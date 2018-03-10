Руслан Соболь полагает, что подняв тему "упрощенки", ГФС пытается просто напомнить о своем существовании, а по мнению Вячеслава Потапенко, таким образом власть выдавливает из страны социально-активных людей перед выборами.
Глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Киева Руслан Соболь считает, что государственная программа поддержки малого и среднего бизнеса в Украине оставляет желать лучшего, в связи с чем украинцы покидают страну в поисках лучшей жизни.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Киева Руслан Соболь считает, что государственная программа поддержки малого и среднего бизнеса в Украине оставляет желать лучшего, в связи с чем украинцы покидают страну в поисках лучшей жизни.