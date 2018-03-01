Реальная численность населения Украины - супер секретная тайна

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Большинство, но не Украина, где реальная численность населения является тайной за семью печатями, а официальные данные формируются на основании расчетов. Причиной тому – катастрофическое уменьшение населения, обнародование которого может иметь серьезные политические последствия. Тенденции же 24 февраля озвучил министр иностранных дел Павел Климкин: "Только в прошлом году Украину покинули около миллиона украинцев. Посмотрите, когда 100 тысяч украинцев покидает Украину ежемесячно, и вопросы далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни".

Европейский курс и депопуляция

Конечно, на численность населения страны, как и всего постсоветского пространства, негативное влияние оказал распад СССР и последовавший за этим глубочайший системный кризис. Стабильный многолетний рост населения, достигнув по инерции в 1993 году пика в 52,2 млн человек, сменился не менее стабильным падением его численности, пока оно не уменьшилось (по расчетным данным) до 42,2 млн. Но о достоверности этих расчетов мы поговорим позже.

В соседней России негативные демографические тенденции удалось ликвидировать только в 2010 году, и с тех пор ее население не прекращает рост. В Беларуси падение сменилось ростом в 2014 году, в Казахстане – в 2002-м. Все годы независимости население Узбекистана только росло, увеличившись за это время на 55%. То же самое происходило в Азербайджане, где прирост составил 36,7%, Таджикистане – с 68% прироста, Туркмении, приросшей на 47,8%, и в Кыргызстане, где прибавилось 38,8% населения.

В то же время в бывших советских республиках, взявших, как и Украина, курс на Европу, все эти годы наблюдалась устойчивая депопуляция. В Эстонии она составила 16%, в Латвии 27,4%, в Литве 24,2. Молдова, руководство которой считает, что "оно умное", а население утверждает, что "оно красивое", устойчивое сокращение численности проживающих в стране жителей составило 18,7%. Но если учитывать наличное, а не расчетное население, то и вовсе 33,3%. В Грузии, где население то росло, то уменьшалось, итоговые потери достигли 32%. Та же картина наблюдалась в Армении, потерявшей в результате 17,8% жителей.

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Данная статистика любопытна тем, что безостановочная депопуляция постсоветских государств характерна для тех из них, кто уже связал или надеется связать свое будущее с Европой. Государства, которым никогда "не светило" стать Европой, несмотря на все свои злоключения, непременно демонстрировали демографический рост. А страны, за стремление к реинтеграции объявленные в большей или меньшей степени "врагами Запада", сумели остановить депопуляцию и прейти к стабильному росту населения. Исключение – лишь Армения, где колебания численности населения не закончились, но сокращение населения в ней, в любом случае, меньше, чем на Украине.

Ложь, большая ложь и статистика

Верить украинской официальной статистике не позволяют даже цифры, приведенные Климкиным. Он приводит данные о миллионе эмигрантов за 10 месяцев 2017 года, а Укрстат бодро рапортует о том, что на начало 2015 года на Украине жило 42,759 млн, на начало 2016 —го – 42,590, на начало 2017 – 42,414, а к 1 ноября 2017 – 42,248 млн человек. При этом Росстат говорит, что за 2014-2017 гг. численность людей, переселившихся с Украины в Россию, превысила 600 тыс. человек, причем пик пришелся на 2015-16 гг. А министр финансов Польши Моравецкий докладывает о том, что его страна за это же время приняла 1,3 млн украинских беженцев.

Не сходятся с украинской статистикой и данные агентства "Блумберг". "Официальные данные Украины показывают, что бывшая советская республика лишилась 7% рабочей силы с 2015 года — при этом данное число, вероятно, намного выше, так как теперь украинцы пользуются безвизовым режимом с ЕС", — пишет агентство. "Блумберг" сообщает, что по данным Международной организации миграции 12% украинцев уже нашли работу за границей или планируют это сделать в ближайшее время. Если же взять официальную статистику, то 7% трудоспособного населения – это около 2 миллионов человек, уехавших с Украины после 2015 года.

На самом же деле, как считает сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Украины А.Вилкул, ситуация намного хуже. "Заявив о том, что каждый месяц из страны выезжает по 100 тысяч человек, глава МИД Павел Климкин слукавил дважды. Во-первых, реальные цифры существенно выше – 8 млн трудовых мигрантов-украинцев уже уехали из страны из-за нищеты и безработицы. Уехали, чтобы прокормить свои семьи. Во-вторых, министр представил все так, будто украинцы в поисках лучшей судьбы едут только в ЕС. Но в России и других странах СНГ также работают наши соотечественники. И их там не меньше", — пишет он.

Но и вилкуловские 9 миллионов – далеко не предел. Как сообщает на своей страничке порошенковский политтехнолог Березовец, "в России работают от 3 до 3,5 млн украинцев. В Европе таких …свыше 3,5 млн. По моим данным, работающих в странах ЕС куда больше – порядка 7 млн граждан. Если сюда добавить США и Азию, получим еще порядка 2 млн граждан. Итого около 12 млн украинцев, работающих за рубежом".

Не забудьте выключить свет в аэропорту

Столь шокирующие цифры, по которым можно судить о реальной численности населения, пытается смягчить директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик: "Только 40% остаются на постоянное место жительство за границей, 60% или через сезон, или через год-два возвращаются, потому что в Европе существует очень жесткий рынок труда".

От какой цифры считать эти 40%? От блумберговских 2 млн, вилкуловских 8 млн или березовцовских 12 млн? По "Блумбергу" это 800 тысяч тех, кто уже никогда не вернется на Украину, по Вилкулу – 3,2 млн, а по Березовцу и вовсе 4,8 млн.

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Но есть и другие расчеты. По статистике потребления хлеба и муки, как считают экономисты, реальная численность проживающих на территории Украины составляет вовсе не высосанные из пальца 42,2 млн, а едва достигает 24,5 млн человек. При этом, согласно социологическому опросу компании Research & Branding Group, 33% жителей Украины готовы переехать в другую страну не просто в качестве гастарбайтеров, а навсегда.

И эти цифры – вовсе не предел. Согласно опросу, проведенному уже упомянутым Березовцом на своей страничке, 36% его подписчиков собираются уехать с Украины, 10% уже уехали, почти 15% раздумывают. Итого 61% либо уехали, либо собираются уехать, либо раздумывают об отъезде. Включая самого Березовца, который менее месяца назад признался, что и ему пришла в голову мысль покинуть Украину.

Березовцу такая мысль только пришла, а сотни его сограждан уже стоят в очередях за румынскими паспортами, чтобы, получив их, уехать в какую-нибудь благополучную страну "старой Европы".

Обжалованию не подлежит

Отток населения Украины после "революции достоинства", свертывания сотрудничества с Россией и начала войны на востоке страны, вызвавших катастрофический обвал украинской экономики, откровенно превращается в массовую эвакуацию. И если на свет выплывет правда о том, насколько расходятся данные Укрстата с числом реально проживающих на Украине людей, то вряд ли действующая власть сумеет переизбраться на новый срок. Не зря же Вилкул завершил свой эмоциональный комментарий к высказыванию Климкина о ежемесячно уезжающих из страны 100 тысячах сограждан словами: "Мне интересно, понимает ли сам господин Климкин, что его "обеспокоенность" оттоком людей из страны – это приговор их же команде?"

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