Игры на понижение. Приватизация ОПЗ: миллионы тают на наших глазах

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Приватизация по-украински

Спустя три года грандиозные планы властей по большой приватизации лопнули как мыльный пузырь. Наиболее зримым свидетельством стали попытки продать Одесский припортовый завод — один из крупнейших производителей аммиака, карбамида и азотных удобрений в мире, с которого и планировалось начать ту самую большую приватизацию.

Накануне, 2 мая, стало известно, что власти объявили новый этап приватизации ОПЗ, понизив стартовую цену продажи до $54 млн (с изначальных $527 млн). То есть за три года цена продажи ОПЗ упала аж в 10 раз!

"Документы все готовы. Проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент $54 млн. Это в 10 раз ниже цены трехлетней давности. Все документы давно находятся в Фонде государственного имущества. Почему ФГИ не выпускает их на Кабмин и затягивает до истечения сроков действия оценки, нам неизвестно", – сообщил первый замруководителя предприятия Николай Щуриков.

По его словам, напрямую никакую помощь от государства завод не получает.

"Но приняты так называемые заградительные пошлины на импортируемые группы товаров к которым относится и продукция ОПЗ, что дает возможность хоть как-то конкурировать на внутреннем рынке", — добавил он.

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Как известно, 30 апреля 2018 года ОПЗ полностью остановил работу из-за прекращения поставок газа на предприятие. Причина – получение уведомления от "Укртрансгаза" о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на завод.

Однако в "Укртрансгазе" заявляли, что компания не осуществляла каких-либо действий по ограничению газоснабжения ОПЗ — завод якобы сам прекратил отбор газа после получения предупреждения.

Ранее в декабре 2016 года завод уже останавливал производство из-за высоких цен на газ и накопленных долгов перед "Нафтогазом", но в марте работа завода была восстановлена.

Говоря о нынешней ситуации на ОПЗ, Щуриков заверяет, что завод готовится к консервации и ремонту производственных мощностей. При этом увольнений сотрудников не планируется.

"Кроме производства удобрений завод предоставляет услуги по перевалке удобрений других химических предприятий. Полученных денег от этой деятельности достаточно что бы подготовиться и провести новый конкурс", — заверил Щуриков.

Плановый провал

О масштабных планах начать с ОПЗ большую приватизацию власти твердили еще с 2015 года.

Правительство Украины еще при Яценюке неоднократно заявляло о намерении возобновить крупную приватизацию с продажи на конкурсе 99,5% акций ОПЗ. Директор предприятия оценивал его в $600-620 млн, а тогдашний премьер Арсений Яценюк был уверен, что завод быстро купят по самой высокой цене — называлась даже сумма в $1 млрд!

В 2016 году Фонд госимущества Украины дважды пытался продать ОПЗ: в июле по стартовой цене 13,175 млрд грн (около $527 млн), а затем в декабре по сниженной цене в 5,16 млрд грн. Однако оба раза безрезультатно. На участие в аукционе по приватизации предприятия не подал заявку ни один инвестор!

В итоге — Фонд госимущества перенес еще на год приватизацию крупных объектов энергетики. А госбюджет-2017 получил от приватизации в 5 раз меньше запланированного — 3,3 млрд грн из 17,1 млрд грн за счет мелких предприятий.

Возможно, инвесторов отпугнула убыточная деятельность завода (в первом квартале 2016 года ОПЗ получил чистый убыток 418,6 млн грн), а также наличие большой задолженности предприятия, в том числе перед Group DF Дмитрия Фирташа ($193 миллиона задолженности за поставленный на предприятие газ). Поэтому, фактически при стартовой цене торгов в 13,2 млрд гривен более половины цены нужно доплатить, чтобы рассчитаться с долгом перед компанией, за которой стоит Фирташ.

Не обошлось и без политики: НАБУ арестовало двух руководителей завода по подозрению в растрате 205 миллионов гривен, принадлежащих предприятию. Михаил Саакашвили, в то время губернатор Одесской области, обвинил тогда задержанных в том, что они перекачивали деньги с ОПЗ в компании близкие к лидерам "Народного фронта".

Тем не менее, власти не оставляют попыток продать ОПЗ.

В феврале 2018 года первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов заявил, что продажа ОПЗ станет первым среди объектов большой приватизации.

"Большая приватизация — это сложная история. У нас не осталось "легких" предприятий, которые можно быстро и просто продать. Все эти предприятия, как правило, являются убыточными, имеют долги и некачественный менеджмент. Каждое из них — это уникальная ситуация, но те, которые могут пойти первыми, — это Одесский припортовый завод, ведь он только теряет в стоимости…ведь он почти не работал весь последний год, при этом долги только растут", — рассказывал Нефедов.

Однако уже в конце февраля стало известно, что Фонд госимущества перенес приватизацию ОПЗ с февраля на май 2018 года. На продажу будут выставлены 99,567% акций ОПЗ и 68,009% акций ЗаЛКа.

По материалам из открытых источников интернет