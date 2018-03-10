наверх
10.03.201807:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Всеволод Степанюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Валерия Гонтарева
    Неуходящая Гонтарева. О доверии к НБУ не может быть и речи – Степанюк
    19:25 13.07.2017
    598
    Работа Нацбанка освещается СМИ меньше, она более закрыта для общества, чем работа того же Кабинета министров, поэтому о процессах в Нацбанке люди мало знают и не сильно ими интересуются, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк.
    Всеволод Степанюк
    Эксперт Степанюк о транше МВФ и полном правовом нигилизме Кабмина
    08:56 15.03.2017
    1492Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Ради подачки в виде 1 млрд от МВФ власть фактически распродает остатки страны и доуничтожает то, что еще хоть как-то работает и приносит какую-то прибыль, заявил экономический эксперт Всеволод Степанюк.
    Всеволод Степанюк
    Степанюк: пока в Украине не сменится власть, никаких инвестиций не будет
    10:33 09.12.2016
    913Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По мнению экономического эксперта Всеволода Степанюка, главными рисками для экономики Украины в 2017 году будут именно политические риски, как внутренние, так и внешние, вследствие чего дефицит государственного бюджета может удвоится.
    Всеволод Степанюк
    Эксперт Степанюк о политике НБУ, кредитах и "росте" экономики
    08:12 07.11.2016
    1159Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире "ГС" заявил, что Западу нужна только территория Украины – без людей и экономики, поэтому советы МВФ только углубляют кризис и ухудшают жизнь граждан.
    Работа слесаря-сантехника
    Все профессии важны, но сантехник важнее. Эксперт о логике Гройсмана
    11:03 25.10.2016
    1053
    Низкие расходы на образование, заложенные в проекте госбюджета на 2017 годы отражает представления правительства о будущем населения Украины, считает эксперт Всеволод Степанюк.
    Всеволод Степанюк
    История гривны отражает падение экономики всей страны — Степанюк
    15:31 18.08.2016
    1203Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    За двадцать лет обращения национальная денежная единица Украины подешевела в 12 раз, и перспективы гривны в дальнейшем скорее негативные, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк.
    Всеволод Степанюк
    Степанюк: 1% роста ВВП - это не рост, это стагнация
    09:53 17.08.2016
    630
    Рост ВВП, зафиксированный во втором квартале 2016 года, находится на уровне статистической погрешности, если учесть, что за два года он сократился почти вполовину, считает эксперт Всеволод Степанюк.
    Газохранилище. Архивное фото
    Эксперт о коррупционной составляющей в новом тарифе на газ
    18:01 11.05.2016
    2879Тарифные протесты.
    По оценке эксперта Всеволода Степанюка, в новом тарифе на газ, который действует в Украине с 1 мая, коррупционная составляющая достигает 800-1000 гривен в стоимости каждой тысячи кубометров.
    Украинско-словацкая граница. Архивное фото
    Реформы в разрешительной системе идут не совсем правильно – Степанюк
    11:30 10.05.2016
    193Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Для борьбы с контрабандой в Украине будет создано 20 мобильных межведомственных групп. Экономический эксперт Всеволод Степанюк прокомментировал, что отношение к подобному нововведению крайне негативное.
    Гривны
    Карточный домик. Эксперт об экономических показателях нашей жизни
    08:03 05.05.2016
    1885Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире радиостанции Голос Столицы перечислил риски, которые могут привести к повышению уровня инфляции в стране.
    Пожилая женщина просит милостыню
    Планы на будущее. Страну доведут до полной нищеты, а потом развалят - Степанюк
    14:23 17.04.2016
    8810Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Экономический и политический эксперт Всеволод Степанюк уверен, что для выхода из кризиса нужно срочно отказываться от методов МВФ. В эфире радиостанции Голос Столицы он также раскритиковал политику предыдущего Кабинета министров.
    Арсений Яценюк
    От того, что Яценюк поменяется на Гройсмана, мало что изменится - эксперт
    16:35 11.04.2016
    299Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Аналитик Всеволод Степанюк уточнил, что многие люди в Украине знают, как решать проблемы в экономике, однако для этого страна должна стать самостоятельным государством.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Эксперт: проблема, которую оставил Яценюк - ненависть людей друг к другу
    16:30 11.04.2016
    874Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как отметил экономический эксперт Всеволод Степанюк, итогом деятельности Арсения Яценюка являются проблемы не только в экономической, но и в правовой сферах.
    Ощадбанк. Архивное фото
    Банки в Украине перестали быть местом, где хранят деньги - Степанюк
    12:21 05.04.2016
    464"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Экономический и политический эксперт Всеволод Степанюк считает, что в Украине нет банков в чистом виде, как они есть в Швейцарии, и созданы такие условия, что деньги можно хранить "либо в трехлитровой банке, либо в оффшоре".
    Представительство МВФ в Украине
    Ждите ответа. Украина, смена премьера и помощь МВФ
    14:14 11.03.2016
    1690Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Украина будет получать помощь МВФ на старых условиях, если в меморандум не будут внесены изменения, а кредитование не прекратится в случае назначения министра финансов Украины Наталии Яресько премьером, уверен экономический эксперт Всеволод Степанюк.
    Наталья Яресько
    Степанюк: цифры Яресько по ВВП 2% или 1% очень далеки от реалий
    15:45 10.03.2016
    2618Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Понижение прогноза роста экономики Украины с 2% до 1% ВВП, о чем сообщила министр финансов Наталья Яресько, не связано с реальным положением в экономике, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк
    Кошелек. Архивное фото
    Степанюк: фундаментальные причины, которые влияют на экономику, усугубляются
    17:21 23.02.2016
    688Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Главный негативный фактор, который действует на экономику и валютный курс — это непрофессионализм правительства и неудачная политика конфронтации, которую власть проводит, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк.
    Блокирование движения российских фур во Львовской области
    Блокирование фур: Украина не контролирует действия на своей территории - Степанюк
    10:59 15.02.2016
    1511Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Официального запрета на проезд фур с номерами РФ не было, и если "экстремистские группировки блокируют движение транспорта", это свидетельствует о том, что Украина не контролирует свою территорию, считает экономист Всеволод Степанюк.
    Денежные купюры
    Украина потеряет кредит МВФ в случае перезагрузки правительства - Степанюк
    13:50 11.02.2016
    329Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Отсутствие голосов за отставку премьера Украины Яценюка говорит о планах получить кредит от МВФ, поэтому в ближайшие месяцы правительственного кризиса, вероятно, не будет, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк.
    Гривна
    Эксперт рассказал о факторах, которые тянут гривну на дно
    20:47 26.01.2016
    3761
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк отмечает, что общий тренд — это девальвация гривны, нет никаких предпосылок для укрепления. Думаю, что средний курс по году должен быть в районе 30 грн за доллар, считает эксперт.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны