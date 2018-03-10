Анализируя показатели экономики страны после Майдана, блогер Сергей Лямец приходит к шокирующим выводам: за последние три года ВВП Украины упал почти в два раза, а за чертой бедности находится уже более половины населения.
Если не изменить условия проведенной реструктуризации имени Яресько, украинским налогоплательщикам придется отдать внешним кредиторам десятки миллиардов долларов от экономического роста, предупреждает экономический эксперт Виктор Скаршевский.
Пока Порошенко и Гройсман все еще обещают гражданам молочные реки и кисельные берега, но международные рейтинговые агентства прогнозируют ухудшение жизни украинцев относительно граждан других республик СНГ. Украинцы будут беднее таджиков.
Результаты голосования в Великобритании, которые изумили участников мировых финансовых рынков, означают материализацию важного риска замедления роста мировой экономики, говорится в обновленном прогнозе World Economic Outlook.
В 2016 году рынки сбыта украинской продукции продолжат сокращаться, власть будет терять поддержку населения, а регионы могут на практике заняться децентрализацией. Государство, где власть не может обеспечить развития экономики, потеряло монополию на применение силы - обречено.
По словам эксперта, параметры в бюджете сокращают долю государства в ВВП страны. "Это одна из очень важных реформ, потому что эта доля у нас очень высокая, в прошлом году она превышала 50%", - отметил он.
Восстановление экономики Украины во многом будет зависеть от макроэкономической ситуации и деловой среды, которая пока довольно слаба, сообщается на сайте Международного рейтингового агентства Fitch Rating.
Минфин разработал четыре способа стимулировать внешних кредиторов к реструктуризации долгов. По мнению экспертов, данные стимулы более, чем убедительны, и предназначены для российской стороны процесса.
Согласно информации, рост должен составить 2% в 2016 году. Он будет поддержан восстанавливающимся доверием среди потребителей и инвесторов, улучшенной работой экспортного сектора и постепенным улучшением кредитных условий.
За годы независимости валовой внутренний продукт в Украине сократился на 35 процентов. Это самое большое падение в мире. О причинах и последствиях неутешительных для Украины показателей рассказал Тарас Козак.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Анализируя показатели экономики страны после Майдана, блогер Сергей Лямец приходит к шокирующим выводам: за последние три года ВВП Украины упал почти в два раза, а за чертой бедности находится уже более половины населения.
Если не изменить условия проведенной реструктуризации имени Яресько, украинским налогоплательщикам придется отдать внешним кредиторам десятки миллиардов долларов от экономического роста, предупреждает экономический эксперт Виктор Скаршевский.