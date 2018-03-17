В ГПУ сообщили о результатах масштабных обысков на "Новой почте"

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Во время обысков в помещениях компании "Новая почта", менеджеры которой подозреваются в уклонении от уплаты налогов, выявлены неучтенные наличные средства. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая Почта" и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, которые не были учтены и не числились в кассе и в бухгалтерских документах", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

Досудебное расследование продолжается, сообщение о подозрении на составлялись и меры пресечения не избирались, уточнила пресс-секретарь главы ГПУ.

В то же время ООО "Новая почта" отрицает информацию Сарган об изъятии в офисных и складских помещениях компании и родственных ей предприятий неучтенных наличных средств. Об этом сообщили "Экономической правде" в пресс-службе компании.

"Информация, распространенная пресс-секретарем генерального прокурора об изъятии каких-то средств, которые якобы не были учтены и не оприходованы в кассе и в бухгалтерских документах, не соответствует действительности", — заявили в пресс-службе.

Напомним, днем ранее Генеральная прокуратура Украины провела обыски в нескольких офисах "Новой Почты".

Расследование уголовного производства в отношении должностных лиц ООО "Новая Почта" и других родственных предприятий ведется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины — "злоупотребление служебным положением".

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