Кому и зачем нужно Нацбюро финбезопасности

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в этом году одной из главных задач будет защита экономики от силовых органов. По словам главы государства, будет принят закон "О Национальном бюро финансовой безопасности", который заберет у всех силовиков любую возможность подходить к бизнесу. Таким образом, власть не сможет оказывать давление на эту сферу, считает глава государства.

Отметим, 16 марта, в рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводилось около 15 обысков складских и офисных помещений "Новой почты" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре. Это вызвало массовое возмущение и среди бизнесменов, и среди обычных граждан.

Сможет ли власть отстраниться от давления на бизнес благодаря новому закону, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

Насколько сейчас все еще актуальна проблема незаконных проверок и давления "силовиков" на бизнес?

— Проблема действительно актуальная, мы же все в общем-то видим развивающиеся события с "Новой почтой" и не только, и все это выходило и на международный уровень. Проблематика действительно есть, и, в общем-то, в большей степени это связано с изменениями, с переделом финансовых потоков, которые так или иначе формируются при той или иной политической конъюнктуре. К сожалению, у нас еще нет четкого разделения между бизнесом и властью, это очень часто сращивается. В, общем-то, основная задача бизнеса – научиться вести свою деятельность, не вмешиваясь в какие-то политические конъюнктуры, не вмешиваясь в политические аспекты, а формировать рабочие места, создавать добавочную стоимость к товарам и услугам.

Обещанный президентом закон о Национальном бюро финансовой безопасности будет способен решить такие вопросы?

— Не уверен. Дело в том, что у нас уже несколько таких инициатив, и я помню, подписывался закон о том, чтобы снизить давление на бизнес, запрещались проверки бизнеса. Тем не менее, проверки ведутся, потому что полностью ввести ограничения на проверки тоже невозможно. Ведется хозяйственная деятельность, должны отслеживаться права потребителей, и каким-то образом надо это все регулировать. Создание каких-то бюро, каких-то законодательных, подзаконных актов точно не снимет проблематику. Снимет проблематику, наверное, и мы уже об этом несколько раз говорили, четкие правила игры, все-таки сесть за стол переговоров. Давно себя изжил тот социальный договор между бизнесом, обществом и государством, который был еще в постсоветское время. Он давно себя изжил, поэтому надо сесть и по новой договориться. Должен быть социальный договор. Новый социальный договор, который точно отразит дух времени, который точно будет рабочим на определенный период времени, 10-20 лет, где будут точно сформированы правила игры. Сюда точно должны поместиться договоренности о налоговом поле, о социальных ответственностях бизнеса, в принципе о каких-то новых инструментах, в том числе и пенсионного накопления. Здесь, действительно, куча вопросов, которые у нас накопились, и мы точно созданием одного этого финансового бюро эти вопросы не решим. Это комплексный подход, стратегия. Стратегия поддержки и развития бизнеса в стране, 10-20 лет, это действительно мощный документ должен быть, это большая работа. Вот только в этом случае, мне кажется, мы решим тот клубок вопросов, который у нас накопился и накапливается дальше. То есть, мы какие-то превентивные меры принимаем, но вот общей стратегии нет ни у внешних инвесторов, ни у внутренних операторов бизнеса. Все сиюминутно живут, никто не думает, к сожалению, что будет завтра. И в этом проблематика.

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Украинский бизнес готов и к созданию стратегии развития и к большим переговорам с украинскими политиками. Готовы ли политики? Хватит ли им так называемой политической воли, о которой так много говорят?

— Безусловно, все операторы, которые находятся в реальном секторе экономики, в реальном бизнесе внутри страны об этом говорят, так или иначе об этом точно думают, все для этого созрели. Почему со стороны государства нет каких-то действенных шагов? В большей степени потому что новая стратегия подразумевает, что государство немножко выйдет из экономики, из реального сектора, по крайней мере из частного сектора. Все это понимают, поэтому готово ли государство в какой-то степени потерять здесь рычаги? Не полностью, естественно, регуляторную функцию с государства никто не снимет, государство будет регулировать. Но вот из реального сектора экономики государству придется подвинуться, но государство приобретает тогда четкого, понятного партнера в лице бизнеса, который возьмет на себя большую социальную функцию. Здесь очень много – вывод зарплаты из тени, вывод экономики из тени. Это же не наши наблюдения. Международные финансовые организации говорят, ребята, 60% экономики у вас в тени, почему эти деньги не работают на вас, почему эти деньги не создают добавочную стоимость, это же в общем-то сумасшедший ресурс, который точно снимет обязательства внешних финансовых институтов по программе какой-то финансовой поддержки, в стране есть деньги, они не работают. Вот это проблема, вот об этом нужно думать. Все об этом знают, но почему-то умалчивают и ничего с этим делать не хотят.

Для того, чтобы заставить этот ресурс работать, чтобы подтянуть социальную ответственность бизнеса, чтобы сформировать новые условия пенсионных накоплений – для этого нужно садиться и договариваться. И обязательно это должно быть под микроскопом общества, общество должно проголосовать своим согласием за эту договоренность, это должно быть обязательно в треугольнике власть-бизнес-общество, только здесь должна быть договоренность. Это все должно быть в публичном поле. Естественно, не в короткой, а в долгой перспективе это принесет тот ожидаемый экономический рост в стране в целом и рост каких-то социальных гарантий, заработных плат, пенсионных выплат. Соответственно это, наверное, снимет давление и на коммунальные платежи, которые мы все наблюдаем. Это будет действительно очень-очень большой позитивный экономический всплеск, который все-все ощутят в своем кармане.

Есть ли пример в международной практике успешной модели сосуществования бизнеса и власти? В каких странах можно позаимствовать опыт? Какие это страны?

— То, что бизнес, в общем-то, не может отдельно функционировать без государства – это однозначно. Другое дело, что общий интерес на более высоком уровне в развитых экономиках. Приведу, наверное, два самых показательных примера. Вот наш западный сосед – Польша. Посмотрите, насколько там идет динамичный рост экономики именно в сфере бизнеса, малого, среднего предпринимательства и роста больших корпораций, туда заходят большие автомобильные корпорации. "Фольцваген" строит новые заводы. Идет сумасшедшая борьба между Словакией и Польшей в части постройки новых заводов немецких автогигантов. И какая там лояльная политика именно к бизнесу, низкие кредитные ставки на развитие бизнеса, легкость открытия бизнеса, законодательные инициативы в поддержку бизнеса. Я уже не говорю о трудовых программах, помощь привлечения внешней трудовой силы, очень много наших трудовых мигрантов. Если мы говорим о лидерах экономики, давайте посмотри на Сингапур. Там электронное регулирование, там все построено на бизнесе, бизнес занимает главенствующую роль. Наверное, даже непонятно, чего больше в Сингапуре – бизнеса или государства. Все-таки там законы действуют в большей степени сначала на бизнес, а потом уже на всех остальных, и, соответственно, мы можем проследить социальный уровень в стране, в общем-то экономические показатели, это ж все открыто.

Что нужно делать, чтобы бизнес вышел из тени: усиление ответственности или снижение налогов?

— Вот что нужно каждому из нас, каждому из нас просто как гражданам для того, чтобы нам стало лучше? Нам надо больше контроля в части платы коммунальных услуг или снизить коммунальные услуги, в каком случае нам платить будет проще, легче и в общем-то не будет лишних мыслей, как это не платить? Конечно же нужно делать лояльной финансовую, налоговую, фискальную политику, делать ее хотя бы понятной, простой. Только в этом случае бизнес в понятных условиях, посчитав свою финансовую модель, зайдет и выведет свой ресурс в понятное прозрачное поле.

Напомним, глава всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич отметил, что попытки отменить упрощенное налогообложение — борьба крупного бизнеса с малым.

Управляющий директор финансовой компании "Аверс №1" Игорь Львов считает, что в Украине бизнесмену проще застрелиться, чем взять кредит в банке.