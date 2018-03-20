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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: деньги, алкоголь, наркотики. Что еще у Луценко по "Новой почте"

    (обновлено: )39301
    В кой-то раз украинцы вздохнули с облегчением: ГПУ и "Новая почта" решили сотрудничать. И все после скандальных обысков и громких заявлений о якобы уклонении от уплаты налогов… Столь неожиданный финал этой истории оставил много незакрытых вопросов.
    Новая почта
    Новая почта, facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина  

    Они договорились! После громких обысков ГПУ и "Новая почта" заключили мирное соглашение. Генпрокурор Украины Юрий Луценко и соучредитель часой компании экспресс-доставки "Новая почта" Вячеслав Климов договорились о сотрудничестве для усовершенствования работы компании.

    Встреча Юрия Луценко и совладельца Новой почты Вячеслава Климова
    Фото Facebook Юрия Луценко
    По "Новой почте". Олигархи и власть объявили войну бизнесу

    Об этом сообщил в понедельник, 19 марта, официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко. 

    По словам Лысенко, генпрокурор ознакомил соучредителя компании с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров. Также следствию поступила оперативная информация МВД о вероятном уклонении от уплаты налогов в ходе переводов денежных средств.

    Помнится, в конце прошлой недели ГПУ провела массовые обыски в складских и офисных помещениях компании "Новая почта" в нескольких городах Украины. Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Генпрокуратура якобы нашла признаки уклонения от уплаты налогов. После обысков премьер Владимир Гройсман поручил министерству юстиции и офису бизнес-омбудсмена проанализировать случаи проведения обысков. И вот, чем закончилась эта детективно-криминальная история, не потерявшая своей актуальности в соцсетях и теперь:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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