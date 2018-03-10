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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 45
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    Игорь Львов
    Бизнесу "ничего не светит" от валютных правил НБУ — Львов
    11:11 05.03.2018
    218
    Разрешение бизнесу досрочного погашения кредитов в иностранной валюте способствует расширению рынка и является плюсом для экспортеров, отметил эксперт.
    Эксперт по вопросам экономики, председатель ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.
    Проверки бизнеса: все дело в формулировках
    16:17 23.02.2018
    269
    Чтобы отменить мораторий на проверки, нужно просто уволить сотрудников госорганов, которые занимаются проверками, полагает эксперт.
    Кабинет министров Украины
    Стало известно, каким госорганам Кабмин разрешил проверять бизнес
    16:00 22.02.2018
    4211
    В список госорганов, которым правительство разрешило проводить проверки предпринимателей, вошли 20 контролирующих организаций государственного и регионального уровня подчинения.
    Липецкая кондитерская фабрика Roshen
    Ничего никому, все себе. "Зрадный" бизнес Порошенко
    14:00 21.02.2018
    2116Прекращение поставок продукции компании Roshen в РФ
    Скандальная Липецкая фабрика Roshen продолжает приносить президенту проблемы. Параллельно с имиджевыми, Порошенко грозят и финансовые удары - время идет, а покупателей на фабрику до сих пор нет.
    Сергей Доротич. Архивное фото
    Новый закон об ООО загонит бизнес в "стойло" — Доротич
    12:16 12.02.2018
    952
    Законом вводится понятие корпоративных договоров, из-за чего злоупотребления возрастут в геометрической прогрессии, считает эксперт Сергей Доротич.
    Юлия Порошенко
    Аграрные мечты семьи Порошенко
    16:11 11.02.2018
    2276
    За "давосскими сказками" скрывается исключительно желание дальнейшего обогащения Порошенко и приближенных к нему лиц. Но, разберемся подробнее.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин освободил бизнес в Крыму от проверок
    09:09 29.12.2017
    200Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным закону, в Крыму предполагается освобождение бизнеса от проверок до 1 января 2019 года.
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Украинский бизнес сбегает в Эстонию от рейдерства — Загородний
    14:14 20.12.2017
    446
    Для возвращения предпринимателей в Украину должны быть стабильные права собственности и независимый суд — это решит 70% проблем ведения бизнеса в стране, отметил управляющий партнер Национальной антикризисной группы.
    Доллары и гривны
    Украинский бизнес традиционно ориентирован на оффшоры - экономист
    09:48 10.12.2017
    354"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Экономист Сергей Фурса считает, что депутаты Верховной Рады будут оттягивать законопроект о деофшоризации, потому что не хотят делать себе хуже.
    Елена Лукаш
    Лукаш: борьба с коррупцией в Украине - это такой бизнес
    15:51 13.11.2017
    689
    По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, выделять в стране бюджетные деньги на борьбу с коррупцией – то же самое, что выделять водку на борьбу с пьянством.
    Блокирование Roshen Петра Порошенко. Архивное фото
    Сладости одного президента. Конкурентов Roshen просят на выход
    18:38 01.11.2017
    3170Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Пока активисты "МихоМайдана" бойкотируют фирменные магазины Roshen, кондитерская бизнес-империя Петра Порошенко усиливает свои позиции на внутреннем рынке сладостей. И не только сладостей.
    Вячеслав Кредисов
    Эксперт: в Украине бизнес – удобный мальчик для битья
    12:51 27.10.2017
    118
    Украина в очередной раз не показала экономического прорыва, но уверенно двигается в направлении консолидированного показателя, считает эксперт Вячеслав Кредисов.
    Группа людей
    Бизнес прессуют все больше: кто, каким образом, а главное - зачем?
    13:15 25.10.2017
    1239
    Предприниматели не выдерживают пресса со стороны силовиков и массово закрывают бизнес, либо выезжают за границу, регистрируя там свои фирмы.
    Оксана Продан
    Отмена "упрощенки" загонит бизнес в тень — Продан
    17:38 13.10.2017
    805
    Предприниматель, который будет бояться Фискальной службы, просто будет от них прятаться, заявила член комитета Рады по налоговым вопросам Оксана Продан.
    Сергей Башлаков
    Кредитных денег в Киеве на всех не хватит — эксперт
    16:28 26.09.2017
    283
    Кредиты могут расходоваться только на приобретение оборудования, основных средств производственного назначения, заявил зампредседателя комиссии Киевсовета Сергей Башлаков.
    Гривны
    Эксперт: повышение минималки отразится на простом бизнесе
    15:24 12.09.2017
    332
    Власти заговорили об очередном повышении минималки, поскольку их подготовка к предвыборной кампании стала активнее, считает эксперт Вячеслав Кредисов.
    Председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина
    За регистрацию мобильных заплатят сами потребители – Ляпина
    16:18 23.08.2017
    768
    Своим "реформированием" налогообложения ФЛП государство снова загоняет бизнес в тень, создает безработных, которым еще надо платить помощь, подчеркнула глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Генпрокуроры Вашингтона и штата Мэриленд подали иск против Трампа
    20:45 12.06.2017
    316Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Как заявили генеральные прокуроры Вашингтона и Мэриленда Карл Расин и Брайан Фрош, иск подан в связи с тем, что Трамп продолжает участвовать в операциях с имуществом и другим образом "вовлечен" в бизнес.
    Виктор Тополов
    Адвокат Трампа Коэн сотрудничал с экс-министром Украины Тополовым – СМИ
    02:59 10.06.2017
    242Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    По информации СМИ, в 2006 году до работы с Трампом Майкл Коэн вместе со своим братом и партнером Брайаном Коэном участвовал в связанном с Тополовым проекте по строительству завода по производству этилового спирта в Украине.
    Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович
    Россия будет защищать свой бизнес в Украине - вице-премьер РФ
    18:13 01.06.2017
    1251Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, власти Украины действуют "исходя из только себе понятной логики и, судя по всему, не хотят блага для своей страны и своих людей".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Кабинет министров Украины
    Стало известно, каким госорганам Кабмин разрешил проверять бизнес
    16:00 22.02.2018
    4211
    В список госорганов, которым правительство разрешило проводить проверки предпринимателей, вошли 20 контролирующих организаций государственного и регионального уровня подчинения.
    Юлия Порошенко
    Аграрные мечты семьи Порошенко
    16:11 11.02.2018
    2276
    За "давосскими сказками" скрывается исключительно желание дальнейшего обогащения Порошенко и приближенных к нему лиц. Но, разберемся подробнее.
    Липецкая кондитерская фабрика Roshen
    Ничего никому, все себе. "Зрадный" бизнес Порошенко
    14:00 21.02.2018
    2116
    Скандальная Липецкая фабрика Roshen продолжает приносить президенту проблемы. Параллельно с имиджевыми, Порошенко грозят и финансовые удары - время идет, а покупателей на фабрику до сих пор нет.
    Сергей Доротич. Архивное фото
    Новый закон об ООО загонит бизнес в "стойло" — Доротич
    12:16 12.02.2018
    952
    Законом вводится понятие корпоративных договоров, из-за чего злоупотребления возрастут в геометрической прогрессии, считает эксперт Сергей Доротич.
    Эксперт по вопросам экономики, председатель ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.
    Проверки бизнеса: все дело в формулировках
    16:17 23.02.2018
    269
    Чтобы отменить мораторий на проверки, нужно просто уволить сотрудников госорганов, которые занимаются проверками, полагает эксперт.
    Игорь Львов
    Бизнесу "ничего не светит" от валютных правил НБУ — Львов
    11:11 05.03.2018
    218
    Разрешение бизнесу досрочного погашения кредитов в иностранной валюте способствует расширению рынка и является плюсом для экспортеров, отметил эксперт.
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