По "Новой почте". Олигархи и власть объявили войну бизнесу

Фото Facebook Юрия Луценко

Сергей Левицкий, РИА Новости Украина

Маски-шоу без масок

В минувшую пятницу, 16 марта, представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Ситуация наделала столько шуму, что по этому поводу пришлось даже высказывать даже премьер-министру Владимиру Гройсману.

"На прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит", — заявил Гройсман. Он поручил Министерству юстиции, офису бизнес-омбудсмена, офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, которые состоялись на прошлой неделе, и подготовить заседание специальной комиссии, образованной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса "маски-шоу-стоп".

"В Украине ожидаемо клещами держатся за власть представители старого мира — чиновники в спайке с олигархами и их прихлебателями.

Последнее особенно заметно видно на примере наезда на яркого представителя Новой экономики: Новую почту. Послушаем, как будут оправдываться прокуроры.

Напомню, что 18 ноября 2017 года должны были быть прекращены следственные функции прокуратуры (в рамках передачи дел в Государственное бюро расследований и в НАБУ) и накануне, 17 ноября в недрах прокуратуры были сфабрикованы множество дел. И как раз по одному из таких дел и произошел наезд на Новую почту", — заявил на своей странице в Facebook финансовый эксперт Эрик Найман.

"То есть, создается некий убойный отдел ГПУ, который себя обеспечивает, поскольку они не могут больше вести следствие, работой на пару лет вперед, в этот список входит несколько сот компаний. А "Новая почта" — это способ пощупать свои возможности, как это будет работать, насколько можно оказывать влияние, приходят ли предприниматели договариваться, и так далее", — заявил на пресс-конференции соучредитель Ассоциации народных волонтеров Украины и куратор "волонтерского десанта" в Минобороны Давид Арахамия.

Подобный рейд резко контрастирует с заявлениям правительства, что больше никаких “маски-шоу” против бизнеса в Украине не будет. Как заявили владельцы компании, на их заявления о том, что "маски-шоу" запрещены, представители Генпрокуратуры цинично ответили, что у них масок нет.

Методы Януковича возвращаются

По словам руководства компании, правоохранители во время обысков изъяли 132 тысячи гривен. "Были проведены обыски в 42 кассах в 6 отделениях по всей Украине и в офисе. Никаких нарушений не было, только в отделении номер 1 города Харькова правоохранители изъяли 132 тыс. гривен. Это были деньги клиента, которые ожидали перевода через нашу финансовую компанию "Пост Финанс". Они предназначались одной компании, и ожидали выдачи клиентам. Об этом есть соответствующая проводка и отражение в финансовых документах "Пост Финанс"", — сказал совладелец компании Вячеслав Климов в интервью "Экономической Правде".

По словам Климова, обыски проводились пятым отделом по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Украины. "Следователь Роман Басюк проводил действия он же инициировал заседание суда. Он по телефону координировал деятельность бригад по всей Украине. При этом он лично возглавлял обыски в наших кабинетах. Досматривались наши личные вещи. Я еще никогда не видел чтобы старший следователь лично пытался взломать кладовки с швабрами и инвентарем. На время проведения следственных действий в офисном центре на трех этажах были заблокированы сотрудники. Основный усилия правоохранителей были направлены на этаж офисного центра в котором работают набсовет, учредители и собственники", — сказал Климов на пресс-конференции.

"Я испытывал 8 часов унижений, как предприниматель. Я ставил на свое место Илона Маска, Стива Джобса, представлял, как бы они себя вели в этой ситуации. Не смог представить. Одно из самых больших унижений, которое я испытал, когда сливали информацию с личного компьютера. Это плод моих трудов. Там были и записки, и структуры, инструкции и т.д.", — сказал другой совладелец компании Владимир Поперешнюк.

По его словам, представители Генпрокуратуры действовали на основании определения Печерского районного суда города Киев. Вначале ГПУ инкриминировала компании уклонение от уплаты налогов, перевода неких безналичных средств в наличные с использованием фиктивных предприятий и поддельных документов. Однако после того, как "Новая почта" подняла шум в прессе, генпрокурор Юрий Луценко вынужден был встретиться с владельцами компании, где заявил, что обыски связаны, в основном, с пересылкой в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ.

"Луценко сказал, что правильно пришли к "Новой почте", ведь с ее помощью много раз пересылали нелегальную водку. Где-то испугался самый богатый человек в мире, глава Амазона, ведь трудно представить, сколько бутылок виски переслал его сервис по всему миру. И теперь ему надо готовится к приходу ФБР. Ведь каждый раз, когда сотрудник Амазона получает посылку, он должен ее открыть и проверить, что же там внутри. Как и сотрудник "Новой Почты" явно должен открывать все пересылаемые бутылки и проверять качество спирта. Или банки, черт его знает, как там пересылают нелегальную водку. По крайней мере, может прокурор так бы и поступал на его месте. В следующий раз придут к "Киевстару", ведь чертовы самогонщики говорили по телефону когда договаривались о том, куда и кому сколько слать нелегальной водки и алкоголя. А потом можно прийти в центральный офис "Укрзализныци", ведь чего только эти проводники не провозят. И только приватизировать "Укрспирт", чтобы уничтожить источник этого самого нелегального алкоголя, никак не получается", — написал на своей странице в Facebook финансовый аналитик Сергей Фурса.

Почта, телефон, телеграф…

"Новой почте" не помогла ни поддержка митингующих на Майдане, ни помощь бойцам АТО. Власть долгое время закрывала глаза даже на то, что компания позволяла отправлять наворованное добро из зоны АТО. Однако когда "Новая почта" начала активно заниматься финансовыми операциями, это вызвало немедленную реакцию со стороны правящей верхушки, поскольку это затрагивало ее экономические интересы.

"Когда "Новая Почта" превратилась в масштабный финансовый проект, став единственным и главным конкурентом государственной почты, у нее начались проблемы. Почему это произошло, сегодня очевидно. По той же причине, почему в Украину не идут крупные инвестиции.

Почему самые способные предприниматели, лучшие из лучших не хотят открывать здесь сети типа Starbucks, IKEA, H&M и проч. Как только компания выходит на определенный уровень, она вынуждена взаимодействовать с запутанной налоговой системой. Возникают НДС, таможенные пошлины, сотни дебильных предписаний, тысячи запретов. И, как следствие, возникают "схемы". Обналичивание и возврат НДС, "крыша" от полиции, СБУ, прокуратуры, коррупция в судебных органах, любые средства, чтобы только отбиться от воровского госаппарата, который поставил бизнес в положение вечного нарушителя и должника…

Каким будет исход с "Новой Почтой"? Как и с любым другим крупным, успешным бизнесом. Либо появляется "крыша", которая решает проблемы за проценты от дохода, либо компания разоряется. Если руководство "Новой Почтой" найдет, кому платить "наверху" и сторгуется по цене, украинцы не потеряют самого крупного экспресс-доставщика. Если предприниматель не может масштабировать свой бизнес, значит, в экономику не пойдут инвестиции, сколько бы Порошенко не выступал на международных форумах и конференциях. "Жить по-новому" означает зарабатывать "по-другому", — заявил в своем блоге политик и предприниматель Геннадий Балашов.

"Ситуация с "Новой почтой" — лучшая иллюстрация относительно перспектив бизнеса в этой стране. Создавай с нуля, придумывай технологии, улучшай менеджмент, пока к тебе придут силовые бараны за долей, потому что ничего кроме как изымать они не умеют. Но это с другой стороны хороший знак крупному и среднему бизнесу. Вы можете тешить себя иллюзиями, что вы вне политики, что сами все договоритесь, но когда вас начинают жарить, то вы начинает апеллировать к общественности, чтобы вам помогли. Остался год и два месяца до президентcких и год и восемь месяцев до парламентских. Очень серьезно подумайте, будете вы и дальше сидеть и надеяться на чудо, что вас не потрусят, или наконец, поймете, что сто средних и крупных бизнесменов скинувшихся по ляму — это своя парламентская партия (а то и не одна) и вполне возможно и свой президент. Ну и есть третий вариант — сваливайте, пока не поздно", - написал на своей странице в Facebook политический эксперт Юрий Романенко.

Власть захотела превратить государственную "Укрпочту" в собственную финансовую компанию, которая бы замкнула на себе все почтовые и денежные переводы населению. К слову, "Укрпочта" уже объявила о планах по созданию "финансового супермаркета", который будет предоставлять различные финансовые услуги для клиентов, в частности, выдавать потребительские кредиты. Такие услуги, прежде всего, адресованы для клиентов в небольших городах и селах. Партнером "Укрпочты" по созданию финансового супермаркета стал ахметовский ПУМБ.

Получается, "Новая почта" мешает планам провластных олигархов с помощью "Укрпочты" монополизировать оказание финансовых и почтовых услуг населению.

"Одна из версий атаки на "Новую почту" — заказ топ-менеджеров "Укрпочты", ныне подконтрольной Ахметову. Руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский — выходец из ПУМБа Рината Ахметова. И уже завел ПУМБ в качестве финансового супермаркета в почтовую сеть. Зачем им конкуренты? Облигации почты, в свою очередь, скупает ICU, президентского банкира Пасенюка. О связях между Порошенко и Ахметовым, думаю, напоминать лишний раз не нужно.

Впрочем, у меня есть и другая версия — борьба за контроль над "налом", который идет через НП. Сейчас этот поток обслуживает финансовая компания "Пост Финанс". А после наезда Генпрокуратуры может начать обслуживать другая. Например, у близкого к Луценко и Ложкину инвестбанкира Мазепы есть компания tyme", — написал на своей странице в Facebook финансовый обозреватель Александр Дубинский.

Кто следующий?

В поле зрения правластных олигархов — аграрные, энергетические, IT-компании. Именно эти сектора еще генерируют немалую прибыль, поэтому их будут в первую очередь "кошмарить" правоохранители, как когда то "кошмарили" во времена Януковича. Главная цель, как и ранее — заставить собственников делится прибылью или переписать на олигархов долю в бизнесе.

Кстати, параллельно с рейдом ГПУ на "Новую почту", сотрудники СБУ совершили "наезд" на Винницкий IT-кластер. Сразу три винницкие IT-компании — Pillar, iPan, Vinconet подверглись обыску, который проводился на основе постановления Шевченковского районного суда города Киева с целью изъятия электронных носителей информации, используемых для функционирования и администрирования четырех сайтов.

Не исключено, что независимый от олигархов бизнес вскоре либо перейдет под "опеку" власти, либо вынужден будет переехать в другую страну. Не олигархического бизнеса в Украине попросту не останется.

"157 миллиардов грн мы отдали, чтобы закрыть дыру в "Приватбанке" Игоря Коломойского. 10 миллиардов грн страна собрала, чтобы отдать по тарифу Роттердам+ Ринату Ахметову. 1,9 млрд грн дотаций получили компании Юрия Косюка за январь-июнь 2017 года. А обыски прошли в 42 кассах и 6 отделениях "Новой почты", чтобы изъять 132 тысяч гривен.

И если кому-то кажется, что эти цифры — манипуляция, поинтересуйтесь занятостью органов досудебного расследования. Чтобы вы не морочились — на текущий момент в производстве находится более миллиона (!) дел. Просто вдумайтесь в эту цифру. Это до двух сотен дел на одного следователя или прокурора. При таком вале работы расстановка приоритетов — это очень важно. Если конечно думать. Думать вообще и об эффективности системы, а не своего кармана, в частности", — написал на своей странице в Facebook народный депутат Мустафа Найем.