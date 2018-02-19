Хозяйке на заметку: прогноз курса валют на три месяца

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Стоимость доллара в обменниках Киева остается на отметке 27 гривен, евро подорожал до 33,60 гривен. Продать доллары можно по 26,90 гривен, евро — по 33,30 гривен.

В НБУ уверены, что укрепление гривны в последние недели свидетельствует о доминировании благоприятных факторов. В частности, это рост поступлений валюты в результате покупки облигаций внутреннего госзайма, восстановление предложения валюты со стороны аграриев и благоприятная внешняя конъюнктура для металлургии.

Как долго эти факторы будут влиять на валюту, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки дійсно зараз сприятливі умови для того, щоб валюта трималася на місці? Чи виключно в цих умовах криються причини того, що долар завис?

— Ще до Нового року курс долара стрімко зростав, НБУ також озвучував ті самі всі чинники, і можна сказати, ніякого дива ми не бачимо. Те, що обіцяли, так воно і відбулося. Після того періоду, коли трошки активно курс гривні падав, сезонна ситуація з надлишком коштів на казначейських рахунках, витрати підприємств бюджетних тощо — трошки це оживило валютний ринок, і курс долара почав зростати. Але макроекономічна, як ви бачите, ситуація з експортними товарами, зокрема, з металами, продовжує бути сприятливою. Це такі базові причини. Це, що ще додаткові Мінфін, підігруючи НБУ, який підняв ставку рефінансування, досить таких несприятливих умов запропонувало оці боргові зобов'язання, і скупають гривню під ці зобов'язання. Тобто ситуація, в принципі, прогнозована.

Те, що долар замер трошки, то просто кон'юнктурна така ситуація, тобто на готівковому ринку такого сильного попиту на долари і немає, тому що не так багато вільних коштів у населення. Крім того, ми будемо очікувати виручку, яку будуть підприємства експортного потенціалу збувати, в тому числі аграрії, реалізовувати валюту для того, щоб платити податки за 2017 фінансовий рік. Тобто ситуація спрогнозована. Тут всі сильні коливання ми певні бачимо вже третій рік поспіль без суттєвих змін, які можуть бути пов'язані ще з макроекономічною ситуацією. На щастя, якраз тут — це досить добре.

Стосовно курсу євро, то євро — валюта, яка для держави Україна дуже важлива, але дуже велика частина якраз зовнішнього боргу номінована в доларах. Тому довгостроково це співвідношення долар-євро, що євро кріпшає, не так, в принципі, погано. Але короткостроково — Європа поряд, і якщо так сказати, українці активно їздять в Європу, то з доларом там не дуже ефективно буде. Там палка з двома кінцями. Я не думаю, що це на місцевому ринку буде проблема. Що буде з глобальними ринками, співвідношення долар-євро — ще все цікаве ще попереду.

Як ці умови можуть впливати на курс і зміцнювати гривню?

— Після того, як в 2015 році НБУ відмовився від так званої політики стримання курсу, ми можемо бачити такі ситуативні речі. Тобто він то падає, то піднімається, трошки попит-пропозиція на це впливають, це ті ж самі аграрії. Навіщо їм тримати падаючу валюту? Тому до цього фактора буде вести весною фактор попиту на паливно-мастильні матеріали, залежно від того, скільки вони коштують, частина вже на інфляцію витрат, інфляція ж певна залишається, це є певна проблема, тобто в основі всіх проблем, вони не сезонні, а макроекономічні. А сезонні, от ми і бачимо, що курс то трошечки піднімається, то трошечки падає, але от таких ключових змін ситуації найближчі три місяці, я не думаю, що ми побачимо.

Гіпотетично, як вела би себе гривня у тому випадку, якщо б наш експорт переважав над імпортом?

— Гіпотетично, якщо б наш експорт переважав над імпортом, то необхідна була б корекція. Але є ще інвестиційний рахунок, який не дуже ми оптимістично спостерігаємо за ситуацією з ним, є зовнішній борг, є необхідність поповнювати ЗВР за рахунок отих перспектив покращень з платіжним балансом. Тому швидко це не посилить якимось чином прямо гривню там до якихось нових висот, чого ми не бачили останнім роком. Не відбудеться такого.

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Що очікувати надалі? Тренд на зміцнення довго триватиме? І коли зміниться на протилежний?

— Якщо до кінця зими — початку весни, не буде такої ситуації, пов'язаної з якимись макроекономічними причинами, як ціна на метал, то в принципі все буде триматися нормально. Інше питання, рефінансування нерезидентами, які купили зобов'язання через три місяці, наскільки вони будуть впевнені в ситуації в Україні і так далі. Тобто якщо знову ж таки будуть нові запозичення, які замінять попередні запозичення, тобто все залежить від макроекономічної стабільності, з нашої точки зору нам нічого не загрожує, тобто буде невеличке коливання, несуттєве для пересічного споживача.

Чи вигідно нам, щоб євро дорожчав в ціні?

— Не стільки це вигідно, тому що знову ж таки, на жаль, ситуація з експортно-імпортними операціями не така гарна, тому в принципі дорожчання євро не дасть нам можливість збільшити суттєво експорт, а імпорт подорожчає, знову ж таки, витрати, інфляція витрат не є позитивною ситуацією.

Долар падає по відношенню до всіх валют?

— До всіх валют-то він падає, але на нашому ринку є певна інерція, пов'язана з тим, що довіра до долара, це такий традиційний чинник, хоча країна, яка емітує долар, до нас дуже далеко. Тому ця ситуація якраз відповідає тимчасовому балансу попиту-пропозиції на місцевому ринку. Тому що долар, який буде падати там далі, відносно до євро… це не значить, що буде нескінченно укріплюватися гривня, тому що вона також і до євро буде коливатися.

Напомним, член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран высказал мнение, что НБУ может сбить курс доллара и до 25 гривен, но ему нужно хранить резервы.

Украинцы не увидят стабильный курс гривны, если Национальный банк Украины кардинально не изменит свою политику, считает советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ.