Соцсети: деньги, алкоголь, наркотики. Что еще у Луценко по "Новой почте"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Они договорились! После громких обысков ГПУ и "Новая почта" заключили мирное соглашение. Генпрокурор Украины Юрий Луценко и соучредитель часой компании экспресс-доставки "Новая почта" Вячеслав Климов договорились о сотрудничестве для усовершенствования работы компании.

Об этом сообщил в понедельник, 19 марта, официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По словам Лысенко, генпрокурор ознакомил соучредителя компании с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров. Также следствию поступила оперативная информация МВД о вероятном уклонении от уплаты налогов в ходе переводов денежных средств.

Помнится, в конце прошлой недели ГПУ провела массовые обыски в складских и офисных помещениях компании "Новая почта" в нескольких городах Украины. Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Генпрокуратура якобы нашла признаки уклонения от уплаты налогов. После обысков премьер Владимир Гройсман поручил министерству юстиции и офису бизнес-омбудсмена проанализировать случаи проведения обысков. И вот, чем закончилась эта детективно-криминальная история, не потерявшая своей актуальности в соцсетях и теперь:

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook