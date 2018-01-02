Украина-2018. Карасев: у Порошенко ни малейших шансов

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинцам в 2018 году следует быть готовыми к распаду власти, нынешней политической системы и даже самой государственности. Единственно, что может спасти — досрочные выборы. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве политолог Вадим Карасев.

По его словам, прежде чем говорить о прогнозе на 2018 год, нужно 2017 год "проехать как-нибудь".

Карасев подчеркнул, что Украина вползает в кризис, поскольку власть, по его мнению, хочет одновременно "двигаться на Запад" и выиграть выборы 2019 года, работая "как Путин".

"Потому что действующий президент — он хочет выиграть выборы… А так не бывает, чтобы двигаться на Запад, бороться с коррупцией, продвигать проевропейскую политику, и при этом работать так, как Путин. Так не бывает", — сказал эксперт, не уточнив, в чем именно он видит недостатки в работе президента РФ.

При этом Карасев признал, что "у президента Порошенко нет шансов переизбраться на второй срок".

"Вот сейчас, на этот момент, Порошенко стал "хромой уткой"… Знаете, что такое "хромая утка"? (…) Это как у американцев: все, он ничего не может (…) У президента Порошенко нет шансов!", — сказал политолог с каким-то мрачным воодушевлением. И добавил, что лично ему такая ситуация не нравится.

С этим согласился политолог Виктор Небоженко, пояснив: "когда кто-то добирается до власти, все остальные перестраиваются, и политическая конъюнктура требует, чтобы они сближались".

"Все хотели к Путину, все в 2015-16 годах все хотели пожать руку и работать, и сотрудничать с тем же Порошенко. А вот в 2017 году произошла смена. Он из цели, к которой стремились все политические конъюнктурщики, превратился в некую разменную монету. Теперь все думают, как его использовать для того, чтобы перейти в следующий политический цикл", — сказал политолог.

По его словам, внешне как будто бы ничего не произошло, "но разговоры такие: а вот как бы нам поступить так, чтобы потом можно было сказать, что мы внесли свой вклад, ну, грубо говоря, в свержение, в победу и т.д. — это необычно".

В свою очередь, Карасев, комментируя результаты социсследования, показывающих, что, возможно, Петру Порошенко на выборах придется соревноваться за голоса избирателей с Юлией Тимошенко, раскрыл "тайну": многие украинцы "хотели бы, чтобы кто-нибудь пришел и навел порядок".

"И думают, не знаю — правильно, неправильно — что это может сделать только лидер "Батькивщины", — сказал он.

А пока, по словам эксперта, в стране происходит "агония режима", и этому есть много подтверждений.

"Вы что не видите? Когда министр финансов и генпрокурор друг друга "троллят", говорят друг другу: "Ты — коррупционер!", это агония режима", — отметил политолог, добавив, что каждый день смотрит ленту новостей и думает: "все, дальше некуда, а оказывается есть"…

"Падаем, падаем, падаем", — констатировал Карасев. По его мнению, и в 2018 году Украину не ждет ничего хорошего: "распадаться будет власть, распадаться будет политическая система, распадаться будет государственность".

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И единственное, что может спасти — "досрочные выборы, хотя бы парламента".

Напомним, по результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2017 года, президент Петр Порошенко лидирует в "антирейтинге" среди политиков, при этом 38% опрошенных выступают за немедленное отстранение его от должности.