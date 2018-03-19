Фурса: старая прокуратура против "Новой почты" - силовики доят бизнес

РИА Новости Украина

В крупнейшую украинскую компанию "Новая почта" нагрянули с обысками. В нескольких офисах компании по Украине обыски проводили сотрудники Генеральной прокуратуры.

"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", — сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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По ее данным, на следующей неделе генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Новая Почта".

По мнению финансового аналитика Сергея Фурсы, "наезд" на "Новую почту" наглядно показывает, зачем стране как можно скорее необходимо создание Службы финансовых расследований.

"Нельзя давать этим людям, прокурорам, сбушникам, полицейским права трогать бизнес. Нельзя пускать их на порог. Во-первых, потому что это не их дело. Пусть контрразведка ловит шпионов, полиция — воров и убийц, а прокуроры — на пенсии пусть ловят рыбу", — написал Фурса в Facebook.

Он отметил, что силовикам на сегодняшний день попросту не доверяют и, поддержки общества у них нет.

Пост Сергея Фурсы в Facebook

"Даже если бы "Новая почта" была корпорацией зла, их сотрудники пили бы кровь младенцев, обслуживали международный терроризм и лично упаковывали "новичок" перед отправкой в Лондон, все равно общество стало бы на их сторону. Потому что с одной стороны компания, созданная с нуля, не получавшая ни копейки дотаций и максимально отдаленная от государственных денежных потоков, а с другой стороны — прокуратура. У которой был бы шанс получить поддержку общества только в том случае, если бы они пришли к Фирташу, Ахметову или Коломойскому. Но к ним они приходят только выпить чаю в Амстердаме, к сожалению", — напомнил эксперт.

Фурса подчеркнул, что люди в прокуратуре не понимают, в каком мире живут, при этом бизнес страдает каждый раз, когда прокурор только смотрит в сторону бизнесмена.

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"В третьих, потому что это старая прокуратура и "Новая почта". И люди в прокуратуре, кажется, совершенно не понимают, в каком мире они живут. Фраза пресс-службы прокуратуры о том, что они пришли и парализовали работу компании в пятницу вечером, но сделали это без спецназа, а значит инвестиционный климат не пострадал, достойна быть записана в скрижали идиотизма. Инвест климат страдает каждый раз, когда украинский прокурор только лишь посмотрит в сторону бизнесмена", — разъяснил Фурса.

Он акцентировал, что украинский бизнес "не святой", однако он кажется "святым" в сравнении с прокуратурой.

"Украинский бизнес не святой. Никто не любит платить налоги, люди бывают разные и их толерантность к преступным схемам тоже может отличаться. Но украинский бизнес кажется святым, когда его сравниваешь с украинским прокурором. Поэтому разоблачать преступления, там, где они есть, должны другие люди. Обладающие доверием. Потому что сейчас вам и первоклассник скажет, что если силовики пришли с обыском в компанию, то они хотят поживиться. И все. Никаких других мыслей просто не может возникать", — уточнил эксперт.

Пост Сергея Фурсы в Facebook

На этом фоне Фурса отметил, что никакого стремительно экономического роста и инвестиций в стране не может быть до тех пор, пока прокуроры обладают властью доить бизнес.

"Равно как и трудно ожидать роста доходов бюджета. Потому что не могут старые решалы избавить страну от схем, потому как даже найдя схему, даже прийдя в ресторан и потребовав уйти от ФОПов, даже прийдя в спортивную сеть и потребовав уйти от ФОПов, даже ловя за руку тех, кто выводит деньги в оффшор, даже если они при всем при этом будут руководствоваться благими намерениями, у них ничего не выйдет, им никто не поверит", — уверен Фурса.

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Экономист добавил, что пока у силовиков есть такая неограниченная власть, то бедность в стране никуда не денется.

"И лишая их власти, создавая службу с нуля и набирая туда чистых людей, вы даете шанс стране и людям стать богаче. Это не достаточное, но необходимое условие", — подытожил эксперт.