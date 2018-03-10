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Прогноз на первый квартал теперь составляет 31 доллар за баррель вместо 42 долларов за баррель, на второй и третий кварталы - 30 долларов за баррель вместо 45 и 48 долларов соответственно, на четвертый квартал - 29 вместо 59 долларов.