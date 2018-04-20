наверх
20.04.201803:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Кабмин готовится провести Всеукраинскую перепись населения

    (обновлено: )24
    Правительство утвердило должностной состав межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения, которая запланирована на 202 год.
    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины решение о создании межведомственной комиссии, которая будет координировать органы власти в процессе подготовки к Всеукраинской переписи населения в 2020 году, передает Правительственный портал.

    Флаг Украины
    Associated Press Manu Brabo
    Демограф: украинцы вымирают, это факт

    В комиссию привлекли представителей центральной и местной власти, органы местного самоуправления, предприятия и организации, которые обеспечивают подготовку и проведение переписи отдельных категорий населения.

    Читайте также: Миграция и демография. У украинцев есть определенная специфика — Либанова

    Новый орган определит даты проведения пробной переписи, которая поможет избрать тот вариант проверки мероприятия, которое применят в 2020 году.

    Постановление правительства утвердило должностной состав межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения и положения об этом органе.

    РИА Новости Украина
    Демографическая ситуация: как сократилось население Украины за 10 лет. Инфографика

    Отметим, что за 26 лет независимости Украины перепись населения производилась лишь однажды – в 2001 году, хотя большинство стран мира стремятся к тому, чтобы между предыдущей и последующей переписью проходило не более 10 лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    И. о. главы государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомир Новак. Архивное фото
    Масштабное ДТП в Кривом Роге