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    Население Украины очень сократится. ООН показала тревожные цифры

    (обновлено: )97633
    Согласно данным организации ООН, в 2017 году население Украины, включая Крым, составляло всего 42,22 миллиона человек. К 2050 году население сократится на 18%.
    Украинцы. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. К 2050 году население Украины сократится на 18% и будет составлять 36,42 миллиона человек. Об этом свидетельствуют прогнозы ООН, передает Quartz.

    Сокращение населения Украины является четвертым показателем в мире.

    Согласно данным организации, в 2017 году население Украины (включая Крым) составляло 42,22 миллиона человек.

    Сокращение населения на 18% к 2050 году является четвертым показателем в мире. Хуже прогнозы лишь по Болгарии (-23%), Латвии (22%) и Молдове (19%).

    Напомним, в течение января-ноября 2017 года численность населения Украины уменьшилась до 42,403 миллионов человек.

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