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    Общество

    Обыски на "Новой почте". Правоохранители вернут изъятые деньги

    (обновлено: )17801
    Как сообщил сотрудник правоохранительных органов, пока о подозрении никому не будет сообщено: "Деньги, которые были изъяты, наверное, вернем".
    Новая почта
    Новая почта, facebook

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители вернут предназначенные для денежных переводов 132 тысяч гривен, которые были изъяты в ходе обысков офисов компании экспресс-доставки "Новая почта", сообщил сотрудник правоохранительных органов, передают  "Українські Новини".

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    "Деньги, которые были изъяты, наверное, вернем", — сказал собеседник и не уточнил, когда именно они будут возвращены.

    При этом он добавил, что пока о подозрении никому не будет сообщено.

    Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в пятницу заявила, что Генпрокуратура провела массовые обыски в складских и офисных помещениях компании "Новая почта" в нескольких городах и якобы нашла признаки уклонения от уплаты налогов.

    После обысков премьер Владимир Гройсман поручил министерству юстиции и офису бизнес-омбудсмена проанализировать случаи проведения обысков. В самой компании опровергли выдвинутые обвинения.

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