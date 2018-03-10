По информации пресс-службу Государственной службы занятости, количество безработных по состоянию на 1 сентября 2017 года, по сравнению с соответствующей датой 2016 года, сократилась на 12% (на 44 тысяч) и составило 312 тысяч.
Заместитель начальника Госслужбы занятости Сергей Кравченко отметил, что безработные, которые получили средства на открытие бизнеса от Службы занятости, защищали бизнес-план и регистрировались, как частные предприниматели.
Объявил об увольнении всех руководителей Государственной службы занятости, как центрального аппарата так и руководителей областных подразделений, сообщил министр социальной политики Павел Розенко в Twitter.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".