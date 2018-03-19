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    Экономика

    Обыски в "Новой почте" и IT-компаниях. Появилась реакция Гройсмана

    (обновлено: )28411
    Владимир Гройсман напомнил об обысках, состоявшихся у представителей украинского бизнеса. По его словам, он будет защищать "легальный, официальный бизнес" и призвал разобраться в произошедшем.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман инициировал проверку законности обысков в "Новой почте", сообщает в понедельник пресс-служба правительства.

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    Он поручил Министерству юстиции, офису бизнес-омбудсмена, офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, которые состоялись на прошлой неделе, и подготовить заседание специальной комиссии, образованной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса "маски-шоу-стоп".

    "На прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит", — заявил Гройсман.

    При этом он подчеркнул необходимость сделать выводы по каждому случаю. 

    В минувшую пятницу, 16 марта, представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Кроме того, обыски прошли в ряде компаний IT-сферы.

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