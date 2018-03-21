Как защитить свой бизнес в Украине. Советы эксперта

Изучение правового поля страны, в которой ведется деятельность, является необходимым условием для защиты бизнеса, заявил председатель Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь входе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

"Часто, особенно представители малого бизнеса, действительно юридически не подкованы, чем пользуются проверяющие органы, вплоть до шантажа и использования служебного положения. Законы в стране, в которой работаешь, надо знать", — заявил Соболь.

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В то же время эксперт отметил, что тревожная ситуация, сложившаяся в последнее время в Украине из-за давления на бизнес, окажет положительное влияние на осведомленность украинских предпринимателе.

Ранее адвокат Яков Гольдарб объяснил, как правоохранители обходят запреты при обысках.