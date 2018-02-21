НБУ понизил курс гривны к доллару

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 21 февраля, ослабил курс гривны по отношению к доллару по сравнению с предыдущим банковским днем.

На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 27,07 грн, евро — 33,41 грн и 10 рублей — 4,79 грн.

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Официальные курсы валют 20 февраля были такими: доллар — 27,01 грн, евро — 33,52 грн и 10 рублей — 4,79 грн.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу.