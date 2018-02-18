Стоимость топлива у нас всегда будет зависеть от курса валют - Рябцев

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине после длительного периода роста цен на топливо на АЗС началось снижение его стоимости. Так, несколько сетей автозаправочных станций снизили цены в среднем на 50 копеек. Вместе с тем на цены это все равно существенно не повлияло — прайс остается на уровне не ниже 31 гривны.

Отметим, что на фоне роста мировых цен на нефть и снижение курса гривны дизельное топливо и бензины в Украине начали дорожать с сентября прошлого года. Всего к началу февраля средняя стоимость бензинов в среднем выросла почти на шесть гривен.

Подробнее о перспективах снижения цен на бензин и качестве украинской нефтепродукции в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чим зумовлене здешевлення бензинів на деяких заправках?

— По-перше, мені хочеться виправити Вас щодо шести гривень. Чесно кажучи, я не знаю, звідки така інформація. Зрозуміло, якщо брати період з 2005 року чи з 2000 року, то там взагалі зростання на 28 гривень. Тому, якщо йдеться про січень, ми побачили зростання вартості бензину, якщо брати в середньому, на дві гривні з декількома копійками. Якщо казати про причини, то причини як підняття так і зниження цін — ті ж. Якщо спочатку гривня дешевшала, а нафтопродукти на кордоні дорожчали, то тепер відбувається зворотній процес — гривня укріплюється, а нафтопродукти на кордоні дешевшають. І у повній відповідності до тих ринкових засад, на яких діють будь-які конкурентні ринки, відбувається зниження цін, і ми бачимо: за останні три дні бензин здешевшав на 15 копійок, дизпаливо приблизно на таку ж суму. Якщо орієнтуватися на ціни у великому гурті, то ми побачимо, що скоріше за все це зниження цін продовжується, оскільки бензин і дизпаливо у великому гурті за останній тиждень здешевіли на 3-5% залежно від марки.

А здешевлення до якого максимуму можливе?

— Зараз економічно обґрунтований потенціал для зниження цін станом на сьогодні становить близько 50 копійок. Якщо гривня буде укріплюватися і надалі, то цей потенціал може зрости.

Тобто, якщо зараз гривня просяде по відношенню до долару, то знову ж таки…

— Ніякого подальшого здешевлення не відбудеться. Ціна буде залежати насамперед від курсу національної валюти, оскільки 85% нафтопродуктів, які реалізуються в Україні, закуповуються саме за долари-євро, які купують трейдери за комерційним курсом.

А що взагалі у світі відбувається? Які тенденції на нафтопродукти?

— Якщо йдеться про нафту, то після спекулятивного здорожчання до понад 70 доларів за барель нафта подешевшала станом на сьогодні до 62,5 десь доларів за барель. І якихось підстав казати про те, що це подорожчання, яке відбувалося наприкінці минулого року, економічно обґрунтоване, не можна сказати. Тобто, це не більш ніж спекуляції на світовому ринку, тому ціни на нафтопродукти зараз в усіх країнах Європи знижуються, точно так само як і знижується вартість палива на українському ринку. Можна сказати, що там темпи вищі, ніж в Україні, тому що у вартості бензину, наприклад, у будь-якій країні Європи частка податків вища, ніж в Україні, тому і зменшення-збільшення нафтових котирувань на європейські ринки впливає менше, ніж на український ринок.

А як щодо скрапленого газу? Чи будуть змінюватися ціни, чи стане він дешевшим?

— Якщо казати про скраплений нафтовий газ, то порівняно з бензином і дизпаливом, протягом цього зимового періоду він подорожчав значно менше. Я вже казав, що бензин і дизпаливо подорожчали в середньому десь на 2,15-2,20 у гривнях, то скраплений нафтовий газ подорожчав копійок на 20. Зараз його ціна більш-менш стабільна, а співвідношення цін між скрапленим нафтовим газом і бензином А-95 Євро-5 становить близько 44%. Це означає, що купувати і використовувати це паливо вигідно. На жаль, за температури повітря нижче нуля це не зовсім зручно, але все одно переобладнання транспортних засобів на цей вид палива є доцільним і буде таким протягом нинішнього року.

А взагалі, яку частку від загального споживання пального виробляють в Україні, і яку частку ми закуповуємо?

— Якщо йдеться про бензин і дизпаливо, то по дизпаливу ми завозимо близько 85-88% цього ресурсу, якщо йдеться про бензин, то це близько 80%, якщо йдеться про скраплений нафтовий газ, то це близько 75%. Тобто, Україна виробляє в середньому не більше 20% усіх нафтопродуктів усіх марок, які реалізуються на вітчизняних заправках.

Більше можемо виробляти?

— Теоретично, так, але за співвідношенням ціна-якість, більшість української продукції є не конкурентноздатною навіть з продукцією білоруських чи російських нафтопереробних заводів, не кажучи вже про європейських колег. На жаль, це стало наслідком того, що держава не слідкувала і не вимагала виконання інвестиційних зобов'язань власниками нафтопереробних заводів, що призвело до того, що вони морально та фізично застарілі настільки, що для виведення їх на рівень, наприклад, білоруських підприємств, потрібно в кожен вкласти від одного до двох мільярдів доларів.

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К слову, аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн высказал мнение, что цена на автогаз в Украине занижена из-за нелегальных схем операторов.

Кроме того, заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что повышение стоимости бензина и автогаза провоцирую трейдеры.