Для возвращения предпринимателей в Украину должны быть стабильные права собственности и независимый суд — это решит 70% проблем ведения бизнеса в стране, отметил управляющий партнер Национальной антикризисной группы.
Своим "реформированием" налогообложения ФЛП государство снова загоняет бизнес в тень, создает безработных, которым еще надо платить помощь, подчеркнула глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.
Как заявили генеральные прокуроры Вашингтона и Мэриленда Карл Расин и Брайан Фрош, иск подан в связи с тем, что Трамп продолжает участвовать в операциях с имуществом и другим образом "вовлечен" в бизнес.
По информации СМИ, в 2006 году до работы с Трампом Майкл Коэн вместе со своим братом и партнером Брайаном Коэном участвовал в связанном с Тополовым проекте по строительству завода по производству этилового спирта в Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".