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21.02.201811:09
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    НБУ понизил курс гривны к доллару

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    Курс гривны летит в пропасть (81)

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    Официальные курсы валют на среду установлены на следующем уровне: доллар — 27,07 гривны, евро — 33,41 гривны и 10 рублей — 4,79 гривны. По отношению к доллару гривна подешевела, а к евро - укрепилась.
    Одна гривна, монета
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 21 февраля, ослабил курс гривны по отношению к доллару по сравнению с предыдущим банковским днем.

    На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 27,07 грн, евро — 33,41 грн и 10 рублей — 4,79 грн.

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    Официальные курсы валют 20 февраля были такими: доллар — 27,01 грн, евро — 33,52 грн и 10 рублей — 4,79 грн.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу. 

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