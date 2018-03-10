Работа Нацбанка освещается СМИ меньше, она более закрыта для общества, чем работа того же Кабинета министров, поэтому о процессах в Нацбанке люди мало знают и не сильно ими интересуются, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк.
Ради подачки в виде 1 млрд от МВФ власть фактически распродает остатки страны и доуничтожает то, что еще хоть как-то работает и приносит какую-то прибыль, заявил экономический эксперт Всеволод Степанюк.
По мнению экономического эксперта Всеволода Степанюка, главными рисками для экономики Украины в 2017 году будут именно политические риски, как внутренние, так и внешние, вследствие чего дефицит государственного бюджета может удвоится.
Для борьбы с контрабандой в Украине будет создано 20 мобильных межведомственных групп. Экономический эксперт Всеволод Степанюк прокомментировал, что отношение к подобному нововведению крайне негативное.
Экономический и политический эксперт Всеволод Степанюк уверен, что для выхода из кризиса нужно срочно отказываться от методов МВФ. В эфире радиостанции Голос Столицы он также раскритиковал политику предыдущего Кабинета министров.
Экономический и политический эксперт Всеволод Степанюк считает, что в Украине нет банков в чистом виде, как они есть в Швейцарии, и созданы такие условия, что деньги можно хранить "либо в трехлитровой банке, либо в оффшоре".
Украина будет получать помощь МВФ на старых условиях, если в меморандум не будут внесены изменения, а кредитование не прекратится в случае назначения министра финансов Украины Наталии Яресько премьером, уверен экономический эксперт Всеволод Степанюк.
Понижение прогноза роста экономики Украины с 2% до 1% ВВП, о чем сообщила министр финансов Наталья Яресько, не связано с реальным положением в экономике, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк
Главный негативный фактор, который действует на экономику и валютный курс — это непрофессионализм правительства и неудачная политика конфронтации, которую власть проводит, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк.
Официального запрета на проезд фур с номерами РФ не было, и если "экстремистские группировки блокируют движение транспорта", это свидетельствует о том, что Украина не контролирует свою территорию, считает экономист Всеволод Степанюк.
Отсутствие голосов за отставку премьера Украины Яценюка говорит о планах получить кредит от МВФ, поэтому в ближайшие месяцы правительственного кризиса, вероятно, не будет, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк.
Экономический эксперт Всеволод Степанюк отмечает, что общий тренд — это девальвация гривны, нет никаких предпосылок для укрепления. Думаю, что средний курс по году должен быть в районе 30 грн за доллар, считает эксперт.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".