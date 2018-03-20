Обыски на "Новой почте". Правоохранители вернут изъятые деньги

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители вернут предназначенные для денежных переводов 132 тысяч гривен, которые были изъяты в ходе обысков офисов компании экспресс-доставки "Новая почта", сообщил сотрудник правоохранительных органов, передают "Українські Новини".

Читайте также: По "Новой почте". Олигархи и власть объявили войну бизнесу

"Деньги, которые были изъяты, наверное, вернем", — сказал собеседник и не уточнил, когда именно они будут возвращены.

При этом он добавил, что пока о подозрении никому не будет сообщено.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в пятницу заявила, что Генпрокуратура провела массовые обыски в складских и офисных помещениях компании "Новая почта" в нескольких городах и якобы нашла признаки уклонения от уплаты налогов.

После обысков премьер Владимир Гройсман поручил министерству юстиции и офису бизнес-омбудсмена проанализировать случаи проведения обысков. В самой компании опровергли выдвинутые обвинения.