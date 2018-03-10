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    прогнозы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    Скаршевский: НБУ сам себе противоречит в своих прогнозах
    16:26 26.01.2018
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    Нацбанк не может сдержать инфляцию в украинской экономике, потому что инфляция вызвана на монетарными причинами, на которые НБУ не имеет никакого влияния, отмечает экономист Виктор Скаршевский.
    Легендарный футболист Пеле. Архивное фото
    Пеле сделал прогноз по поводу будущего победителя ЧМ-2018
    15:37 16.01.2018
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    По словам легендарного футболиста Пеле, нынешняя сборная Бразилии вселяет уверенность, сейчас у команды "есть все для победы на предстоящем чемпионате мира".
    Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС
    Важнейший 2018 год: выборы, референдумы, отставки и... перевороты
    18:39 07.01.2018
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    Наступивший год - год электорального цикла, важных выборов и референдумов, которые приведут к заметным изменениям во всем мире, включая череду глобальных торговых и валютных войн.
    Киев, туман
    Синоптики сообщают о резком ухудшении погоды в Украине
    10:56 05.01.2018
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    По информации Укргидрометцентра, 5 января утром в южных, центральных и северных областях местами туман, видимость 200-500 м. Кроме того, днем в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с.
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    Хозяйке на заметку. Топ самых опасных событий будущего от Bloomberg
    11:27 02.01.2018
    501Украина 2018: новые испытания
    Агентство Bloomberg обнародовало "Путеводитель пессимиста" - список самых опасных событий, которые могут произойти в ближайшие десять лет. Среди них: второй президентский срок Дональда Трампа, война с КНДР.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украина-2018. Карасев: у Порошенко ни малейших шансов
    11:18 02.01.2018
    24576Политический кризис: страна в тупике
    Внешне как будто бы ничего не произошло, но разговоры пошли такие: а вот как бы нам поступить так, чтобы потом можно было сказать, что мы внесли свой вклад в свержение Порошенко, отмечают эксперты.
    Новый 2018 год на Софийской площади в Киеве
    2018 год, опрос экспертов: "затягиваем пояса", перемен не будет
    11:00 02.01.2018
    2383Украина 2018: новые испытания
    Пенсии останутся на прежнем уровне, однако с нового года в рамках пенсионной реформы повышается страховой стаж - чтобы выйти на пенсию, украинцы должны будут иметь не 15, а 25 лет страхового стажа.
    Экономический анализ. Архивное фото
    Украина-2018, прогноз: стагнация, девальвация, дефолт
    10:38 26.12.2017
    7100Украина 2018: новые испытания
    Каждый год с украинского рынка рабочей силы уходит до 150 тысяч человек, а в течение ближайших пяти лет будут уходить по 200-250 тысяч, и это без учета тех, кто уедет из Украины, отметил Эрик Найман.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch Ratings сделало позитивный прогноз по инфляции в Украине
    18:17 30.11.2017
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    По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, инфляция в Украине на конец 2017 года составит 13,7% и 9,1% - на конец 2018 года.
    Ткаченко о последствиях сокращения населения Украины. Видео
    Эксперт о последствиях сокращения населения Украины 
    22:53 15.06.2017
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    По словам ведущего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидии Ткаченко, сокращение населения Украины будет происходить в основном за счет сокращение населения основного трудоспособного возраста.
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    НБУ пересмотрит макропрогнозы для МВФ из-за блокады Донбасса
    15:12 19.03.2017
    1103Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Внеочередное заседание комитета Национального банка по монетарной политике состоится 20 марта. Согласно информации, обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ.
    Флаг Китая
    Рост ВВП Китая в 2017 г составит 6,5% или выше
    03:08 05.03.2017
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    Согласно докладу Государственного комитета по реформам и развитию КНР, ВВП Китая вырастет примерно на 6,5%. Это худший показатель за последние 26 лет.
    Зима в Киеве
    Укргидрометцентр прогнозирует потепление до 3-5 градусов мороза
    01:14 12.02.2017
    178Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Согласно сообщению, в Киеве температура воздуха 12 февраля будет колебаться в пределах 3-5 градусов ниже нуля. Немного теплей (минус 1-3 градуса), чем на остальной территории Украины, будет в Николаевской и Одесской областях.
    Надежда Кологривова
    Прогноз астролога на 2017 год: на Порошенко будет покушение, но он выживет
    17:48 01.01.2017
    89863Год 2017: планы, перспективы, ожидания
    Астролог Надежда Кологривова попыталась предсказать, каким 2017 год будет для Украины и ее граждан, что ждет президента, закончится ли война и прочат ли звезды досрочные выборы Верховной Рады Украины.
    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    Охрименко: есть три сценария развития экономики Украины в 2017 году
    18:37 08.12.2016
    7727Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По мнению аналитика Александра Охрименко, экономика Украины не имеет шансов на ощутимый рост без развития внутреннего рынка, и при ориентации исключительно на экспорт ВВП в 2017 году вырастет на 1%, инфляция будет выше 12%, а курс доллара достигнет 30 гривен.
    Граждане России. Архивное фото
    Россию в 2025 г ждет "демографическая яма" - Институт демографии
    01:26 09.08.2016
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    По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, число новорожденных по сравнению с 2012 годом в 2025 году в РФ снизится не менее чем на 40%.
    Проводы сборной Украины на Евро-2016
    США победят на Олимпиаде в Рио, Украина займет 13-е место - Goldman Sachs
    19:29 01.08.2016
    524Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В своих оценках Goldman Sachs исходит из экономических и политических условий в той или иной стране и уровня ее общественных институтов. Учитываются также численность населения и предыдущие успехи на Олимпийских играх.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    МВФ ухудшил прогнозы по экономике еврозоны из-за Brexit
    16:11 08.07.2016
    103Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    МВФ не ожидает слишком быстрого влияния Brexit на европейскую экономику, однако прогнозирует экономический рост на ближайшую пятилетку лишь на уровне 1,5% с инфляцией в 1,7%.
    Владимир Путина в Санкт-Петербурге
    Путин: к 2025 году в мире будет создан единый рынок энергетики
    16:13 17.06.2016
    174Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам президента РФ Владимира Путина, политикам нужно пойти навстречу бизнесу, вернуть доверие в росийско-европейские отношения и восстановить взаимодействие.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    ЕБРР: рецессия в экономике РФ завершится в ближайшие 1,5 года
    02:29 10.05.2016
    131Новые санкции в отношении России.
    Согласно последним прогнозам экономистов ЕБРР, в ближайшие полтора года экономический спад может смениться восстановлением, заявил президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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