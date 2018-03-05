Бизнесу "ничего не светит" от валютных правил НБУ — Львов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

С субботы, 3 марта, в Украине будут действовать новые валютные правила. Об этом говорится в постановлении Нацбанка. Так, с завтрашнего дня украинским заемщикам позволят досрочное погашение иностранных кредитов в инвалюте. В месяц для этого можно будет купить и перечислить не более двух миллионов долларов для одного резидента-заемщика. Кроме этого, иностранцам предоставляется право выводить дивиденды за 2017 год. Речь идет о дивидендах, корпоративные правах и акциях.

О том, как и на что повлияют новые правила, рассказал управляющий директор финансовой компании "Аверс №1" Игорь Львов в эфире радиостанции Голос Столицы.

Какие выгоды получит украинский бизнес от изменения правил?

— Украинский бизнес здесь особых выгод не получит, потому что эти правила действовали и до 2016 года. Просто на 2017 год НБУ разрешил получить тем инвесторам свои дивиденды, которые вложили инвестиции в украинский бизнес. И то что НБУ разрешил за 2017 год получать дивиденды в размере до семи миллионов долларов ежемесячно. Я хочу напомнить, что в 2014-2016 годах ежемесячно получали порядка пяти миллионов, а до 2013 года получали до двух миллионов долларов. И вот то, что до этого происходило — НБУ просто разрешил получать заработанные деньги тем инвесторам, которые вложили эти деньги.

То есть для их спокойствия?

— Совершенно верно. Если вы вкладываете деньги в бизнес, то вы хотите что-то получать. Собственно, НБУ разрешил инвестору получать заработанные деньги.

А эти новые правила могут как-то повлиять на валютный рынок Украины?

— Нет, дело в том, что, к сожалению, инвестиций не так уже и много сегодня идет в Украину. Поэтому, если в прошлом году инвесторы получали до пяти миллионов долларов в месяц, то в этом году они будут получать до семи миллионов долларов. Собственно говоря, это одно из нововведений. Второе нововведение в том, что разрешается досрочное погашение кредитов в валюте в размере до двух миллионов долларов ежемесячно. То есть, например, если я взял кредит, как резидент, в валюте, допустим, у меня есть возможность досрочно его погасить. Раньше это не разрешалось. Сейчас это наоборот разрешается, и НБУ делает это для того, чтобы мы могли, в данном случае те, кто берут эти кредиты, выходить на межбанковский валютный рынок, покупать валюту и погашать ее. И третье нововведение — это то, что обязательная продажа валютной выручки, которая с апреля 2017 года составляет 50%, она не будет распространяться на внешние займы. Если, например, я взял внешний займ, на меня зашло, допустим, 50 миллионов долларов, то 25 миллионов долларов я должен был продать на межбанковской валютной бирже и получить гривны. Теперь НБУ освободил именно этот вид деятельности от обязательной продажи.

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Почему НБУ решил пойти на этот шаг?

— Самое главное, что улучшилось — это ситуация на межбанковском валютном рынке. Доходил курс доллара до 29 гривен, сейчас он ниже 27. И поэтому НБУ наоборот сейчас стимулирует курс к росту. Поскольку, я хочу напомнить, что в государственном бюджете — в данном случае, в основном экономическом документе страны — заложен средний курс 29,3. А сейчас мы имеем курс ниже 27. Поэтому НБУ тоже не выгодно ревальвировать сильно гривну, потому что это бьет по экспортерам.

Эти новые правила помогут привлечь на украинский рынок новых инвесторов?

— Скажем так, это один из шагов к тому, чтобы все-таки инвестиции пошли. Хотя, конечно, этого недостаточно. Но в данном случае это то, о чем говорил НБУ последние два года. Это я бы назвал не новые правила, это постепенная либерализация валютного рынка.

Теперь украинским заемщикам разрешат досрочное погашение кредитов в инвалюте. В месяц на эти цели можно будет перечислять не более двух миллионов долларов для одного резидента-заемщика по кредитным договорами, которые обслуживаются в пределах одного банка. На основании чего определяется такой лимит?

— В данном случае этот шаг сделан для того, чтобы все-таки дать возможность досрочно погасить эти кредиты, и взять, если понадобится, новые. Предположим, если я взял кредит в размере десяти миллионов долларов и у меня есть возможность погасить, а мне нужно расширять производство и я готов брать и двадцать, и тридцать миллионов долларов для того, чтобы увеличивать объемы. А раньше этого нельзя было сделать, если я взял кредит на три года, я не раньше чем через три года я должен был его отдать, но получить новый кредит в том же банке без погашения старого я не мог. Поэтому этот шаг, конечно, способствует и расширению рынка и все-таки это плюс для наших экспортеров.

Как долго можно будет наблюдать стабильность гривны по отношению к доллару?

— Я думаю, что все-таки эта тенденция ближайший месяц-два еще будет держаться. Но все-таки очень большие внешние долги у нас, до девяти миллиардов долларов в этом году нам нужно будет выплатить. Второе — все-таки еще нет ясности окончательной с МВФ, как он отреагирует на новый закон об Антикоррупционном суде. Опять же, мы понимаем, что все-таки ситуация политическая в стране перед выборами будет нарастать. И эти факторы не способствуют стабильности. И было заявление о том, что темпы роста экономики растут недостаточными, называлась цифра от 3% до 6%, но они составляют 1,6-2%, не более. Эти факторы, конечно же, не способствуют укреплению гривны. И с другой стороны, достаточно амбициозные планы у правительства, потому что идут парламентские, президентские выборы, естественно, хочется показать стабильность, в плане того, что нужно какие-то выплачивать социальные выплаты, а роста экономики достаточного для этого нет. Поэтому в данном случае конечно же и правительству тоже выгодно где-то девальвировать гривну, потому что одно дело, когда миллиард долларов стоит 28 миллиардов гривен, или тот же миллиард долларов стоит 30 миллиардов гривен.

Уже некоторое время наблюдаются проблемы у бизнеса, который привязан к евро из-за его роста. Как вы это прокомментируете?

— Тут вопрос даже не столько в росте евро к доллару, сколько к тому, что доллар слабеет. И здесь, конечно, есть определенные риски, потому что то же евро не устраивает ни экономику еврозоны, а с другой стороны оно не устраивает экспортеров. Поэтому в данном случае, конечно же, есть курсовые колебания и эти валюты находятся в «зоне риска». Но эти риски небольшие, они где-то порядка 3-5%, не больше. Я просто хочу напомнить, что в декабре евро было 1,18 доллара, сейчас мы видим 1,23. Это, в принципе, нормальные курсовые колебания, мы бы называли их рыночные.

Ранее советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ заявлял, что ограничения по валютной выручке — дикость для иностранных компаний.

В свою очередь руководитель сектора "IT и Телеком" BRDO (Офиса эффективного регулирования) Александр Кубраков отметил, что ограничения по продаже валютной выручки стимулируют «черный бизнес».