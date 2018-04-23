наверх
23.04.201816:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    В мире

    Через 30 лет на Земле количество роботов превысит число людей - прогноз

    (обновлено: )17
    По словам доктора физико-математических наук Яна Пирсона, на сегодняшний день "популяция" роботов составляет 57 млн. В дальнейшем их количество будет увеличиваться каждые пять лет.
    Робот Фабио из шотландского магазина
    telegraph.co.uk

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Доктор физико-математических наук Ян Пирсон, известный британский футуролог, инженер и изобретатель, прогнозирует, что численность роботов вырастет с 57 млн до 9,4 млрд уже через 30 лет, сообщает сайт moya-planeta.

    Швейцарские ученые научили робота танцевать под музыку
    Канал Robotic Systems Lab на Youtube
    Зажигай! Ученые научили робота танцевать под музыку

    "На сегодняшний день "популяция" роботов составляет 57 млн, — говорит доктор Пирсон. — По скромным оценкам, их количество будет увеличиваться каждые пять лет, причем к 2028 году некоторые из них уже обучатся чувствовать и будут эмоционально реагировать на людей".

    Согласно опросу потокового сервиса NOW TV, проведенному среди 2000 человек, 71% опасается развития технологий искусственного интеллекта, а 59% считают, что роботы представляют угрозу для человечества. Автоматизация миллионов рабочих мест может привести к массовой безработице, росту неравенства и снижению заработной платы. Такие профессии, как бухгалтер или агент по недвижимости, могут полностью исчезнуть.

    Более половины опрошенных считают, что ученые не смогут контролировать развитие искусственного интеллекта роботов. На вопрос о том, что именно пугает людей в технологии искусственного интеллекта, 43% опрошенных заявили, что обеспокоены возможностью роботов взять общество под контроль, 37% считают, что роботы быстро станут умнее людей, а 34% боятся потерять из-за них работу.

    Исследование проводили для выяснения настроений аудитории фантастического сериала Westworld, в котором андроиды в парке развлечений начинают угрожать посетителям.

    Ранее сообщалось, что ученые выступили против секс-роботов, поскольку эти устройства дают мужчинам "слишком быстрый доступ к сексу", что может изменить человечество навсегда.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Серж Саргсян
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Распятие и свечи в православной церкви
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии