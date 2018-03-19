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    ГПУ и "Новая почта" после обысков договорились о сотрудничестве

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    Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что генпрокурор и представитель "Новой почты" договорились о сотрудничестве для усовершенствования работы компании, минимизации рисков переправки запрещенных товаров.
    Новая почта
    Новая почта, facebook

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко и соучредитель частной компании экспресс-доставки "Новая почта" Вячеслав Климов договорились о сотрудничестве для усовершенствования работы компании, сообщил в понедельник официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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    Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в пятницу заявила, что Генпрокуратура провела массовые обыски в складских и офисных помещениях компании "Новая почта" в нескольких городах и якобы нашла признаки уклонения от уплаты налогов. Компания является самой большой и востребованной на рынке почтовых пересылок. После обысков премьер Владимир Гройсман поручил министерству юстиции и офису бизнес-омбудсмена проанализировать случаи проведения обысков. В самой компании опровергли выдвинутые обвинения.

    "Генпрокурор и представитель "Новой почты" договорились о сотрудничестве для усовершенствования работы компании, минимизации рисков переправки запрещенных товаров и предотвращения вероятных незаконных финансовых услуг с целью уклонения от налогообложения. Для этого будут проведены рабочие встречи юристов и финансистов "Новой почты" с представителями Генпрокуратуры, а также организованы контрольные закупки товаров и услуг", — написал Лысенко в Facebook.

    Лысенко сообщил, что генпрокурор ознакомил соучредителя компании с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров. Также следствию поступила оперативная информация МВД о вероятном уклонении от уплаты налогов в ходе переводов денежных средств.

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