше показателя 2016 года", – сообщил Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение НАТО предоставить Украине статус страны-аспиранта.