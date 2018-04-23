Скаршевский: почему власть боится проводить перепись

РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины решение о создании межведомственной комиссии, которая будет координировать органы власти в процессе подготовки к Всеукраинской переписи населения в 2020 году. В комиссию привлекли представителей центральной и местной власти, органы местного самоуправления, предприятия и организации, которые обеспечивают подготовку и проведение переписи отдельных категорий населения.

Новый орган определит даты проведения пробной переписи, которая поможет избрать тот вариант проверки мероприятия, которое применят в 2020 году. Постановление правительства утвердило должностной состав межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения и положения об этом органе.

За 26 лет независимости Украины перепись населения производилась лишь однажды – в 2001 году, хотя большинство стран мира стремятся к тому, чтобы между предыдущей и последующей переписью проходило не более 10 лет.

За последние 8 лет власть 7 раз переносила эту процедуру под различными предлогами.

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По мнению экономиста Виктора Скаршевского, постоянные переносы с проведением всеукраинской переписи населения связано с тем, что власть боится ее проводить.

"Постоянные переносы переписи населения связаны с тем, что власть боится проводить перепись:

- станет известно реальное количество украинских граждан, проживающих в Украине. Не 42 млн, как показывает сегодня Госслужба статистики, а 32-33 млн человек;

- резко усложнится возможность махинаций с голосами избирателей на выборах;

- расходы бюджета на социальные нужды также придется резко сократить, как и злоупотребления с ними.

Поэтому, вполне вероятно, что в 2020 году проведение переписи будет перенесено на 2022 год или на 2025, год после следующих президентских выборов (2024).

Но есть и позитив от проведения переписи. После переписи резко, процентов на 20, вырастет ВВП на душу населения.

И чем позже будет проведена перепись, тем больше вырастет ВВП на душу населения", — отметил экономиста на своей странице в Facebook.