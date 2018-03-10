Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Никто не скажет точно, какова в настоящее время численность населения Украины (как утверждают демографы, приводимая Госстатом цифра — оценочная), трудно подсчитать количество мигрантов, выехавших на заработки в другие страны. Одно можно сказать точно: процесс бегства трудоспособного населения усиливается, что с этим делать — никто не знает. Между тем представители украинского бизнеса всё сильнее ощущают нехватку рабочих рук и призывают правительство "осознать проблему".

Власти в курсе. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что только в прошлом году Украину покинули около миллиона украинцев, ежемесячно из страны уезжают 100 тысяч человек. Министр отметил, что едут не только за более высокой зарплатой: "это вообще понимание будущего и качества жизни".

"Пора бить в набат"

Об остроте проблемы трудовой миграции много говорят, но давно уже надо не просто говорить, констатируя факты, а искать пути решения, отметила на пресс-конференции в РИА Новости социолог, председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева.

"Нужно не просто говорить, нужно бить в набат", — заявила она, добавив, что необходимо продумать целый комплекс политик ("потому что здесь не может быть одна только политика") для исправления создавшегося положения.

А положение угрожающее, и это уже осознают представители бизнеса. Балакирева сослалась на результаты опроса предприятий, проведённого Нацбанком Украины. По её словам, в четвёртом квартале 2017 года "опрос показал, что 29% (опрошенных — Ред.) среди тех проблем, которые они видят для развития бизнеса, для устойчивости бизнеса, для его расширения, называют недостаток квалифицированных кадров, недостаток рабочей силы".

При этом проблема ощутима как для крупного, так и для среднего и малого бизнеса — и "это касается практически всех отраслей".

"Для меня это такой сигнал, что надо начинать говорить не о проблеме, а нужно говорить о том, что делать с этой проблемой", — отметила социолог.

Она напомнила, что, по результатам одного из исследований, Украину как родину своих отцов видят более половины (респондентов — Ред.), а как страну своих детей — только около трети. И это тревожный результат.

По словам Балакиревой, сегодня есть два фактора, которые изменили миграционные потоки. Первый: украинцев выталкивает из страны не только бедность, но желание жить лучше — "не только с точки зрения работы и заработка, но и с точки зрения личной безопасности, с точки зрения комфорта, инфраструктуры…".

Второй фактор — ориентация молодёжи на получение конкурентного образования за рубежом.

"И мы прекрасно понимаем, что каждый второй… из получивших образование за рубежом вряд ли вернётся в Украину", — подчеркнула социолог.

По её словам, поэтому необходимо "рассмотрение тех политик, которые касаются в том числе возврата и инвестиций заработков украинцев, наших граждан за рубежом, с одной стороны, и формирование привлекательной ситуации… безопасной жизни, возможности активного участия в развитии своей страны… это с другой стороны".

После 2014 года — всплеск миграции

Проблема трудовой миграции уже давно стоит достаточно остро, а после событий 2014 года произошёл определённый всплеск, отметил завотделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований НАНУ Алексей Позняк. При этом, по его словам, трудно оценить реальные масштабы этого явления.

Так, Госстат, по итогам опроса прошлого года, приводит цифру 1,8 миллиона человек — "это те, кто выезжал работать за границу хотя бы один раз на протяжении 2,5 лет перед обследованием".

Позняк подчеркнул, что и это обследование Госстата, и два предыдущих (проведённых в 2008 и 2012 гг.) не отображают все контингенты трудовых мигрантов: например, не попадают в статистику те, кто выехал из Украины давно и не возвращался, также не попадают те домохозяйства, что выехали в полном составе.

Свою "лепту" вносит конфликт в Донбассе — часть беженцев, выехавших в Россию, вероятно, уже нашли там работу, и их тоже следует относить к трудовым мигрантам, но точных цифр нет…

"Понятно, что реальные масштабы трудовой миграции больше (чем показывает Госстат — Ред.)", — констатировал Позняк.

С этим согласилась Ольга Балакирева, отметившая, что в миграционных процессах "мы видим только вершину айсберга". Она добавила, что по оценкам, сделанным до начала конфликта на востоке Украины, за рубежом находились три миллиона украинских трудовых мигрантов. Сегодня называют цифры в 6-8 миллионов человек.

"И я думаю, что это приблизительно адекватная оценка…", — сказала социолог. Она подчеркнула: это не только экономическая и демографическая проблема, но и проблема социо-культурная: при таком дефиците рабочей силы неизбежно произойдет "замещение выходцами из определённых стран"…

По словам Балакиревой, "пока нет осознания важности (вопроса миграции — Ред.) на государственном уровне".

"Бомба замедленного действия"

Украинская власть пока лишь констатирует наличие проблемы. Нет признаков, что кто-то занят выработкой необходимых мер, хотя последствия «обезлюжевания» страны выглядят вполне катастрофическими. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина председатель Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

"Проблема трудовой миграции — это не только проблема сегодняшнего дня, это бомба замедленного действия для завтрашнего дня", — отметил он, добавив, что уезжают налогоплательщики, плательщики соцвзносов… И вряд ли они вернутся.

Соболь подчеркнул, что украинский работодатель ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные сотрудники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине. Особенно опасная тенденция — выезд молодёжи, студентов.

По словам главы ассоциации, на примере Польши можно видеть, как эта страна, сама потерявшая три миллиона человек вследствие миграции, решает свои проблемы за счёт Украины: всё естественно, это конкуренция, "а в конкуренции победитель всегда один". И не случайно только в 2017 году в Украине открылись 300 пунктов изучения польского языка.

А что же Украина? "Дело в том, что сегодня нет стратегических действий со стороны уполномоченных органов, со стороны правительства на изменение этой ситуации, на осознание этой ситуации. Я хочу сказать, что это действительно бомба… Мы теряем трудоспособное население, теряем налогоплательщиков, мы столкнёмся не сегодня так завтра с проблемой наполнения Пенсионного фонда", — сказал Соболь.

Есть и другие аспекты в этой проблеме. Глава ассоциации привёл пример: "66 тысяч врачей выехали за 2017 год и 177 тысяч, одну треть медицинского персонала мы потеряли".

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Соболь отметил, что необходимо обратить внимание правительства на проблему оттока кадров, как минимум — "собрать круглый стол с участием представителей бизнеса".

По его словам, работодатели вполне ощущают проблему и понимают, что "уже сегодня не могут закрыть открытые позиции на своих предприятиях". Поэтому, отметил Соболь, необходима госпрограмма поддержки национального работодателя — "без государства с проблемой трудовой миграции не справиться".