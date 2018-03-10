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    Государственная служба занятости Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Поиск работы
    В Украине вырос уровень безработицы - Госстат
    17:00 18.12.2017
    390
    По состоянию на 1 декабря в Украине более 240 тысяч человек получали помощь по безработице. Средний размер выплат - 2174 гривны.
    Кошелек. Архивное фото
    Служба занятости сообщает о невиданном сокращении безработицы
    14:14 13.09.2017
    934
    По информации пресс-службу Государственной службы занятости, количество безработных по состоянию на 1 сентября 2017 года, по сравнению с соответствующей датой 2016 года, сократилась на 12% (на 44 тысяч) и составило 312 тысяч.
    Гастарбайтеры. Архивное фото
    Служба занятости: за границей официально работают лишь 1% украинцев
    18:33 17.05.2017
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    Заместитель главы государственной службы занятости Сергей Кравченко сообщил, что только 1% украинцев трудоустраиваются за рубежом через официальных посредников.
    Поиск работы
    Госслужба занятости назвала число безработных
    13:58 16.08.2016
    388
    И.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко сообщил, что в первом квартале 2016 года численность безработных составляла почти 1,8 миллиона.
    Гривна
    Кравченко: до 60 тысяч гривен дается безработным на открытие бизнеса
    00:09 01.12.2015
    2157Экономический кризис
    Заместитель начальника Госслужбы занятости Сергей Кравченко отметил, что безработные, которые получили средства на открытие бизнеса от Службы занятости, защищали бизнес-план и регистрировались, как частные предприниматели.
    Павел Розенко. Архивное фото
    Розенко уволил всех руководителей Госслужбы занятости
    11:53 16.09.2015
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    Объявил об увольнении всех руководителей Государственной службы занятости, как центрального аппарата так и руководителей областных подразделений, сообщил министр социальной политики Павел Розенко в Twitter.
    На месте задержания главы Госслужбы занятости в Киеве
    Суд освободил задержанного за взятку Ярослава Кашубу
    16:55 14.09.2015
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    Отстраненный от должности глава Государственной службы занятости отпущен в зале в суда в связи с истечением срока в 72 часа для избрания меры пресечения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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