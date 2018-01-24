Население Украины очень сократится. ООН показала тревожные цифры

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. К 2050 году население Украины сократится на 18% и будет составлять 36,42 миллиона человек. Об этом свидетельствуют прогнозы ООН, передает Quartz.

Сокращение населения Украины является четвертым показателем в мире.

Согласно данным организации, в 2017 году население Украины (включая Крым) составляло 42,22 миллиона человек.

Сокращение населения на 18% к 2050 году является четвертым показателем в мире. Хуже прогнозы лишь по Болгарии (-23%), Латвии (22%) и Молдове (19%).

Напомним, в течение января-ноября 2017 года численность населения Украины уменьшилась до 42,403 миллионов человек.