Агентство Bloomberg обнародовало "Путеводитель пессимиста" - список самых опасных событий, которые могут произойти в ближайшие десять лет. Среди них: второй президентский срок Дональда Трампа, война с КНДР.
По словам ведущего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидии Ткаченко, сокращение населения Украины будет происходить в основном за счет сокращение населения основного трудоспособного возраста.
Согласно сообщению, в Киеве температура воздуха 12 февраля будет колебаться в пределах 3-5 градусов ниже нуля. Немного теплей (минус 1-3 градуса), чем на остальной территории Украины, будет в Николаевской и Одесской областях.
По мнению аналитика Александра Охрименко, экономика Украины не имеет шансов на ощутимый рост без развития внутреннего рынка, и при ориентации исключительно на экспорт ВВП в 2017 году вырастет на 1%, инфляция будет выше 12%, а курс доллара достигнет 30 гривен.
По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, число новорожденных по сравнению с 2012 годом в 2025 году в РФ снизится не менее чем на 40%.
В своих оценках Goldman Sachs исходит из экономических и политических условий в той или иной стране и уровня ее общественных институтов. Учитываются также численность населения и предыдущие успехи на Олимпийских играх.
Согласно последним прогнозам экономистов ЕБРР, в ближайшие полтора года экономический спад может смениться восстановлением, заявил президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".