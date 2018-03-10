По информации СМИ, в 2006 году до работы с Трампом Майкл Коэн вместе со своим братом и партнером Брайаном Коэном участвовал в связанном с Тополовым проекте по строительству завода по производству этилового спирта в Украине.
Прогноз на первый квартал теперь составляет 31 доллар за баррель вместо 42 долларов за баррель, на второй и третий кварталы - 30 долларов за баррель вместо 45 и 48 долларов соответственно, на четвертый квартал - 29 вместо 59 долларов.
Как сообщают источники на рынке, Украина планирует в ближайшее время разместить пятилетние евробонды на сумму в 1 миллиард долларов под гарантии США. Организаторами выпуска выступают Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.
Санкции против России, связанные с присоединением Крыма, не создадут проблем для покупки "Роснефтью" нефтетрейдингового бизнеса инвестиционного банка Morgan Stanley, считает глава российской компании Игорь Сечин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".