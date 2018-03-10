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    Morgan Stanley

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Виктор Тополов
    Адвокат Трампа Коэн сотрудничал с экс-министром Украины Тополовым – СМИ
    02:59 10.06.2017
    242Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    По информации СМИ, в 2006 году до работы с Трампом Майкл Коэн вместе со своим братом и партнером Брайаном Коэном участвовал в связанном с Тополовым проекте по строительству завода по производству этилового спирта в Украине.
    Банк Morgan Stanley
    Morgan Stanley ухудшил прогноз цен на нефть Brent на 2016 год
    22:15 04.02.2016
    254Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Прогноз на первый квартал теперь составляет 31 доллар за баррель вместо 42 долларов за баррель, на второй и третий кварталы - 30 долларов за баррель вместо 45 и 48 долларов соответственно, на четвертый квартал - 29 вместо 59 долларов.
    Евро и доллары
    Ориентир доходности евробондов Украины на $1 млрд - 35-40 б.п. к Treasuries
    00:57 27.05.2015
    247Украина - шаг до дефолта
    Как сообщают источники на рынке, Украина планирует в ближайшее время разместить пятилетние евробонды на сумму в 1 миллиард долларов под гарантии США. Организаторами выпуска выступают Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.
    Сотрудник в офисе биржи
    Morgan Stanley: инфляция в России в 2015 году составит в среднем 13,7%
    11:45 12.01.2015
    90
    Воздействие на инфляцию в России, по мнению экспертов Morgan Stanley, оказывают мировые цены на нефть, тестирующие сейчас многолетние минимумы.
    Банк Morgan Stanley
    Сотрудника банка в США подозревают в попытке продажи 350 тыс данных
    12:56 06.01.2015
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    Сотрудник украл информацию о 350 тысячах клиентов, а затем разместил в сети 900 имен и номеров.
    Японская иена
    Иена торгуется у семилетнего минимума
    08:51 28.11.2014
    60
    Индекс доллара вырос на 0,12% - до 88,12 пункта. Индекс потребительских цен в Японии за октябрь вырос на 2,9% в годовом выражении.
    Игорь Сечин.
    Санкции против РФ не повлияют на сделку "Роснефти" с Morgan Stanley
    08:36 19.03.2014
    7Санкции в отношении России_2014
    Санкции против России, связанные с присоединением Крыма, не создадут проблем для покупки "Роснефтью" нефтетрейдингового бизнеса инвестиционного банка Morgan Stanley, считает глава российской компании Игорь Сечин.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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