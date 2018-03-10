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    ВВП

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Экономика. Архивное фото
    Как и почему Украина при Порошенко обеднела в два раза
    17:16 28.02.2018
    2215Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Анализируя показатели экономики страны после Майдана, блогер Сергей Лямец приходит к шокирующим выводам: за последние три года ВВП Украины упал почти в два раза, а за чертой бедности находится уже более половины населения.
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    Скаршевский: Гройсман помалкивает о росте долларового ВВП Украины
    11:54 28.02.2018
    1092Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Если не изменить условия проведенной реструктуризации имени Яресько, украинским налогоплательщикам придется отдать внешним кредиторам десятки миллиардов долларов от экономического роста, предупреждает экономический эксперт Виктор Скаршевский.
    Экономика. Архивное фото
    В Украине резко замедлился рост ВВП
    18:27 14.02.2018
    934
    По информации Кабмина, в четвертом квартале 2017 года – по сравнению с четвертым кварталом 2016 года рост реального ВВП замедлился до 1,8% после 2,1% роста кварталом ранее.
    Экономика
    Экономические итоги Украины: позади — провалы, впереди — серьезные вызовы
    10:14 27.12.2017
    3556Украина 2018: новые испытания
    Уходящий 2017 год не оправдал грандиозных планов властей. По итогам года показатели роста ВВП лишь повторяют прошлогодние, а западные кредиторы уже не спешат давать Киеву новую помощь.
    Экономика. Архивное фото
    ВВП, шаг вперед, два назад. Долго еще Украине топтаться на месте?
    12:53 22.12.2017
    573Курс гривны летит в пропасть
    По словам Владимира Коновальчука, Украина могла бы демонстрировать гораздо больший рост экономики, если бы налоги были существенно снижены.
    Женщина просит милостыню. Архивное фото
    Украина, где-то на задворках мировой экономики
    08:48 30.10.2017
    10274Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Пока Порошенко и Гройсман все еще обещают гражданам молочные реки и кисельные берега, но международные рейтинговые агентства прогнозируют ухудшение жизни украинцев относительно граждан других республик СНГ. Украинцы будут беднее таджиков.
    Рост экономики. Архивное фото
    Экономика Украины выросла на 2,4% в первом квартале 2017 года
    18:27 15.05.2017
    181
    Согласно данным Госкомстата, ВВП в первом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 0,3%, а по сравнению с первым кварталом 2016 года - увеличился на 2,4%.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    МВФ из-за Brexit снизил прогноз роста мирового ВВП
    17:12 19.07.2016
    161Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Результаты голосования в Великобритании, которые изумили участников мировых финансовых рынков, означают материализацию важного риска замедления роста мировой экономики, говорится в обновленном прогнозе World Economic Outlook.
    Национальный банк Украины
    НБУ прогнозирует рост ВВП в этом году на уровне 1%
    20:43 22.03.2016
    58Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По заявлению НБУ, рост будет происходить за счет дальнейшего налаживания экономических связей между регионами на фоне макрофинансовой стабилизации и деэскалации военного конфликта в Донбассе.
    Экономика. Архивное фото
    Прогноз на 2016 год. Всеволод Степанюк: без позитива
    15:37 03.01.2016
    13058Экономика кризисного времени: 2015-2016
    В 2016 году рынки сбыта украинской продукции продолжат сокращаться, власть будет терять поддержку населения, а регионы могут на практике заняться децентрализацией. Государство, где власть не может обеспечить развития экономики, потеряло монополию на применение силы - обречено.
    Экономика. Архивное фото
    Эксперт позитивно оценил принятые в бюджете-2016 параметры
    22:20 27.12.2015
    478Экономика кризисного времени: 2015-2016
    По словам эксперта, параметры в бюджете сокращают долю государства в ВВП страны. "Это одна из очень важных реформ, потому что эта доля у нас очень высокая, в прошлом году она превышала 50%", - отметил он.
    Экономика. Архивное фото
    Спад ВВП Украины в третьем квартале замедлился до 7% - Госстат
    14:47 16.11.2015
    440Экономический кризис
    ВВП Украины за третий квартал текущего года по сравнению с третьим кварталом 2014 года составил 93%, сообщила пресс-служба Государственного комитета статистики Украины.
    Всемирный банк (ВБ)
    Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 2%
    12:42 12.11.2015
    349Экономический кризис
    Директор Всемирного банка в Украине, в Белоруссии и Молдове Чимяо Фан сообщил, что Украина все еще не вышла из экономического кризиса, ВБ ожидает падения украинской экономики в этом году на 12%.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch прогнозирует падение ВВП Украины до 10 процентов в этом году
    16:11 21.10.2015
    218Экономический кризис
    Восстановление экономики Украины во многом будет зависеть от макроэкономической ситуации и деловой среды, которая пока довольно слаба, сообщается на сайте Международного рейтингового агентства Fitch Rating.
    Гривны
    Реструктуризация госдолга: Украина успешный шантажист
    17:25 03.10.2015
    3671Списание госдолга Украины кредиторами
    Минфин разработал четыре способа стимулировать внешних кредиторов к реструктуризации долгов. По мнению экспертов, данные стимулы более, чем убедительны, и предназначены для российской стороны процесса.
    Миссия Международного валютного фонда. Архивное фото
    Миссия МВФ прогнозирует падение ВВП Украины до 11% в 2015 г
    16:48 03.10.2015
    492Экономический кризис
    Согласно информации, рост должен составить 2% в 2016 году. Он будет поддержан восстанавливающимся доверием среди потребителей и инвесторов, улучшенной работой экспортного сектора и постепенным улучшением кредитных условий.
    Экономика
    Миссия МВФ пересмотрела прогноз падения ВВП Украины в 2015 г
    16:20 03.10.2015
    213Экономический кризис
    Миссия МВФ по Украине прогнозирует падение ВВП страны до 11% в 2015 году, заявил глава миссии Николай Георгиев по итогам визита миссии в Киев, завершившегося 2 октября.
    Гривны на фоне флага Украины
    Экс-министр экономики рассказал, как нужно наполнять бюджет
    20:03 05.09.2015
    812Экономический кризис
    По словам экс-министра, на 17,6% упало производство ВВП, больше чем на 20% сократились объемы промпроизводства, экспорт украинских товаров в страны ЕС в этом году уже на 38% упал.
    Взятка. Архивное фото
    Худшие в мире. Чиновники-воры и коррупция довели Украину до краха – эксперт
    17:15 25.08.2015
    1124Экономический кризис
    Украина продемонстрировала худшие в мире показатели по размеру сокращения ВВП за 24 года. По мнению экспертов, к такому результату привели клептократия и отсутствие механизмов контроля над властями.
    График. Архивное фото
    Эксперт: экономике Украине нужен шок, который пережила Польша
    14:56 25.08.2015
    1115Экономический кризис
    За годы независимости валовой внутренний продукт в Украине сократился на 35 процентов. Это самое большое падение в мире. О причинах и последствиях неутешительных для Украины показателей рассказал Тарас Козак.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Экономика. Архивное фото
    Как и почему Украина при Порошенко обеднела в два раза
    17:16 28.02.2018
    2215
    Анализируя показатели экономики страны после Майдана, блогер Сергей Лямец приходит к шокирующим выводам: за последние три года ВВП Украины упал почти в два раза, а за чертой бедности находится уже более половины населения.
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    Скаршевский: Гройсман помалкивает о росте долларового ВВП Украины
    11:54 28.02.2018
    1092
    Если не изменить условия проведенной реструктуризации имени Яресько, украинским налогоплательщикам придется отдать внешним кредиторам десятки миллиардов долларов от экономического роста, предупреждает экономический эксперт Виктор Скаршевский.
    Экономика. Архивное фото
    В Украине резко замедлился рост ВВП
    18:27 14.02.2018
    934
    По информации Кабмина, в четвертом квартале 2017 года – по сравнению с четвертым кварталом 2016 года рост реального ВВП замедлился до 1,8% после 2,1% роста кварталом ранее.
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