Украинский бизнес сбегает в Эстонию от рейдерства — Загородний

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинцы все чаще становятся электронными резидентами Эстонии, открывают предприятия, счета в банках и платят налоги в эстонскую казну.

Электронные жители не являются полноценными гражданами. Е-резидентство не позволяет им, например, путешествовать по ЕС или голосовать. Но e-карта дает удаленный доступ к услугам, таким как цифровая подпись, банковский счет, создание и администрирование бизнеса. То есть можно находиться в Украине, но бизнес вести в Эстонии.

Стремления украинцев стать е-резидентами Эстонии проанализировал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можна сказати, що Естонія стала таким собі оффшорозамінником?

— Я би не порівнював ці речі настільки, тому що все ж таки Естонія є членом ЄС і вона не може бути класичною офшорною зоною, як деякі острови, наприклад, в Атлантичному океані. Їхнє законодавство згармонізовано з ЄС, але, звичайно, можуть відрізнятися ставки податків і різні послуги, які надає в даному випадку Естонія. Це в Україні борються проти підприємців і у нас вони вважаються головними носіями якоїсь такої зради і так далі. А в усьому світі всі борються за те, щоб залучати підприємців, людей, які можуть щось робити, щоб вони платили податки в країні, і в даному випадку Естонія не виключення. Вона бореться за своїх людей і за людей, які готові приїжджати, або хоча б віртуально бути присутніми, але сплачувати податки і мати доступ до послуг, які надає ЄС та Естонія.

Читайте также: Украинский бизнес традиционно ориентирован на оффшоры — экономист

А що саме українським підприємцям дає це електронне громадянство?

— Питання в тому, що вони на відміну від української реєстрації стають нерезидентами — умовно кажучи, іноземними інвесторами. Тобто умовно кажучи, якийсь там Іван Іваненко, або Іван Петренко, він вже є не резидентом української держави, а він є резидентом, наприклад, ЄС. Звичайно, що він підпадає під захист з боку органів ЄС. Звичайно, що це дуже вигідно в нашій країні, де дуже полюбляють рейдерство і все, що з ним пов'язано. Тому це вигідно і цим будуть користуватися і надалі. І чим далі українська держава і українські чиновники не будуть цьому приділяти увагу, тим більше людей просто будуть тікати.

У нас можливе введення подібних до Естонії схем?

— Знаючи нашу державу, краще б не заважали. Не лізли зі своїми ініціативами, просто прибрали більшість, хоча б 50% того, що існує, то цього було б з головою достатньо, щоб і інвестори прийшли, і українські підприємці повернули гроші в Україну, от і все.

Що, наприклад, мають повернути?

— В першу чергу, у нас повинні бути стабільні права власності в країні і незалежний суд. Це вирішить 70% проблем і не треба буде бігати по всьому світу за нашими підприємцями, які реєструються в Естонії.

Кудись, окрім Естонії, українські підприємці йдуть, аби скористуватися форматом електронного громадянства?

— Естонія достатньо специфічна країна, вони ледь не перші в цьому. Питання не в електронному громадянстві. Все-таки, більшість наших підприємців користуються класичною схемою Кіпру, який у нас давно є офшорною зоною, багато з них мають в тому числі або громадянство Кіпру, щоб мати цей захист ЄС, або вони просто інвестують в економіку ЄС та отримують там посвідку на прожиття.

Ранее президент компании «Интернет Инвест» Александр Ольшанский заявил, что предприниматели, имеющие е-резидентство Эстонии, платят налоги только на выведенную прибыль.

А юрист Ростислав Кравец добавил, что вслед за е-резидентством у украинцев есть перспективы получения эстонского гражданства.