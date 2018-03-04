Поровну не делится. Судьба НБУ в руках нардепов

Николай Лавернтьев, РИА Новости Украина
Очередным поводом остановить бурную парламентскую деятельность и начать считать, кто кому больше должен стало избрание нового главы НБУ.
Тонкие "комбинации"
Несмотря на то, что после заявления об отставке Валерии Гонтаревой ее функции уже девять месяцев выполняет Яков Смолий, чиновник до сих пор находится в статусе и.о. Не прояснила дальнейшую судьбу Нацбанка и его нового руководителя и очередная пленарная неделя. Намеченный на четверг отчет Гонтаревой с последующим голосованием по назначению Смолия так и не состоялся. Официальная причина, озвученная в кулуарах — нехватка голосов.
"В любой момент мы готовы проголосовать, но наши коллеги пытаются сложить какую-то комбинацию и пока голосовать не готовы. Точно вам сообщаю, что сегодня мы не будем голосовать по Национальному банку Украины и за любые кадровые вопросы. К сожалению, потому что очень хотелось голосовать", — заявил замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.
Что скрывается под определением "комбинация" депутат не стал уточнять. Тем самым косвенно подтвердив слухи о том, что за кулисами Верховной Рады идут нешуточные торги за назначение Смолия в НБУ.
Кто расшатывает лодку?
Более подробно о ходе переговорах и их предмете рассказал еще один депутат от президентской фракции Сергей Каплин.
"В Раде очевидно не хватает голосов для того, чтоб не провалить кандидатуру Смолия. Основные торги идут посредством истории с квотами. "Народному фронту" дают только одного заместителя главы Нацбанка, в то время, как эта фракция хотела бы получить за свою лояльность сразу двух. Ситуацию усугубляет еще и неоднородность "Народного фронта". Группа Парубия — отстаивает свой интерес, группа Турчинова — свой, то же самое с группами Авакова и Яценюка. Каждая из групп просит заместителя и в результате нет единого консенсуса", - считает депутат.
При чем тут Ахметов
По словам Каплина, в процессе торгов принимает участие и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который также может помочь
"Ляшко тоже хочет иметь свой интерес в торах за НБУ. У этой фракции тоже имеются крупные финансисты, да и у того же Рината Ахметова есть свои пожелания и банки", — говорит Каплин.
По его словам, любые новости о том, что коалиция готова назначить нового главу Национального банка будут сигналом о том, что и в остальном консенсус достигнут.
"Голосование по руководителю НБУ — это пакетная вещь, в которую будут включены и другие договоренности. Пока же вокруг этой темы наблюдается смута, и эта смута находится в кабинете Парубия", — резюмировал он.
Вакансий хватает
О торгах под куполом Верховной Рады говорит директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.
"За кулисами всей этой пьесы, вернее, политического фарса происходят примитивные торги: я дам 20 голосов моей фракции, если вы сделаете то-то, то-то, я дам 19 голосов своей фракции или группы, если, скажем так, будет назначение другого пакетного какого голосования. Напомню, для пасьянса, для торгов у нас очень много открытых вопросов, начиная от Счетной палаты, АМКУ, двух министров, которые вместе с госпожой Гонтаревой давно написали заявление об отставке — Юрия Стеця и Тараса Кутового, речь идет о других незаполненных вакансиях. Поэтому, соответственно, это будет торгами: я поддерживаю вас, а вы поддержите кого-то моего", — считает эксперт.
Страх "кидалова"
О том, что в стенах парламента нет консенсуса относительно кандидатуры говорит и Яков Смолий.
"Кроме партий власти, большинство оппозиционеров отказались голосовать за него. Да и внутри коалиции все не так гладко, как это подают. Если по отдельным законам есть единство, то кадровые вопросы регулярно провоцируют трудности. В следствии недоверия части "Блока Петра Порошенко" по отношению к "Народному фронту". Партнеры по большинству панически боятся "кидалова". Например, они проголосуют за Смолия, но не получат кандидатуру омбудсмена или заместителей главы НБУ", — убежден эксперт.
Роль МВФ
По его словам, даже если в коалиции захотят утвердить кандидатуру Якова Смолия, голосов все равно не хватает.
"Кроме того, свою роль играет и фактор МВФ. Отсутствует понимание, что работа Смолия поможет восстановить работу с Валютным фондом. Мы знаем, что последняя миссия в Киеве закончилась ничем. Открытыми остаются вопросы об Антикоррупционном суде, о повышении цен на газ для населения на 30%. Неоднозначно к кандидатуре Смолия относятся и в самом МВФ, полагая, что на этом посту нужен кто-то другой. В Фонде понимают, что Смолий ориентирован на Банковую и какой политикой он будет заниматься", — резюмировал Якубин.