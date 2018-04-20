Кабмин готовится провести Всеукраинскую перепись населения

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины решение о создании межведомственной комиссии, которая будет координировать органы власти в процессе подготовки к Всеукраинской переписи населения в 2020 году, передает Правительственный портал.

В комиссию привлекли представителей центральной и местной власти, органы местного самоуправления, предприятия и организации, которые обеспечивают подготовку и проведение переписи отдельных категорий населения.

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Новый орган определит даты проведения пробной переписи, которая поможет избрать тот вариант проверки мероприятия, которое применят в 2020 году.

Постановление правительства утвердило должностной состав межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения и положения об этом органе.

РИА Новости Украина Демографическая ситуация: как сократилось население Украины за 10 лет. Инфографика

Отметим, что за 26 лет независимости Украины перепись населения производилась лишь однажды – в 2001 году, хотя большинство стран мира стремятся к тому, чтобы между предыдущей и последующей переписью проходило не более 10 лет.