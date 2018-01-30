Отсутствие переписи населения спровоцирует манипуляции на выборах - Гладун

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

За одиннадцать месяцев 2017 года население Украины сократилось почти на 200 тысяч человек, о чем свидетельствуют данные на сайте Государственная служба статистики. Так, официально в Украине зарегистрировано почти 42 с половиной миллиона человек. Данные приведены без учета информации с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.

Отметим, перепись населения планируется провести в Украине в 2020 году. Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что техническая подготовка и проведение переписи населения обойдется минимум в два миллиарда гривен. Последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году.

УНИАН Павел Розенко. Архивное фото

Насколько влияет отсутствие переписи населения на политическую и экономическую жизнь страны, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал заместитель директора института демографии и социологических исследований имени Птухи Александр Гладун.

(текст публикуется на языке оригинала)

В ідеалі, як часто треба проводити перепис населення, щоб розуміти ситуацію у країні?

— В ідеалі раз на десять років. У цьому сенсі є рекомендація ООН, є певні цикли проведення перепису населення. Деякі країни проводять перепис населення раз на п'ять років, навіть, такі як Канада, тому що активно використовують дані перепису населення для соціального планування і взагалі для аналізу економічних та соціальних питань.

Тобто, це важлива інформація, яка потім зводиться після перепису населення?

— Так. Вона важлива. Причому певну інформацію зараз ми не можемо отримати з інших джерел, окрім як перепис населення. Зокрема, етнічна структура, мовна структура, потім міграційна активність населення, освітній рівень населення. Практично, зараз ми дізнаємося про це тільки по даним окремих вибіркових обстежень. А перепис населення дає повну, суцільну картину по всій країні, по кожному населеному пункту. І в цьому і є перевага перепису населення.

На перепис населення, який відбудеться у 2020 році, потрібно як мінімум 2 млрд гривень. Це багато? Чи була можливість у нас провести перепис населення в 2011 році?

— Чи великі кошти, сказати важко. Треба ще рахувати, підготовка до перепису населення складається з різних етапів: це підготовчі роботи, сам перепис населення, потім обробка даних, розповсюдження даних. Частину робіт Державна служба статистики робила при підготовці до перепису 2011 року. Але тоді сказали, що не вистачає грошей, перенесли на 2012 рік, в 2012 сказали, що Євро-2012, і якісь у нас вибори були чергові, не можна проводити перепис населення. Потім перенесли на 2014 рік, але це було перед виборами. І ми всі знаємо, які події у нас розгорнулися у 2014 році, тому взагалі не було дати. І от визначилися з переписом на 2020 рік. Але я хочу сказати, що цифра в два мільярди в десятки разів менше, ніж дефіцит нашого Пенсійного фонду, тобто, це все відносно.

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Це комусь на руку грає?

— Мені важко сказати, але ми дійсно змушені визнати, що у нас нема повної картини щодо чисельності і вікового навіть та статевого складу населення. Це дуже важливі показники, особливо для місцевих органів, для планування як економічного розвитку, так і розвитку соціальних послуг. Зараз навіть роботодавці кажуть, що вже не вистачає робочої сили, самі підприємці задають питання. А скільки населення, ніхто не знає. І вони не знають навіть, як їм далі розвивати бізнес.

Якщо брати вибори, які відбуваються у нас в країні. Краще, коли ситуація зрозуміла з населенням, чи коли ось така незрозуміла плутанина?

— Звичайно, краще коли відома. Річ у тім, що перепис населення дає картину буквально по кожному мікрорайону. Це такі контрольні цифри, по яким можна потім перевірити, скільки людей проголосувало. Якщо таких відомостей нема, це відкриває більше можливостей для якихось маніпуляцій, перевезень людей і т.д. Хоча я хочу сказати, що у нас ЦВК веде свій реєстр виборців. Але він закритий.

Зараз як вираховують кількість людей, якщо перепис населення не проводили?

— Це стандартна процедура, чисельність населення, базова цифра, береться від перепису населення, розраховується. Додається кількість народжених, віднімається кількість померлих за певний період, і плюс враховуються міграційні потоки. Однак, під час обліку поточного населення накопичуються різні похибки, наприклад, нормального міграційного обліку у нас у країні зараз взагалі немає. І внутрішня міграція, і зовнішня міграція практично не відстежуються. Смертність теж не завжди реєструється, хоча більш-менш в Україні нормально налагоджений облік смертності і народжуваності. А сама міграційна складова вносить дуже великі проблеми в оцінку чисельності населення. До того ж на регіональному рівні менша точність оцінки.

Що впливає на скорочення кількості українців?

— Зараз у нас така ситуація, що збіглися всі фактори разом. У нас у 2001 році була найнижча народжуваність взагалі за всю історію України, тобто, десять жінок у середньому народжували одинадцать дітей. Для того, щоб не було скорочення населення за рахунок природного чинника, треба щоб десять жінок народжували 22 дитини. Тобто, вдвічі менше необхідного рівня. Другий чинник: відбувається зміна репродуктивної поведінки населення, і ми переходимо на європейську модель. І зараз, в принципі, ми знаходимося по народжуваності на середньоєвропейському рівні. І плюс у нас зменшується чисельність населення, тому і зменшується кількість народжень, яка впливає на цю чисельність вже зворотно. Що стосується смертності, то вона в нас значно вище середньоєвропейського рівня, а тривалість життя менше років на 8-10, ніж в розвинутих європейських країнах. Це обумовлено і постарінням нації, і економічним та соціальним становищем, коли люди не можуть отримати нормальних медичних послуг.

На вашу думку, чи можна зараз провести перепис населення і не чекати ще два роки?

— Технологічно, ні. Це дуже великий комплекс робіт. І можливо десь наприкінці 2018-2019 ще можна було б щось казати, але тоді Державна служба статистики повинна була би стрибнути вище себе. Це дуже велике навантаження, це треба додаткові кадри, їх треба навчати, робота на територіях, планування території, зараз Держкомстат оновлює взагалі програму перепису населення.

К слову, бывший министр труда и социальной политики, депутат Верховной Рады Михаил Папиев утверждает, что реальная численность населения Украины примерно на треть ниже официальных данных.

Политолог Олег Саакян считает, что политикам электорально выгодна эмиграция молодежи.