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    Соболь Руслан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Украине грозит социальный коллапс. Мнение эксперта
    Украине грозит социальный коллапс. Мнение эксперта 
    21:02 05.03.2018
    2687Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Председатель Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь считает, что Украине грозит социальный коллапс вследствие трудовой миграции.
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    По-кличковски. В Киеве из-за снега всех... штрафуют
    18:56 20.12.2017
    2924Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Руководство Киева должно понять, что снег — проблема общая, и штрафованием предпринимателей ее не решить, заявил глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса.
    Глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса г. Киева Руслан Соболь
    Зачем снова заговорили об отмене "упрощенки". Опрос экспертов
    10:29 26.11.2017
    1253
    Руслан Соболь полагает, что подняв тему "упрощенки", ГФС пытается просто напомнить о своем существовании, а по мнению Вячеслава Потапенко, таким образом власть выдавливает из страны социально-активных людей перед выборами.
    Соболь: способные создавать бизнес украинцы выезжают в США и ЕС. Видео
    Соболь: способные создавать бизнес украинцы выезжают в США и ЕС 
    15:07 30.03.2017
    136
    Глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Киева Руслан Соболь считает, что государственная программа поддержки малого и среднего бизнеса в Украине оставляет желать лучшего, в связи с чем украинцы покидают страну в поисках лучшей жизни.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украине грозит социальный коллапс. Мнение эксперта
    Украине грозит социальный коллапс. Мнение эксперта 
    21:02 05.03.2018
    2687
    Председатель Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь считает, что Украине грозит социальный коллапс вследствие трудовой миграции.
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