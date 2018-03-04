Поровну не делится. Судьба НБУ в руках нардепов

Николай Лавернтьев, РИА Новости Украина

Очередным поводом остановить бурную парламентскую деятельность и начать считать, кто кому больше должен стало избрание нового главы НБУ.

Тонкие "комбинации" REUTERS Valentyn Ogirenko Дело Гонтаревой живет и побеждает. Смолий в НБУ

Несмотря на то, что после заявления об отставке Валерии Гонтаревой ее функции уже девять месяцев выполняет Яков Смолий, чиновник до сих пор находится в статусе и.о. Не прояснила дальнейшую судьбу Нацбанка и его нового руководителя и очередная пленарная неделя. Намеченный на четверг отчет Гонтаревой с последующим голосованием по назначению Смолия так и не состоялся. Официальная причина, озвученная в кулуарах — нехватка голосов.

"В любой момент мы готовы проголосовать, но наши коллеги пытаются сложить какую-то комбинацию и пока голосовать не готовы. Точно вам сообщаю, что сегодня мы не будем голосовать по Национальному банку Украины и за любые кадровые вопросы. К сожалению, потому что очень хотелось голосовать", — заявил замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Что скрывается под определением "комбинация" депутат не стал уточнять. Тем самым косвенно подтвердив слухи о том, что за кулисами Верховной Рады идут нешуточные торги за назначение Смолия в НБУ.

Кто расшатывает лодку?

Более подробно о ходе переговорах и их предмете рассказал еще один депутат от президентской фракции Сергей Каплин.

"В Раде очевидно не хватает голосов для того, чтоб не провалить кандидатуру Смолия. Основные торги идут посредством истории с квотами. "Народному фронту" дают только одного заместителя главы Нацбанка, в то время, как эта фракция хотела бы получить за свою лояльность сразу двух. Ситуацию усугубляет еще и неоднородность "Народного фронта". Группа Парубия — отстаивает свой интерес, группа Турчинова — свой, то же самое с группами Авакова и Яценюка. Каждая из групп просит заместителя и в результате нет единого консенсуса", - считает депутат.

При чем тут Ахметов

По словам Каплина, в процессе торгов принимает участие и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который также может помочь

"Ляшко тоже хочет иметь свой интерес в торах за НБУ. У этой фракции тоже имеются крупные финансисты, да и у того же Рината Ахметова есть свои пожелания и банки", — говорит Каплин.

По его словам, любые новости о том, что коалиция готова назначить нового главу Национального банка будут сигналом о том, что и в остальном консенсус достигнут.

"Голосование по руководителю НБУ — это пакетная вещь, в которую будут включены и другие договоренности. Пока же вокруг этой темы наблюдается смута, и эта смута находится в кабинете Парубия", — резюмировал он.

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О торгах под куполом Верховной Рады говорит директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

"За кулисами всей этой пьесы, вернее, политического фарса происходят примитивные торги: я дам 20 голосов моей фракции, если вы сделаете то-то, то-то, я дам 19 голосов своей фракции или группы, если, скажем так, будет назначение другого пакетного какого голосования. Напомню, для пасьянса, для торгов у нас очень много открытых вопросов, начиная от Счетной палаты, АМКУ, двух министров, которые вместе с госпожой Гонтаревой давно написали заявление об отставке — Юрия Стеця и Тараса Кутового, речь идет о других незаполненных вакансиях. Поэтому, соответственно, это будет торгами: я поддерживаю вас, а вы поддержите кого-то моего", — считает эксперт.

Страх "кидалова"

О том, что в стенах парламента нет консенсуса относительно кандидатуры говорит и Яков Смолий.

"Кроме партий власти, большинство оппозиционеров отказались голосовать за него. Да и внутри коалиции все не так гладко, как это подают. Если по отдельным законам есть единство, то кадровые вопросы регулярно провоцируют трудности. В следствии недоверия части "Блока Петра Порошенко" по отношению к "Народному фронту". Партнеры по большинству панически боятся "кидалова". Например, они проголосуют за Смолия, но не получат кандидатуру омбудсмена или заместителей главы НБУ", — убежден эксперт.

Роль МВФ

По его словам, даже если в коалиции захотят утвердить кандидатуру Якова Смолия, голосов все равно не хватает.

"Кроме того, свою роль играет и фактор МВФ. Отсутствует понимание, что работа Смолия поможет восстановить работу с Валютным фондом. Мы знаем, что последняя миссия в Киеве закончилась ничем. Открытыми остаются вопросы об Антикоррупционном суде, о повышении цен на газ для населения на 30%. Неоднозначно к кандидатуре Смолия относятся и в самом МВФ, полагая, что на этом посту нужен кто-то другой. В Фонде понимают, что Смолий ориентирован на Банковую и какой политикой он будет заниматься", — резюмировал Якубин.